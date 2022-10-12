淘宝上线老年人专属人工客服

站长之家 10 月 12 日讯：据央视网消息，今年双 11 前，淘宝将上线退休长辈专属人工客服，可帮用户维权、代客退款等。在买药服务中，还提供免费的药师问诊。
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前几天，有一位博主佩戴Apple Watch Ultra出车祸时称，手表联系的并不是机器人而是人工客服，接通后回复称：我是手表客服，您似乎出了车祸，是否需要帮您120救援”...汽车博主麻辣车评就此事向苹果求证，苹果客服表示，Apple Watch车祸检测功能生效时，会触发是否需要救援”的紧急联系服务功能...如果无人响应，10s倒计时后，也会自动拨打紧急联系电话，但是不会连接到苹果客服......
有博主分享了一个短视频，主要内容是，他在使用AppleWatchUltra时发现，手表的车祸检测不是机器人，而是人工客服——在该博主发生车祸事故后，他所佩戴的AppleWatchUltra立即响起了30秒左右的警铃，然后就接通了苹果的车祸话务员，话务员询问了博主的伤情以及是否需要帮忙报警或呼叫120，该博主后续被送往了医院接受治疗......
最近有博主在使用中发现，车祸检测的客服电话为人工客服而不是机器人...博主表示，“电话是人工客服打来的，不是机器人！真的很有必要，就冲那一句我是手表客服，您似乎出了车祸，是否需要帮您120救援，我觉得值了...AppleWatchUltra所搭载的新的传感器和机器学习算法可检测用户是否发生严重车祸，并主动替用户联系紧急救援服务...
抖音有博主在使用Apple Watch Ultra时发现，手表的车祸检测并非是机器人，而是人工客服，该博主表示：真的很有必要，就冲那一句我是手表客服，您似乎出了车祸，是否需要帮您120救援，我觉得值了”...安吉星”车载紧急救援系统包括了碰撞自动求助、全程音控领航、紧急救援协助、车况检测系统、被盗车辆定位、车门远程应急开启、路边救援协助、车停位置提示、全音控免提电话等功能...如果你没有反应，手表会播放音频信息，通知紧急服务你遇到了严重车祸，并向其提供你的经纬度坐标和大致搜索半径......
有国内AppleWatchUltra用户在出车祸的时触发手表车祸监测，但他发现手表在触发车祸检测后给他回复：“我是手表客服，您似乎出了车祸，是否需要帮您呼叫120救援？”该用户将自己的经历上传网上，并推断AppleWatch的车祸监测是人工话务员进行远程呼叫救援...而且从该网友分享过程来看经历非常及时...
在营造老年友好型社会环境方面，提出要组织开展老年人运用智能技术教育培训;研究编制一批老年人运用智能技术教育培训教材，鼓励老年人家庭成员、相关社会组织加强对老年人的培训等...从技术创新、课程研发、服务体验等环节入手，有针对性、深层次、多维度地满足新时代老年人不断提升的学习需求...另一方面，易熵学院深刻理解老年群体的社交需求，专门为老年学员打造了学习成长栏目......
2022年10月12日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于养生的，问题是“秋季养生有道老年人的晨练时间？”这个不能太过早，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
针对家长不了解孩子账号情况，且不知道该选择使用哪一个管控工具的情况，腾讯宣布上线功能，在家长服务助手的指引下，家长可根据自身情况回答问题，即可获得专属管控方案推荐...家长服务助手会根据选择自动推荐管控方案，因此只需家长朋友根据自己的实际情况，如实选择即可...腾讯称，9月30日-10日7日（周五及国庆节假期）每日的20时至21时之间，未成年人可登录游戏...
今天，“2022银河娱乐澳门国际马拉松”正式开始报名，作为赛事官方合作伙伴，飞猪联合澳门体育局上线“澳门国际马拉松”主题活动，推出专属补贴...消费者在飞猪上预订赛事期间（12月2日-12月6日）澳门银河酒店、澳门星际酒店、澳门悦榕庄的房间，选择2晚、3晚连住，即可享受低于官方200-450澳门元不等的专属优惠，并获赠餐券等免费权益...
