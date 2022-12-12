小米13系列价格公布 雷军回应对标iPhone被笑话：不比不知道

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:昨日晚间，小米13系列正式发布，包括小米13、小米13Pro 两款手机，均搭载MIUI14。
据悉，这是小米高端化战略的第三年。在发布会上，针对“对标iPhone被笑话”的情况，雷军回应称，国产手机就应该有去和苹果比较的勇气。不比不知道，一比就会觉得国产手机的实力比想象中要强。小米每年研发投入很大，目前在高端手机市场，只有两家品牌做双尺寸双高端，一家是苹果，一家是小米。
其中，小米13屏幕为6.36寸直屏，分辨率1080P，支持全局120Hz，采用三星E6发光材料，峰值亮度高达1900nit，机身宽度71.5mm，背部采用四曲面玻璃。
小米13搭载第二代骁龙8以及LPDDR5X+UFS4.0组合，配备4500mAh 电池，支持小米澎湃电池管理系统，续航出色，DOU高达1.37天。支持67W有线秒充，50W无线秒充。同时还配备4642mm² 超大VC液冷。
影像方面，小米13后置搭载5000万像素徕卡三摄，包括5000万像素主摄（索尼 IMX800）+1200万像素超广角镜头+1000万像素长焦镜头。
有旷野绿 、远山蓝、黑 、白，四款配色可选。8GB +128GB 售价3999元、8GB+256GB 售价4299元、12GB +256GB 售价4599元、12GB +512GB 售价4999元。
而小米13Pro也同样搭载第二代 骁龙8+LPDDR5X+UFS4.0组合，屏幕采用6.73寸双曲面柔性屏，2K原色屏，E6发光材料，峰值亮度高达1900nit。
续航方面，采用澎湃自研芯片，配备4820mAh电池，支持120W有线秒充，50W无线秒充，以及10W 无线反充。
影像方面，后置5000万像素主摄（索尼 IMX989）+5000万像素的浮动长焦镜头+5000万像素的超广角镜头。
8GB +128GB 售价4999元、8GB+256GB 售价5399元、12GB +256GB 售价5799元、12GB +512GB 售价6299元。有陶瓷黑、陶瓷白、旷野绿等三款陶瓷版，以及一款科技纳米皮配色可选。
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