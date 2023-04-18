Canalys：2023年季度全球智能手机市场下跌12%

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:今日，市场分析机构Canalys公布数据称，2023年第一季度全球智能市场同比下跌12%，是连续第五个季度出现下跌。

其中，三星是头部厂商中唯一实现环比增长的厂商，以22%的市场份额艰难地回到第一。

苹果以21%的市场份额回落到第二，受到iPhone14Pro系列稳固需求的推动，第一季度其与三星间的差距在缩小。

小米以11%的市场份额维持在第三的位置。OPPO和vivo强化了其在亚太及中国的市场地位，分别占据全球10%和8%的份额。

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