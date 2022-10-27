Redmi Note 12探索版 8GB+256GB售价2399元

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:Redmi Note12探索版于今晚发布，该手机搭载了天玑1080芯片，首发三星 S5KHPX2亿像素传感器，售价为8GB+256GB 2399元。
Redmi Note12探索版搭载联发科天玑1080移动处理平台，采用台积电6nm，核心为2×2.6GHz Cortex-A78大核 +6×2.0GHz Cortex-A55小核，GPU是Mali-G68MC4），LPDDR4X 内存，UFS2.2闪存，3000mm² VC 均热板。
该手机使用一块6.67英寸2400×1080OLED 柔性直屏，支持120Hz 刷新率，240Hz 触控采样率，全局最高亮度900nit，支持1920Hz 高频 PWM 调光，16000级亮度调节，10bit 色深。
相机方面，Redmi Note12探索版前置16MP（豪威 OV16A1Q），后置首发200MP(三星 S5KHPX，OIS，7P 镜片)主摄 +8MP(三星 S5K4H7)超广角 +2MP(豪威 OV02B10)微距三摄，首发胶片相机(电影胶片、HP 黑白胶片、日光胶片、经典彩色负片、传奇胶片)。
电池容量是4300mAh，支持210W 快充，Redmi官方称9分钟充电100%。
其他参数:机身厚8.98mm，重207.5g，子夜黑配色，高导热铝合金中框，AG 玻璃后盖，X 轴线性马达、1012+1216双扬声器，NFC、红外遥控，保留3.5mm 耳机孔，侧边指纹识别。
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