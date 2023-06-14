商汤科技旗下元萝卜推出AI下棋机器人 到手价3799元

商汤科技近日发布了一款AI下棋机器人的围棋版本，支持围棋业余20级到职业9段水平。这款机器人价格为3799元，具有类似人手的机械臂设计，通过磁吸方式实现棋子的取放。顶部视觉系统配合精确的操控，将“眼”与“手”的工作同步进行。转轮式取放子机构以及附赠的不同棋盘满足了不同级别用户的需求，让下棋更加便捷。在功能玩法方面，这款机器人提供了棋力闯关、巅峰对决、星球联盟、AI习题精练、五子棋等丰富选择。同时，已经接入多个知名在线围棋平台，实现在线对弈。此外，围棋专业版建议零售价为3999元，大师版则包括移动电源及便携行李?