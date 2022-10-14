羊了个羊火后熊了个熊、狼了个狼也来了 已有公司注册商标

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:近期，多个平台出现了许多与《羊了个羊》相似的游戏，例如《猪了个猪》《鹅了个鹅》等。

企查查APP显示，已有多家公司、个人申请注册“了个”系列商标，如熊了个熊、驴了个驴、牛了个牛、狼了个狼、鸡了个鸡等。

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