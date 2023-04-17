三类科技从业者最有可能被 ChatGPT 聊天机器人和 AI 影响

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日消息:根据 Challenger， Gray & Christmas 的数据，今年到目前为止，科技行业已经比 2022 年全年多裁了 5% 的工作。这一裁员率有望超过 2001 年的失业人数，那是互联网公司破产导致的最严重的科技行业裁员年。

随着裁员人数的不断增加，员工们不仅害怕被解雇，他们还害怕被全部取代。高盛公司最近的一份报告发现，全世界有 3 亿个工作岗位将受到人工智能和自动化的影响。

但 ChatGPT 和人工智能不应该点燃员工的恐惧，因为这些工具将帮助人们和公司更有效地工作，全球人力资本管理软件即服务公司 Beamery 的联合创始人兼总裁 Sultan Saidov 说，该公司有自己的 GPT，即生成性预训练转化器，称为 TalentGPT。

「已经有人估计，3 亿个工作岗位将受到人工智能和自动化的影响，」Saidov 说。「问题是： 这是否意味着这些人将改变工作或失去工作？我认为，在许多情况下，将是改变而不是失去。」

创意人员和设计师应该利用 AI 技能

ChatGPT 是一种 GPT 工具，它使用学习模型来产生类似人类的反应，Saidov 说 GPT 技术可以帮助工人做更多的事情，而不仅仅是进行对话。特别是在科技行业，特定的工作比其他工作受到的影响更大。

Saidov 指出，科技行业的创意人员，如设计师、视频游戏创作者、摄影师和那些创造数字图像的人，他们的工作可能不会被完全消除。他说，这将帮助这些员工创造更多，更快完成他们的工作。

软件开发人员和工程师将受到影响

由于 ChatGPT 的热议，许多软件开发人员和工程师对他们的工作安全感到忧虑，导致一些人寻求新的技能，学习如何设计生成性人工智能，并将这些技能加入他们的简历。

「说 GPT 将完全取代工作，如开发人员和工程师，这是不公平的，」AI 驱动的人才招聘平台 Ceipal 的首席执行官 Sameer Penakalapati 说。但是，即使这些工作仍将存在，他们的任务和职责可能会被 GPT 和生成性人工智能所削弱。

Penakalapati 说，在涉及就业市场时，具体的 GPT 和更广泛的生成性人工智能之间有一个重要区别。GPT 是一个数学或统计模型，旨在学习模式并提供结果。但他说，其他形式的生成式人工智能可以走得更远，根据模式和学习重建不同的结果，几乎可以模仿人脑。

例如，Penakalapati 说，如果你看一下软件开发人员、工程师和测试人员，GPT 可以在几秒钟内生成代码，给软件用户和客户提供他们所需要的东西，而不用来回向开发团队转达需求、调整和修复。他说，GPT 可以立即完成编码员或测试员的工作，而不是人类可能需要几天或几周的时间来生成同样的东西。

Penakalapati 说，生成性人工智能可以更广泛地影响软件工程师，特别是 devops（开发和运营）工程师，从代码的开发到部署，进行维护，以及进行软件开发的更新。在这一系列更广泛的任务中，生成性人工智能可以模仿工程师在开发周期中的工作。

虽然开发和工程角色正在迅速适应工作场所中的这些工具，但 Penakalapati 说，这些工具不可能完全取代人类。我们更有可能看到开发软件所需的开发人员和工程师数量减少。

知识工作者可以从 ChatGPT 中受益

麦肯锡全球研究院的合伙人 Michael Chui 表示，虽然 GPT 和人工智能将严重影响更多的角色，但这些工具的融入将影响每一个知识工作者，通常被称为在工作中使用或处理信息的任何人。

「这些技术使人们能够非常迅速地创建各种不同事物的初稿，无论是写作、生成计算机代码、创建图像、视频和音乐，」Chui 说。「你可以想象几乎所有的知识工作者都能从这项技术中受益。」

ChatGPT 的创造者 OpenAI 最近的一项研究发现，大约 80% 的美国劳动力可能会因为 GPT 技术中学习模型的引入而影响到他们至少 10% 的工作任务，而大约 19% 的工人可能会看到他们 50% 的任务受到影响。

Chui 说，在某些方面，我们可以预测，未来的工人将无法想象一个没有人工智能和 GPT 工具的工作世界。

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