抖音上线“粉丝抹除、限制关注”功能

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:抖音今日发布了关于关于上线“粉丝抹除、限制关注”功能的公告。

公告称，为规范用户行为，治理不当获取粉丝的账号，建设更加真实美好的社区生态，抖音根据《互联网用户账号信息管理规定》《抖音社区自律公约》等法律及平台规则，制定《抖音违规涨粉治理规范》，并将于2023年7月3日起正式生效。

抖音表示，在平台，粉丝关系是创作者与用户连接和互动的基础之一，是社区生态的重要组成部分。但有部分自媒体账号，为博取流量和粉丝关注，大量发布同质化内容、伪造虚假人设、蹭热社会热点等，破坏社区生态和其他用户的体验。按照《规范》要求，创作者通过发布内容、评论互动、设置用户资料等形式，为账号获取粉丝关注时，不得出现“打造虚假人设”“发布低俗内容”等行为。

典型违规情形包括:

1、发布低俗、擦边等与主流价值观相悖的博眼球内容。

2、发布大量内容、主题相同或相近的同质化内容。

3、发布与公共政策、公共安全、文教娱乐、民生热点相关的不实信息。

4、在热点事件中发布不当言论，或仿冒热点当事人进行蹭热。

5、通过用户资料或所发布内容，打造虚假人设、仿冒他人形象、虚构专业资质，误导其他用户。

按照《规范》规定，如账号出现违反法律法规及《规范》要求时，平台除对内容或账号进行处罚外，还将根据违规情形、造成的影响等，对账号粉丝数量或相关功能进行以下处置:

1、抹除账号通过违规内容或违规行为获得的粉丝。

2、清空账号所有粉丝。

3、限制账号被他人关注。

同时，广大用户关心的一些具体问题，可参考以下内容:

1、如何判断粉丝来源?

以视频投稿为例，当用户通过观看某视频，对创作者进行关注时，视其关注来源为某视频。当该视频出现违规时，会依照上述《规范》，对本次新增粉丝进行抹除。

2、当某用户的粉丝被清除时，粉丝的其他权益是否会受到影响?

粉丝的其他权益不会受到影响，粉丝抹除等手段主要针对创作者的违规行为。

上述治理规范已经开始试运行，并将于2023年7月3日起正式生效。平台已开始对违反《规范》的账号进行处置。

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