梅西球迷球鞋搜索量暴涨 网友调侃拥抱”梅西只需258元

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:梅西的中国之行非常热闹，其中“梅西同款”、“球类运动装备”等在天猫618期间也成为热销商品。

在阿迪达斯天猫官方旗舰店，阿根廷“三星“主场球衣的搜索量同比增长了140%，梅西相关的正品足球装备的搜索热度更是爆增100倍，“梅西的冠军T恤“、”梅西新款战靴“在天猫的618销售期间非常受欢迎。

阿根廷国家队的“三星”球衣成为此次友谊赛、梅西中国之行以来最受欢迎的商品。从6月12日起，该球衣在天猫限量发售，每次发售都在1秒内售罄，成为618最受欢迎的秒杀商品。

此次友谊赛中，梅西亮相的X系列战靴，全新橘黄配色相当抢眼，自梅西赛前亲自试穿并在官方旗舰店进行限量发售，目前除了童鞋码号剩余数量较少。据悉，正在紧急补货中。

此次友谊赛中，对阵澳大利亚队的落地用球也备受关注。在比赛结束后的6月15日，在阿迪达斯天猫旗舰店参加会员尖货抽签的会员有机会赢得这颗珍贵的比赛用球，球上刻有双方对阵信息，是阿迪达斯回馈天猫会员的一份特殊福利之一。据统计，已有超过3000名球迷参与。

有趣的是，在友谊赛当晚，备受球迷关注的梅西球迷同款羽毛球球鞋意外走红，成为天猫618羽毛球鞋热卖榜的冠军。该款球鞋是尤尼克斯专业羽毛球训练鞋，网友纷纷表示:“球迷亲测，跑步也不打滑。”在天猫618购物节期间，拥抱梅西的忠实粉丝可以获得满300元立减50元的优惠券，同时还能以258元的价格购买到同款球鞋。

此前，梅西于6月14日在淘宝直播间露面，开启了他的第一次直播秀。 意外地它带火了球星同款T恤、香囊、球鞋、马黛茶等，搜索量和销售量在短时间内暴涨。

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