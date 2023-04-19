苹果 iPhone 15 Pro Max 预计将具有 5-6 倍光学变焦功能

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日消息:虽然 iPhone 目前最大的光学变焦是 3 倍，但有传言称这将在今年改变。人们普遍预计，下一代 iPhone 15 Pro Max 将配备一个所谓的「潜望镜镜头」，可实现高达 2 倍的光学变焦。

2022 年 7 月，苹果公司分析师郭明錤表示，潜望镜镜头将是高端 iPhone 15 Pro Max 独有的，可实现 5-6 倍光学变焦。潜望镜技术将被内置到长焦镜头中，在用后置摄像头拍摄照片时，可以实现高达 6 倍的变焦，而不会出现模糊或降低图像质量。

有了潜望镜镜头，图像传感器吸收的光线被弯曲或「折叠」，在智能手机的紧凑设计中允许相机元件之间的距离更大。这项技术允许增加光学变焦，并且已经被一些安卓品牌如三星、谷歌和华为使用，像 Pixel 7 Pro 和 Galaxy S23 Ultra 这样的手机提供 5 倍至 10 倍的光学变焦。

5-6 倍的光学变焦将是 iPhone 的一个重要的相机升级。继 iPhone 15 Pro Max 之后，郭明錤表示，潜望镜镜头仍将限于明年的 iPhone 16 Pro Max，这意味着至少在未来两代设备中，该技术将只在最昂贵的 iPhone 机型上出现。

预计苹果将在 9 月正式发布 iPhone 15 的系列。

（举报）