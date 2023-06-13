甲骨文创始人证实将于与大语言模型公司Cohere开发新的云服务

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息:以数据库技术闻名的软件巨头甲骨文公司（Oracle Corp.）正加入企业云供应商的行列，在生成式人工智能服务上押下重注。

周一，该公司透露，它正在与总部位于多伦多的初创公司Cohere开发一项新的云服务，Cohere专门从事构建和训练大型语言模型（LLM）。

甲骨文创始人兼首席技术官拉里·埃里森（Larry Ellison）在公司第四季度财报电话会议上证实了这一合作伙伴关系，他还报告了甲骨文云业务的强劲增长。埃里森表示，甲骨文和Cohere正在合作，使企业客户能够轻松地使用他们的私人数据训练自己的定制LLM，同时保护他们的数据隐私和安全。

就在上周，甲骨文参与了Cohere的2.7亿美元C轮融资，该轮融资使得这家初创公司的估值约为22亿美元。

“Cohere和甲骨文正在共同努力，使企业客户能够非常非常轻松地训练自己的专业大语言模型，同时保护其训练数据的隐私，”埃里森在公司的财报电话会议上说。“在接下来的几年里，许多公司将训练自己的专业大语言模型。

埃里森透露，甲骨文自己的内部应用开发团队已经在使用在甲骨文云基础设施（OCI）上运行的新Cohere AI云服务。埃里森说，甲骨文使用自己的私有数据来微调和扩展现有的Cohere LLM。

到目前为止，埃里森说，训练已经带来了两个新的专业LLM，一个用于医疗专业人员，一个用于急救人员。虽然甲骨文以其数据库技术而闻名，但在2022年收购医疗保健巨头Cerner之后，它也是医疗保健领域的重要参与者。

埃里森在财报电话会议上强调，Cohere正在使用甲骨文云服务来培训LLM。埃里森表示，甲骨文比竞争对手更具优势，因为它在安全有效地处理大量数据方面拥有更多的经验和专业知识。其他公开透露他们使用甲骨文云服务来培训LLM的供应商包括Adept AI Labs，该公司在3月份筹集了3.5亿美元，用于使用软件的生成AI服务。甲骨文还与英伟达建立了云人工智能合作伙伴关系，其中包括英伟达GPU硬件和英伟达使用甲骨文云服务来帮助正在进行的人工智能开发。

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