淘宝联盟宣布上线仅面向新用户的页面，通过设计新人引导任务、增加通用推广物料&新人专属货品模块，叠加推出最高赠送30天高级淘宝客权限的活动...当您首次注册成为淘宝联盟用户，新人专区将在您的淘宝联盟app首页展示30个自然日;新手淘宝客登录淘宝联盟app首页时，将会收到弹窗提示领取新人限时福利，点击立即收下按钮，进入新人专区即可按要求做相应任务，最高可免费得30天高级淘宝客权限...当进入新人专区时，就已经获得1天高级淘宝客权限，完成学习新人入门课程等其他任务会额外获取对应天数...
高端CPU。i7-13700KF是目前英特尔出的最新13代的处理器。第13代芯片在游戏和内容创建方面的速度将比 Zen3快得多，Core i7-13700K，总共有16个内核（8P 和8E 内核）。就像 i9-13900K 一样，英特尔酷睿 i7-13700K 也获得了额外的效率核心(从4个增加到8个核心)，以及类似的0.6GHz 时钟速度提升。
预计是66W荣耀Magic 5的快充预计是66W，支持最大11V/6A超级快充，兼容10V/4A或10V/2.25A超级快充，兼容10V/2A快充，同时应该不支持无线充电，支持反向供电时最大输出电流1A/5V。
Z690,Z790。i7-13700KF支持Z690，Z790系列主板。新的 Z790芯片组现在共有20个 PCIe4.0通道，比 Z690多8个4.0通道。还增加了对内存的支持，因为新芯片组将 支持高达5600MHz 的 DDR5RAM 速度，比 Alder Lake 芯片组可以达到的速度高800MHz。最后，我们还看到了一个额外的20Gbps USB3.2端口，它将20Gbps USB 端口的最大数量增加到五个。新的第13代 Intel CPU 使用与之前的第12代处理器相同的 LGA1700插槽，因此大多数 Z690主板将能够支持新芯片。
是荣耀Magic 5是5G双卡双待手机，它搭载的是高通骁龙8Gen 2处理器，预计基带会是骁龙X70。骁龙X70基带采用4nm制程工艺，最高可支持10Gbps的下行速度，以及3.5Gbps的上行速度，是全球唯一支持从600MHz到41GHz全部5G商用频段的基带芯片。
不可以荣耀Magic 5预装的是荣耀自己基于Android13的定制系统，不是鸿蒙系统，也无法在后续刷成鸿蒙系统。目前新推出的智能手机中，仅有华为自己旗下的手机产品才可以使用鸿蒙系统，因此想要使用该系统的用户只能购买华为手机。
骁龙8Gen 2荣耀Magic 5系列会搭载高通旗舰处理器骁龙8Gen 2。骁龙8 Gen2采用台积电4nm工艺制造，型号为SM8550，采用全新的“1+2+2+3”八核心架构设计，CPU核心频率分别是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz和1.8GHz，性能较之骁龙8 Gen1 Plus大约会有10%左右的提升，其中CPU性能提升10%，能效提升 15%，GPU性能提升20%，另外AI性能会大涨，提升50%。
预计2023年3月荣耀Magic 5系列手机预计在2023年3月发布和上市，该系列手机将至少发布两个型号Magic 5和Magic 5 Pro，搭载高通骁龙8Gen 2处理器。相机方面，新机将搭载大底主摄，其中一款将搭载1/1.1“左右大底相机，而另一款将搭载1”左右大底相机。
三年。i7-13700KF是保修三年，英特尔® 盒装处理器三年有限保修适用于包装在正版英特尔封装中、并作为独立组件出售给最终客户的符合条件的英特尔® 处理器和散热解决方案。
可以Redmi K60既支持5G网络，也可以使用4G网络，如果你现在使用的套餐是4G套餐，不需要更换为5G套餐也可以使用K60，不需要升级到5G。5G网络当然相对4G有更快的速度以及更低的延迟，因此有合适的套餐或者需求的话，还是建议使用5G网络。
非常适合。i7-13700KF是英特尔目前最顶尖的处理器之一，所以玩游戏来说对于任何游戏都是无压力的。第13代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器装载了最新的平台技术，可加速系统性能。多达16个 PCIe5.0通道使 I/O 吞吐量翻倍，从而加速处理能力，这些处理器继续利用英特尔的性能混合架构优化您的游戏、内容创作和工作效率。
