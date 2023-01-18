FF美股盘前涨超26%

FaradayFuture宣布，将重返2023年1月5日至8日在美国内华达州拉斯维加斯举行的CES。FF称，预计在2023年3月底开始量产可销售的FF91Futurist电动车，预计将于4月初下线，并在4月底之前交付，前提是1.5亿至1.7亿美元的资金及时到位，并及时获得股东对增加授权股数的批准。FF表示，已与一位公司现有投资人签订了一份投资意向书，公司将发行和销售本金总额为3000万美元的增量票据，前提是满足某些条件，包括双方就此类票据和相关认股权证的条款达成一致。