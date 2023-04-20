孟晚舟当值董事长首秀：华为预计到 2030 年 AI 计算能力将增长 500 倍

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日消息:2023 华为全球分析师大会日前在深圳举行，本届大会将以「跃升数字生产力，加速迈向智能世界」为主题。华为副董事长、轮值董事长 CFO 孟晚舟上台并进行了发言。

孟晚舟在演讲中指出，目前有 170 多个国家发布了数字化发展报告，预计 2025 年 55% 经济增长来自于数字驱动，2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿美元，这是整个产业链的新蓝海。无论是正在进行数字化转型的企业，还是那些支撑数字化转型的企业，都会面临巨大的市场空间。

她表示，华为企业业务合作伙伴已超过 3.5 万家，华为云合作伙伴超过 4.1 万家，华为将持续培养数字化人才，目前全球 ICT 学院达到 2200 多个。华为预计，到 2030 年通用计算能力将增长 10 倍，AI 计算能力将增长 500 倍，全球联接总数达到 2000 亿，万兆企业 Wi-Fi 渗透率达 40%，云服务占企业应用支出比例为 87%。

此外，华为战略研究院院长周红也发表「建设智能世界的假设与愿景」的主题演讲。

周红提到，「我认为需要考虑 AI 的目标如何与人类一致、并且正确和高效地执行。除了通过规则和法律来加强 AI 的伦理和治理外，从理论和技术的角度看，要达到这些要求，目前还面临三个重要的挑战：AI 的目标定义、正确性与适应性、以及效率。」

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