新型智能眼镜：接入GPT-4 指导约会、面试时怎么说话

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:最近，斯坦福大学的一组学生研究人员开发了一款智能眼镜，可以显示 OpenAI 的 GPT-4语言模型的输出内容，而这可能会在一次求职面试或约会期间为你提供说话指导。

正如斯坦福学生 Bryan Hau-Ping Chiang 在最近的一条推文中解释的那样，这款名为rizzGPT的设备为佩戴者提供“实时魅力服务”（CaaS），可以“倾听你的谈话，告诉你接下来该说什么”，“跟尴尬的约会和面试说再见吧。”

重要性:

这种眼镜可能会帮助到那些存在社交焦虑或者社恐的人提供沟通技巧。。

然而，在重要对话中完全依赖 AI 生成的响应可能不是最好的主意。

细节:

这款设备名为 rizzGPT，使用类似单片眼镜的设备，可以连接到任何眼镜上，并具有摄像头、麦克风和高分辨率显示屏。

OpenAI 的语音识别软件 Whisper 允许眼镜将语音直接输入聊天机器人，聊天机器人可以在几秒钟内生成答案。

在演示过程中，这款智能眼镜生成的文本让人感觉还是有些阅读，这表明在采访或约会期间无缝使用该设备之前，还有很多工作要做。

评析:

这种眼镜是人工智能聊天机器人和虚拟助手日益增长的趋势的一部分，旨在改善沟通和生产力。

然而，在重要对话中过度依赖 AI 生成的响应可能会产生意想不到的后果，并且可能不是最好的方法。

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