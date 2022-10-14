满125减100！腾讯云双十一盛惠 2核2G服务器每月仅4元

双十一就要来了，作为一年一度的狂欢盛会，腾讯云也拿出了十足的诚意，上线了腾讯云双十一“云上盛惠”活动，对于企业或个人购买云服务器或云产品能节约不少费用。

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据悉，腾讯云双十一“云上盛惠”主会场将于11月1日开启，邀请好友预约还可得满300减15元的优惠券。同时，腾讯云还会大家准备了总价888元和1000元的满减券。

其中，企业新用户可享满125减100元，满250减200元，满735减588元的优惠。个人和企业新老用户还可以享受满200元减50元，满1200元减300元，满2600元减650元优惠。

当然，腾讯云目前也推出了一些预热福利，让大家可以提前享受优惠。

预热福利一、新客收购服务器每月仅4.2元

首次购买腾讯云服务器的用户，在活动期间可以享受首购优惠。其中，轻量云服务器2核2G4M1年只要50元，平均每月约4.17元。轻量云服务器2核4G6M1年只要100元，平均每月约8.33元。轻量云服务器4核8G10M1年300元，平均每月25元。

此外，首购用户还能以优惠的价格购买100GB云硬盘、云数据库 TDSQL-C、云硬盘等。

预热福利二、电商营销场景精选

为了让新老用户能够更好地迎战双十一，腾讯云还精选电商扩容、营销工具、活动风控防刷场景，全方位满足用户营销需求。

营销工具方面，腾讯云推出了43元1千条的短信、360元每月的移动推送服务、87.5元每月的云呼叫中心客服坐席等。

电商扩容方面，云服务器2核2G SA2每月48.67元，云服务器2核4G SA2每月121.33元，云服务器4核8G SA2每月205.33元，云服务器8核16G SA2没月384.67元。

此外，腾讯云还准备了SaaS专区免费试用、腾讯云会员续费6折起等预热福利。更多活动点此了解

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