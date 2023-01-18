FF美股盘前涨超26%

站长之家 1 月 18 日讯：截至发稿，法拉第未来美股盘前涨超26%，此前，Faraday Future（法拉第未来）宣布，与中国黄冈市达成了不具约束力的合作框架协议，FF计划将其未来的FF中国总部迁至黄冈市。
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贾跃亭旗下法拉第未来盘中一度涨超36%，收涨25.68%，报0.597美元，总市值3.55亿美元。昨日早些时候，FF宣布，与中国黄冈市达成了不具约束力的合作框架协议，FF计划将其未来的FF中国总部迁至黄冈市。该框架协议已于2022年第三季度签署。
哈啰发布南京2022年度骑行数据报告，数据显示，南京哈啰单车、助力车骑行用户已超726万，较去年增长超200万，2022年越来越多南京市民选择哈啰绿色出行。总里程达到14049万公里，相当于每人骑行约19公里，累计减少碳排放6400吨。大部分市民的平均骑行里程为1.6公里，3公里内的短途出行仍是单车、助力车使用最为频繁的场景，特别是与地铁站、公交站无缝接驳，已成为城市慢行交通系统的重要组成部分。
1 月 17 日，完美世界发布 2022 年度业绩预告。公司预计 2022 年净利润约为13. 6 亿元至14. 4 亿元，同比增长268.41%至290.08%。“我们预计公司22- 24 年归母净利为16.56、20.10、23. 99 亿元， 11 月 4 日收盘价对应PE为14/12x/10x，考虑到公司游戏业务创新变革初获成效，海外市场拓展形成乐观预期，行业监管持续回暖。
声明:本文来自于微信公众号 亿邦动力，作者:雷宇，授权站长之家转载发布。增长不及预期、利润下滑、企业市值下泄……SaaS经历了2021年资本市场的高歌猛进后，2022年进入罕见境遇。在资本情绪低迷的当下，SaaS从业者应该坚定地重拾“长期主义”，在不确定性占上风的生意场上，将自身打磨成优质标的，对抗风险。
一加李杰宣布，一加11将于下周一正式官宣，该机定位为“安卓性能天花板”。一加11已经获得入网许可证，该机采用6.7英寸2K屏幕，分辨率为3216�1440。李杰称这是前所未有的突破。
荣耀已经在本周官宣，将在12月26日晚19:30召开荣耀全场景新品发布会，发布会中将发布荣耀80GT手机，该机毫无疑问将会是一款主打性能的旗舰机型，并且在设计上也将于荣耀80系列有所不同，手机的外观通过全新的设计，更加时尚大方。
FaradayFuture宣布，将重返2023年1月5日至8日在美国内华达州拉斯维加斯举行的CES。FF称，预计在2023年3月底开始量产可销售的FF91Futurist电动车，预计将于4月初下线，并在4月底之前交付，前提是1.5亿至1.7亿美元的资金及时到位，并及时获得股东对增加授权股数的批准。FF表示，已与一位公司现有投资人签订了一份投资意向书，公司将发行和销售本金总额为3000万美元的增量票据，前提是满足某些条件，包括双方就此类票据和相关认股权证的条款达成一致。
伴随 2023 年到来，全球重磅数据集结，金银市场也将迎来全新行情!领峰贵金属特送上新年大礼，交易金银，每手最 高回赠$26，0. 01 手起送，平仓即返!新年超值点差福利助力成本直降，投资更添开门红!(图片来源：领峰贵金属官网) >多重因素交织，或将支撑黄金? 2022 年，地缘政治冲突升级、供应链挑战加剧、通胀压力持续攀升等多重冲击下，全球经济增长预期大幅下滑。为对抗高通胀，各国央行纷纷开启加息周期，加快货币政策紧缩步伐，进一步拖累了经济复苏进程。在多重因素交织影响下，这加剧了市场对全球经济前景的担忧。 许
温度计也成各大电商平台的紧俏货，不同于售价动辄几十上百元的电子温度计，售价只有几块钱的水银温度计，因为体温测量精准，且价格低廉也更受消费者欢迎。因为水银温度计内含汞这种金属，水银温度计也将在2026年告别我国市场。那么问题来了，平日里你更喜欢用哪种温度计，电子的还是水银温度计？
2022年12月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于雪菜的，问题是“雪菜为什么被称为雪里红？”这个自然是因为叶子变成紫红色了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。