可以Redmi K60没有3.5mm耳机孔，因此只能使用typec接口的耳机，或者是使用无线蓝牙耳机。取消3.5mm耳机孔已经是大势所趋，甚至有传闻未来手机制造商还会取消typec接口，使得手机改为无线充电方式，耳机则是用无线蓝牙耳机替代，这样气密性又进一步提升，防水性能也会更强。
对比12代差不多。i7-13700KF要说耗电情况，那自然是比一些老型号要耗电了，毕竟性能提升摆在这边，但是对比12代CPU来说总体耗电情况差不多，功耗也都是125W，这个功耗代表着作为CPU耗电量自然是很大了，需要配备好一点的散热。
可以Redmi K60自带的充电器可以支持67W有线快充，如果是使用其他的充电器，满足功率至少67W的话，也可以达到这一功率，如果是比较低功率的充电器，则不会达到67W充电的速度。因此在使用充电器的时候，要看下是否达到67W以上的功率且快充协议兼容，使得手机可以更快充满电。
可以。你可以在Core i7-13700KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，你可以轻松拨入任何超频频率。带K的版本就代表着是可以超频的，F代表着没有核显，所以你是可以进行超频的操作。
可以Redmi K60和平精英能开90帧画面的。红米K60完全可以适配和平精英的90帧画面。红米K60屏幕支持120Hz的刷新率，只要在和平精英游戏内开启90帧模式即可，即在游戏设置里面点击【图像】设置修改帧数（ 90 帧）。
支持。i7-13700KF是支持ECC内存的。是一谈到服务器内存，大家都一致强调要买ECC内存，认为ECC内存速度快，其实是一种错误地认识，ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关)，而是因为它有特殊的纠错能力，使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号，也不是一种内存专用技术，它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中，是一种指令纠错技术。
有Redmi K60屏幕是120Hz高刷新率的OLED屏幕，同时搭配了高通骁龙8Gen 2旗舰处理器，可以满足王者荣耀高帧率模式的性能需求。实际上上一代的K50电竞版在测试王者荣耀高帧率模式时，就基本上保持在120Hz左右的帧率，可见手机性能完全可以达到王者荣耀高帧的需求，因此K60性能进一步提升的情况下，也是可以达到几乎满帧的效果。
5.4GHz。Core i7-13700KF 具有30MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至5.4GHz。英特尔线程控制器内置于 CPU 的内核中，与操作系统一起工作，以确保24个线程中的每一个都在正确的时间分配给正确的内核。
可以Redmi K60预计会搭载骁龙8Gen 2处理器，这是高通的旗舰级处理器，性能方面基本上是除了苹果A16之外的顶级处理器，可以在原神高画质的情况下也可以跑出比较流畅的画面。骁龙8 Gen 2处理器将采用台积电4nm制程，采用 1+2+2+3 架构与前一代有很大区别，CPU频率是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz 和 1.8GHz，性能较上一代旗舰骁龙8+ Gen1大约会有 10% 左右的提升，其中 CPU 性能提升 10%，能效提升 15%，GPU 性能提升 20%，AI性能会提升50%。
DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。i7-13700KF支持的内存频率为DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。Intel Core i7-13700KF3.4GHz16核 LGA1700处理器提高您的工作效率、游戏和内容创作。这款第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将16个核心（比上一代多4个）安装到单个处理器上，同时仍配备 LGA1700插槽。