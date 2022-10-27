Redmi Note 12探索版 8GB+256GB售价2399元

其处理器为联发科G99，这款处理器发布于今年的5月份，基于台积电的6nm工艺打造，配备2个主频最高2.2GHz的Cortex-A76内核和6个主频最高2GHz的CortexA-55内核，GPU为Mali-G57MC2，支持108MP相机，但不支持5G连接...前置800万像素镜头，后置镜头也是800万像素，电池容量为8000mAh，支持18/22.5W充电器，配备了杜比四扬声器和一体化金属成型机身，重量445g，厚度为7.05mm，运行的系统为基于安卓12的MIUI13ForPad......