Apple TV+已经获得了动画短片《The Boy, the Mole, the Fox and the Horse(男孩、鼹鼠、狐狸和马)》的拍摄权,该片基于Charlie Mackesy的书创作,由苹果前设计掌门人Jony Ive执行制作...苹果眼下正在跟BBC合作,后者将在圣诞节期间在英国首映这部电影...该片由Matthew Freud提出,由NoneMore Productions的Cara Speller制作,她之前曾参与过《爱,死亡与机器人》......