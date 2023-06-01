迪士尼、泡泡玛特等多个IP品牌“六一”扎堆支付宝 新消费业态持续回暖

记者获悉，六一儿童节前后，近70个IP及潮玩品牌方齐聚支付宝，并在6月期间陆续推出IP联名爆品，支付宝也成为部分IP品牌年度新品的发售渠道之一。包括迪士尼、小黄人、故宫、小猪佩奇、名侦探柯南等在内的IP方，及泡泡玛特、周大福、名创优品、汉堡王等推出IP联名款的品牌商家，将先后在支付宝试水新的互动营销方式。用户可以通过上支付宝搜“童真节”，体验互动玩法、获取优惠爆款IP商品，此外小黄人等品牌结合“支付宝AR扫一扫”能力为用户打造了有趣的线下互动体验。

（图为支付宝App内用户及IP品牌互动界面）

（图为小黄人线下支付宝AR扫互动营销）

以泡泡玛特为例，5月31日在支付宝小程序推出“平日奇境”系列新品，在支付宝推出集碎片抽盲盒等互动玩法，发布品牌IP趣味品宣视频，通过公私域联动的方式触达偏好IP潮品的目标用户，提供入会服务和优惠IP联名商品。据悉，这次泡泡玛特在支付宝小程序推出4款与迪士尼联名的IP潮玩。

“新消费”是由数字技术等新技术、线上线下融合等新商业模式以及基于社交网络和新媒介的新消费关系所驱动的新消费行为和生活方式，新生代移动互联网原住民是重要的消费群体，也是泡泡玛特、迪士尼等品牌的目标群体。

随着一季度消费的持续复苏，泡泡玛特2023年一季度收益逆势增长5%，其他潮玩等新消费品牌也借助平台开放，积极探索IP联合、新交互技术、线上线下融合等新玩法。去年，泡泡玛特在支付宝通过小程序联动平台公域的创意营销玩法，以1万元运营投入成本，在15天内撬动近5000万GMV。

据了解，IP方与品牌方跨界合作、借力互联网平台创新互动营销玩法和私域会员运营方式，是当下IP类产品实现破圈拉新、获取IP溢价的新模式。今年3月，在迪士尼与支付宝推出的IP跨界活动“寻找公主力”中，用户可通过海马体支付宝小程序预约拍摄迪士尼公主系列特色写真，数据显示，迪士尼支付宝小程序新增会员超10万，海马体支付宝小程序GMV提升250%。

（举报）