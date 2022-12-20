知乎报告：相关世界杯内容浏览量已达6.5亿次

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:今日，知乎足球季“纵谈足球，你可知乎”活动迎来收官，活动自11月18日上线以来，大量问题与专业讨论不断登上知乎。
知乎方面披露的数据显示，相关世界杯内容浏览量已达6.5亿次，6.5万知乎答主贡献了超16万条回答，获得赞同超200万次。
知乎副总裁、社区业务负责人张宁表示，“不同于其他内容平台对体育赛事的娱乐化，在知乎上关于世界杯的话题，无论是硬核赛事解析还是跨界足球知识的专业讨论，都朝着深度方向走。”
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今日，知乎足球季“纵谈足球，你可知乎”活动迎来收官，活动自11月18日上线以来，海量问题与专业讨论不断登上知乎。知乎方面披露的数据显示，相关世界杯内容浏览量已达6.5亿次，6.5万知乎答主贡献了超16万条回答，获得赞同超200万次。除了足球话题答主外，影视、物理学、情感等各领域创作者，用各自独特、跨界观赛视角碰撞出火花与新意，带大家换个角度解读体育焦点。
微博处置7万余个世界杯内容违规账号昨日，微博管理员表示，在与广大用户共享世界杯激情的同时，站方也在积极营造安全、健康、和谐的观赛氛围，持续排查清理相关违规内容。站方根据《微博社区公约》等相关规定，对排查到的5.7万条拉踩谩骂等不文明观赛言论及205万条涉及网络赌博的违规内容予以清理，并对7万余个账号视程度予以禁言7天至关闭账号的处置。同时还提供语音转文字功能，可识别普通话、粤语、英语，自定义是否添加标点、省略句末标点等。
声明:本文来自于微信公众号新榜，作者:松 露，授权站长之家转载发布。9.6亿次播放，凭借着行业天花板级别的流量数据，由冬漫社出品的短剧《再婚》在近日快手举办的2022第三届金剧奖上获得了“年度最受观众喜爱短剧奖”。用汤明明的话说，“短剧不是长剧变短是连续性短剧情，它离广告比离剧更近，广告是一个万亿级的市场，短剧还有很大的商业潜力”。
抖音近日发布了一份有关2022世界杯观赛的报告，报告显示，2022年世界杯期间累计直播观看人次高达106亿，用户直播总互动13亿。决赛视频中，有2.3亿人次观看，最高同时在线观看人数达3706万，边看边聊参与人数492万，累计参与人数1753万，赛事直播间分享2608万，无障碍字幕直播间累计观看人数1905万。世界杯球迷用品销售额增加了400%，抖音相关吃喝玩乐商品的下单人数也达到1.65亿。
快手黑板报发布快手关于侵权“卡塔尔世界杯”的打击公告。为维护良好的社区环境，维护2022年卡塔尔世界杯赛事权益，快手特为用户发布《2022卡塔尔世界杯版权保护小贴士》通知平台用户，应在世界杯开赛前在网站上规范创作。快手将持续加强侵权内容的处置工作，也欢迎广大用户成为我们的社会监督员，如在平台上发现侵权内容，欢迎举报。
抖音日前发布世界杯观赛报告，2022世界杯累计直播观看人次达106亿，用户直播总互动13亿。从决赛数据来看，2022世界杯决赛直播观看人数达2.3亿，最高同时在线人数达3706万，边看边聊参与人数达492万。抖音搜索用户累计搜索世界杯信息22亿次，世界杯球迷用品销量增长400%，抖音生活服务世界杯相关吃喝玩乐商品下单人数达1.65亿。
抖音表示，自2022年卡塔尔世界杯开赛以来，共处罚违规视频279534条，对178250个涉及赌博或诈骗的账号予以封禁，处罚涉及赌球导流的评论11003348条。已配合公安机关打击相关赌博引流团伙2个，抓捕嫌疑人3名。针对高风险用户，平台通过站内信、风险提示等方式，对超过1000万的用户进行提醒保护，同时，通过交互，引导此前下载赌博类APP的40万用户卸载不良APP。
站长之家 12 月 21 日讯：抖音发布 2022 世界杯观赛报告称，世界杯期间，累计直播观看人次达 106 亿，用户直播总互动 13 亿。决赛直播观看人数达 2.3 亿，决赛最高同时在线人数 3706 万，边看边聊参与人数达 492 万。
凭借转播世界杯，咪咕视频再次站上了流量的“C位”。但受“体育赛事周期”、“高昂版权费”等问题的影响，“咪咕模式”弊端显露。站在体育赛事版权生意塔顶的咪咕，进退两难。
文物未必只能陈列在玻璃柜里，博物馆也不只是现实里的一栋建筑。2020年，美国纽约大都会艺术博物馆在150周年之际，将多达140万件文物虚拟道具化，搬进了任天堂游戏《集合啦!动物森友会》里。3000万玩家借此让世界范围内的顶级藏品，成了自己游戏小屋里的装饰品，体验了一把富豪的感觉。《动森》游戏里的虚拟文物更早之前，2017年故宫采用三维扫描、VR（虚拟现实）等技术推出《故宫VR体验馆》项目。游客戴上设备，就可以体验《朱棣肇建紫禁城》，与明朝皇帝一起畅游故宫今年，敦煌研究院推出了文博虚拟人，让一个浑身上下充满着“敦煌特色?
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。