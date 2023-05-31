OpenAI CEO 签署公开信：警告人工智能可能导致人类“灭绝”

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:OpenAI 首席执行官Sam Altman签署了一封只有一句话的公开信，警告人工智能带来的“灭绝”危险。

日前，非营利组织人工智能安全中心（CAIS）发布的一封信中写道:“减轻人工智能灭绝风险应当与大流行病和核战等其他社会规模的风险一样成为全球优先事项。”

该信件超过350人签署，除了Altman还有有哈佛法律学者 Laurence Tribe、谷歌 DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 和 Ilya Sutskever（ OpenAI 联合创始人，目前担任该公司的首席科学家）。

不过，截至目前，Altman 可能是名单上最有趣的签署者，毕竟其公司在将 AI 推向现实世界方面所做的比几乎任何其他公司都多，这有点讽刺意味。

OpenAI 是由 Elon Musk、Altman、Sutskever等人于2015年共同创立的，作为一个研究实验室，其明确的目标是对抗“不良”人工智能并促进负责任地使用人工智能技术。

然而，在2019年初，马斯克因在方向上存在明显分歧而离开了 OpenAI。不久之后，这家以非营利组织成立的公司宣布将转为营利组织。

自从 ChatGPT 在2022年底爆火，Altman一再 表示人工智能的未来让他大吃一惊，同时“吹嘘着”人工智能将使世界变得多么美好。

现在Sam Altman签署的公开信截，这然不同的言论和行动确实让人感觉有些矛盾。你又是怎么看呢?

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