腾讯游戏通知：元旦假期前后未成年人每日限玩1小时

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今日，腾讯发布通告称，元旦假期3天未成年人将每日限玩1小时。
腾讯表示，结合《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》与实际放假安排，2023年元旦节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下:
12月30日-1月2日（周五及元旦节假期）每日的20时至21时之间，未成年人可登录游戏。其余工作日，均为禁玩时段。
（举报）
腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
据腾讯游戏官方微信号消息，结合《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》与实际放假安排，2023年元旦节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下：12月30日-1月2日每日的20时至21时之间，未成年人可登录游戏。其余工作日，均为禁玩时段。腾讯最新财报显示，2022年7月份，未成年人的游戏时长已经同比下降了92%，未成年人在本土市场上的游戏总时长占比为0.7%。
元旦假期即将来临，很多人也希望趁着假期玩玩游戏，腾讯今天发布了通告，称假期3天未成年人将每日限玩1小时。腾讯表示，结合《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》与实际放假安排，2023年元旦节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下：12月30日-1月2日（周五及元旦节假期）每日的20时至21时之间，未成年人可登录游戏。其余工作日，均为禁玩时段。根据腾讯Q3季度的财报数据，腾讯执行了全球领先的未成年人保护计划。在2022年7月份，未成年人的游戏时长已经同比下降了92%
腾讯发布元旦假期未成年游戏限玩日历腾讯游戏发布元旦限玩通知称，2023年元旦节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下:12月30日-1月2日每日的20时至21时之间，未成年人可登录游戏。其余工作日，均为禁玩时段。将协同有关执法部门深入调查此次事件，并依法坚决打击相关的数据窃取、买卖行为。
喜欢玩网络游戏的孩子不在少数，甚至从某种角度说，作为网络时代的原住民，网络游戏已经成为孩子们重要的情感表达手段和休闲娱乐方式。但是在网络游戏快速发展的当下，其带来的负面影响也应该引起人们的重视。欢太游戏作为国内最早推行防沉迷体系的平台之一，对于未成年人保护始终高度重视，不断优化防沉迷系统用户体验，筑牢网络防护体系，切实保护未成年人的上网安全。
共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心联合发布《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》。对未成年人互联网使用情况调查发现，未成年人上网排名前三的目的为网上学习、听音乐、玩游戏，聊天排第四，看短视频排在第五。未成年网民中，使用手机上网的比例为90.7%。
随着互联网的不断发展，未成年人也有了越来越多接触网络的机会。但是未成年人识别能力较弱，易受良莠不齐的网络信息影响，更需要外界的引导和监管。相信在未来，网易游戏还会不断深耕未成年人网络安全保护工作，为未成年人打造一片清朗的网络空间。
《 2021 年全国未成年人互联网使用情况研究报告》数据显示， 2021 年我国未成年网民规模达1. 91 亿，未成年人互联网普及率达96.8%。未成年网民中，拥有属于自己的上网设备的比例为86.7%，较 2020 年提升3. 8 个百分点。欢太游戏积极承担社会责任，贯彻落实防沉迷措施，有效引导未成年人在互联网娱乐与日常生活之间取得平衡，为未成年人成长保驾护航。
作为互联网产业 20 年来的“稳定剂”，互联网游戏行业吸引了不少资本入驻。随着互联网游戏数量不断增多以及电子设备普及率的提升，未成年人接触网络游戏机会越来越多，大部分未成年人自控能力较差，容易沉迷游戏。为此，国家新闻出版署下发了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，执行一年时间后，未成年人游戏总时长、消费流水等数据都有极大幅度减少。能收获这一成绩，离不开政府以及各大厂商的积极探索与支持。事实上，部分厂商在国家下发防沉迷通知前，便着手打造未成年人防沉迷体系，如欢太游戏。在国家下发通
2023年元旦放假时间：2022年12月31日、2023年1月1日、2023年1月2日，共三天，没有调休。按照当前铁路客票预售期15天的规定，12月17日起旅客可购买元旦假期首日火车票，12月19日可购买元旦假期最后一日火车票。根据《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》安排，只有春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日高速才是免费的。
凤凰网科技讯 12月7日消息，据国务院办公室信息，2023年元旦放假时间从2022年12月31日至2023年1月2日，共3天。元旦放假日期确定后，国内游客开始安排假日出游计划，同程旅行数据显示，截至当天上午10点，元旦期间出行的机票搜索量较前日同一时段上涨超过5倍，元旦期间的酒店搜索量较前日同一时间上涨近7倍。截止7日12时，元旦搜索热度Top10城市分别是上海、三亚、北京、澳门、杭州、成都、南京、深圳、广州、重庆。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。