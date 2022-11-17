科学家们发现南极洲的海冰下有生命在黑暗中茁壮成长

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息: 周四发表在《海洋科学前沿》杂志上的一项新研究中，科学家们认为南极食物网中最重要的生物之一——微观浮游植物，如藻类和细菌——正在海冰下繁衍生息。

许多不同种类的浮游植物都是光合作用的，它们需要阳光来产生能量。当海洋结冰时，更少的光线可以穿透到它们通常繁衍生息的表面。科学家们一直在研究这种微小生物何时何地开始繁殖，并注意到这通常发生在海冰消退时。近年来，在世界另一端的北极开展的工作表明，在较暗、光线较暗的条件下，大量浮游植物（或“水华”）能够并且确实在海冰下生存。

南极洲可能也是如此。在这项研究中，科学家们从2014年至2021年间部署的51个漂浮实验室（“漂浮物”）收集了数据。漂浮物可以通过一套传感器收集整个南大洋的生物地球化学信号，它们还可以探测海冰并潜入海面以下，在水中漂流。

通过观察漂浮物检测到的叶绿素分子数量，并与美国宇航局卫星测定的海冰覆盖情况进行比较，研究人员描述了生活在海冰下的大量浮游植物，通常是在极地夏季海冰消退之前。大约26% 的测量结果都是如此。

他们指出，这可能表明那里潜伏着一个通常没有被考虑到的整个隐藏生态系统。如果构成食物网基础的浮游植物隐藏在冰下，那么我们可能低估了隐藏在那里的生命数量。

布朗大学和奥克兰大学的极地海洋学家、该研究的第一作者克里斯托弗·霍瓦特说:“我们似乎在南极海冰和陆地冰层下观察得越多，我们发现的东西就越多。”

然而，Horvat 指出，当海冰存在时，浮标无法提供确切位置。相反，当它们返回水面时，它们会广播位置信息，从而导致不确定水华是发生在海底还是更开阔的海洋区域。

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