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微软的新人工智能VALL-E可以用3秒的音频模拟任何人的声音

2023-01-10 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月10日消息:微软研究人员宣布了一种名为VALL-E的新文本转语音人工智能模型，当给它一个三秒钟的音频样本时，它便可以模拟一个人的声音。一旦它学会了一种特定的声音，VALL-E就可以合成这个人说任何话的音频——而且是以一种试图保留说话者的情绪语调的方式。

微软

这是文本语音系统朝着更自然的声音迈出的重要一步。它的创造者推测，VALL-E可用于高质量的文本转语音应用、语音编辑，在这种情况下，一个人的录音可以从文本记录中进行编辑和修改（让他们说一些他们原来没有说过的话），当与GPT-3等其他生成性人工智能模型相结合时，还可以进行音频内容创作。

微软称VALL-E为「神经编解码语言模型」，它建立在一项名为EnCodec的技术之上，Meta在2022年10月宣布了这项技术。与其他通常通过操纵波形合成语音的文本到语音方法不同，VALL-E从文本和声音提示中生成离散的音频编解码码。它基本上分析了一个人的声音，通过EnCodec将该信息分解成离散的组件，并使用训练数据来匹配它所「知道」的那个声音如果在三秒钟的样本之外说其他短语会是什么声音。

微软在一个由Meta组建的名为LibriLight的音频库上训练VALL-E的语音合成能力。它包含了6万小时的英语语音，来自7000多名发言者，大部分来自LibriVox公共领域的有声读物。

VALL-E示例网站：https://valle-demo.github.io/

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    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

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    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

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  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

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    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

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