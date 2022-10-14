羊了个羊火后熊了个熊、狼了个狼也来了 已有公司注册商标

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:近期，多个平台出现了许多与《羊了个羊》相似的游戏，例如《猪了个猪》《鹅了个鹅》等。
企查查APP显示，已有多家公司、个人申请注册“了个”系列商标，如熊了个熊、驴了个驴、牛了个牛、狼了个狼、鸡了个鸡等。
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近期多个平台出现了许多与《羊了个羊》相似的游戏，例如《猪了个猪》、《鹅了个鹅》等...企查查APP显示，已有多家公司、个人申请注册了个”系列商标，如熊了个熊、驴了个驴、牛了个牛、狼了个狼、鸡了个鸡等...这一系列申请源于小程序游戏《羊了个羊》的大火，这款游戏曾在上个月多次冲上微博热搜榜，官方微博显示9月13日至16日游戏宕机6次...这是一款堆叠式消除游戏，玩家将界面上的卡牌拖到下方卡槽中，卡槽共有7个卡位，卡槽中每累积3张相同的卡牌就会被消除，当卡槽没被占满、卡牌被全部消除即可通关...
9月9日，《羊了个羊》开发公司北京简游科技有限公司申请注册2枚“羊了个羊”商标，当前商标状态均为申请中...羊了个羊关联公司北京简游科技有限公司成立于2021年1月，股东包括了吉比特旗下厦门雷霆网络，持股10%...针对《羊了个羊》爆火的情况，吉比特方面表示，该款游戏是由吉比特参股公司研发，投资比例不高，相关收入将体现在吉比特的投资收益部分...
站长之家（ChinaZ.com）9月19日 消息:企查查APP显示，近日，《羊了个羊》开发公司北京简游科技有限公司申请注册2枚“羊了个羊”商标，国际分类包括41类 教育娱乐、35类 广告销售，当前商标状态均为申请中。据了解，《羊了个羊》是一款卡通背景消除闯关游戏，游戏利用各种道具和提示来消除每一个关卡当中的障碍和陷阱。近期爆火并多次登上热搜。此前，网上流传一张截图显示，《羊了个羊》小程序9月14日收入达到468万余元，而本月收入也高达2565余万元。随后，马化腾在相关朋友圈下面评论:核实了是PS伪造的。
在为了“羊了个羊”奋战到天明之前，很多人还经历过无数个“跳一跳”“弹一弹”“合成大西瓜”等上头小游戏带来的不眠之夜...这大概是最近被羊了个羊拿捏住的玩家们共同的心声...一份网传的微信广告收入截图显示，羊了个羊在9月14日的流量收入已达468万元，月收入高达2564万元...爆款很难复制，更多小游戏还没到暴富的那一天...并不是所有游戏都能成为羊了个羊，而且羊了个羊的爆款故事也不能一直持续......
我这几天玩羊了个羊，消耗了巨大的时间...再一思考，你就会发现，在拼多多面前，羊了个羊简直只是一个小羔羊...拼多多的本质，就是一款游戏，还是一个不断迭代的游戏...游戏打怪的满足感，和拼多多买到便宜货的满足感，其实内核完全是同一种感受...游戏的特点是，你以为你在玩儿游戏，是在做主动选择...这一切和网络游戏的流程是完全一致的，用户本身沉浸在一个名为的游戏中，打怪就是购物，砍一刀就是接任务，BOSS战就是找N个人来砍一刀，最终收获的是优惠的物品甚至0元好货......
声明:本文来自于微信公众号 内容山庄（ID:neirongsz），作者:庄俊主创团，授权站长之家转载发布。 │前言│ 说到热点，就不得不追下最近的“羊了个羊”，在游戏圈子中可以说是火爆全网，一天上好几次热搜，据说，服务器在2天内崩溃了3次。在这个圈层中，羊了个羊又是如何打破其他小游戏，成为广大网友逐渐上头的小程序，广大网友可能会问:“这只羊为什么会这么火?为什么这么多人在玩这只羊?”《羊了个羊》的话题持续发酵，并且在未来还将持续一段时间，我们一起深究这其中的奥秘。 │本文目录│ 一、“羊了个羊”幕后推手二、“羊了个羊”
羊了个羊本质上是一款消除类游戏，对于许多用户来说，之前都有玩过类似的消除游戏，所以十分简单...羊了个羊和其玩法、界面的相似度极高，这里并非吐槽羊了个羊抄袭...如果羊了个羊的游戏一天有1000万人在玩，那么模仿的产品也会有几十万的用户...我分享这个主要是提醒各位，当你在羡慕别人赚钱的时候，不如想想怎么利用它来赚钱...羊了个羊手机壳、口罩、钥匙扣、美甲贴纸，还有山羊相关的毛绒玩具...所以村长今天的分享，希望大家今后再看任何一个营销热点的时候，带着商业性的思维去思考，也许能让你找到新的赚钱机会......
《羊了个羊》游戏爆火后，“高仿”游戏也接连涌现，例如《羊了咩羊》《羊了个咩羊》《狗了个头》《鹅了个鹅》等......
这也进一步培养抖音用户的游戏心智，开放小程序游戏端口是抖音游戏至关重要的节点，用户在抖音看游戏、玩游戏、分享游戏、推广游戏等行为闭环，小程序游戏之于抖音是游戏生态闭环的完成，对字节来说是游戏业务发展的新赛程......
9月，《羊了个羊》小游戏突然在微信中上线，全网格外的火热，很多人都卡在了第二关，第二关的通关率早先也只有1%，虽然最后被爆出此游戏只有两关，但依然压不住用户的热情，由于通关率较低，想要通关几乎只能靠看广告获得道具和复活机会，没人能完全靠自己通关...但有消息称，某用户在玩“羊了个羊”游戏时，为了获取道具观看了广告...
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。