京东报告：2022年中小企业线上采购办公场景企业新增超15万家

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:日前，京东消费及产业发展研究院联合京东企业业务发布《2022中小企业办公采购趋势报告》（以下简称“报告”）。报告指出，近年来企业数字化转型趋势明显，尤其是中小企业线上3C家电采购呈现上升趋势。下沉市场中小企业3C家电采购动力强劲，占比逐年提升。

京东企业购数据显示，近一年中小企业线上采购呈现上升趋势， 线上采购办公场景企业新增超15万家，超6成企业会购买办公类商品，办公场景采购占到线上采购客户预算的60%以上。

从地域分布上看，经济发达地区中小企业的3C家电采购更为活跃。京东企业购数据显示，华东、华北与华南地区是中小企业采购3C家电最多的地区，采购额占比分别达到27.3%、24.5%和23.8%。分省市看，2022年上半年采购额TOP5的省市为广东、北京、上海、江苏、浙江，其中广东省的中小企业3C家电采购需求强劲，其采购额占比达19.8%。

分行业来看，服务行业中小企业采购3C家电的需求相较其他行业更高，批发和零售业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、制造业以及租赁和商务服务业是线上采购3C家电金额最多的五大行业，其中批发和零售业的中小企业在3C家电的采购额占比达28%。

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