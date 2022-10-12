淘宝上线老年人专属人工客服

抖音有博主在使用Apple Watch Ultra时发现，手表的车祸检测并非是机器人，而是人工客服，该博主表示：真的很有必要，就冲那一句我是手表客服，您似乎出了车祸，是否需要帮您120救援，我觉得值了”...安吉星”车载紧急救援系统包括了碰撞自动求助、全程音控领航、紧急救援协助、车况检测系统、被盗车辆定位、车门远程应急开启、路边救援协助、车停位置提示、全音控免提电话等功能...如果你没有反应，手表会播放音频信息，通知紧急服务你遇到了严重车祸，并向其提供你的经纬度坐标和大致搜索半径......