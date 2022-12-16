美团：近一周“草莓塔”搜索量超过百万次

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:根据美团的数据，近一周“草莓塔”的搜索量超过百万次，比上月同期增长了774倍，销量也持续攀升，环比上月增长了1806%。

全国销量最高的前10个城市分别是北京、石家庄、天津、西安、成都、哈尔滨、沈阳、广州、杭州及潍坊，其中西安的销量增速超过39倍。

美团数据还显示，“草莓塔”的搜索人群中，20至25岁的年轻人占比四成以上。这表明，上线潮流甜品可以有效地将流量转化为销量，进而拉动店铺的整体销量。

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