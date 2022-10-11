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京东发布《2022摄影摄像消费趋势报告》：轻量化相机受消费者青睐

2022-10-11 17:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:日前，京东消费及产业发展研究院发布《2022摄影摄像消费趋势报告》，基于京东消费情况，针对该行业和市场，发表了相关洞察观点。

报告显示，轻量化相机受到消费者欢迎。京东销售情况显示，2022年上半年微单相机、便携数码相机消费占比增长明显。

年轻消费者已经成为摄影器材消费的主力。女性摄影爱好者偏爱购买轻巧、高颜值的入门级相机，男性消费者则更青睐专业器材。

京东销售情况显示，2022年上半年CCD相机销量同比增长15倍，胶片相机的销量同比增长105%。其中，Z世代购买CCD相机的量同比增长达到20倍。

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年轻人群购买冲印服务的占比在逐年提升。京东销售情况显示，2022年上半年购买了冲印服务的用户中，26-35岁年龄段人群占比最高，达到43%。其次是36-45岁年龄段人群，占比达到了28%。

京东销售情况显示，2022年上半年26-35岁年龄段人群相机成交额占比达到43%，成为相机购买的主力军。Z世代更偏爱购买拍立得与便携数码相机，中青年更偏爱购买摄像机与运动相机，而银发族则更偏爱摄像机与微单相机。

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手机摄影及短视频拍摄图书热销。2022年上半年摄影类图书销量前十名中，手机摄影及短视频拍摄剪辑图书占比达六成。而同时购买摄影类图书与相机的用户中，微单相机与运动相机用户占比最高。

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京东销售情况显示，16-25岁年龄段人群更偏爱购买光线与构图类图书，26-35岁年龄段人群更偏爱人物摄影类图书，36-45岁年龄段人群更偏爱购买手机摄影类图书，46-55岁年龄段人群更偏爱购买景物摄影类图书，56岁以上年龄段人群更偏爱购买摄影器材指南与后期处理类图书。

相机消费者对于品牌有着特别的偏好。相机消费者购机核心诉求中，品牌、对焦、画质、便携、视频录制为关注度前五名。

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  • i7-13700K不装显卡能开机吗？

    能。i7-13700K是带有核显的版本，所以能够不装独立显卡进行开机，核显是UHD Graphics770，这个核显的性能也是可以玩玩一些老游戏的，比如英雄联盟、GTA5等，如果你对显卡要求比较低的话，那么用用核显也是可以的。

    i7-13700K

  • iQOO Neo7电池容量多少？

    5000mAh左右iQOO Neo7电池容量为5000mAh左右，为双电芯设计，同时搭配120W的快充，在续航方面基本达到主流安卓手机的水平。该手机可支持有线充电以及OTG反向充电，不支持无线充电方式，这也是符合这款手机的定位，在中端智能手机中算是比较全能型的。

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  • i7-13700K是什么架构？

    Raptor Lake。i7-13700K采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔 推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。[

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  • AI绘画生成器推荐AI绘画自动生成器有哪些？

    Ai绘画生成器推荐使用以下这些1、DALL-E2DALL-E2 是由 OpenAI 开发的 AI 图像生成器。只需几分钟，你就可以使用 AI 创建高度逼真的图像。2、Deep Dream GeneratorDeep Dream是一个经过数百万张图像训练的神经网络。使用方便，只需要上传一张图片，工具即可根据原图生成新图片。3、ArtbreederArtbreeder一款图像质量增强工具，能够通过使用机器学习生成图像的不同变体。你可以在一个平台上创建风景、动漫人物、肖像和各种其他艺术作品。工具其他一些功能包括改变皮肤颜色、头发和眼睛等面部特征的能力，也可以把照片变成动画人物。4.Big SleepBig Sleep支持从零开始创建逼真的图像。与其他AI艺术生成器一样，操作很简单。创建一个真实的图像只需要几个步骤。5、NightCafeNightCafe是AI艺术生成器领域的另一家大公司。它可以通过独特的预设效果创作出各种类型的艺术品，包括宇宙、油画等。6、DeepAIDeepAI可以让你创建不限数量的图像，而且每个图像都是独一无二的。可定制各种细节，允许更改颜色、纹理等。7、StarryAIStarryAI最棒的地方之一是，它为您提供了所创建图像的完全所有权，可用于个人或商业用途。大家也可以把它视为一个免费的NFT生成器，这是它的主要卖点。8、FotorFotor是另一个用于NFT 艺术作品的AI工具。生成器提供了先进的人工智能工具，可以在几分钟内创作出艺术作品。它也是创建 NFT 艺术的用户友好的工具之一。9、Runway MLRunway ML支持用户通过训练和使用机器学习模型来生成图像。您可以使用该工具创建各种逼真图像样式的模型。在此基础上，还可以使用Runway ML创建动画和3D模型。10、WOMBO DreamDream可以把现有的照片变成漫画或者油画，还可以用复杂的算法把单词和短语变成独特的艺术作品。该工具支持从各种艺术风格中选择，也可以选择未来主义风格。

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  • iQOO Neo7支持防抖吗？

    支持OIS防抖iQOO Neo7主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。iQOO Neo7将会使用后置主摄IMX766v传感器，矩阵三摄模组设计。IMX766V是 vivo 从索尼独家定制的一颗传感器。相比IMX766，IMX766V 使用了索尼第二代的色彩滤波阵列技术，拥有 α 减反工艺等技术，传感器在 RGB 超薄色彩滤光片上也使用了新技术，通过优化滤光片的色彩颜料去让滤光片能更薄更透光。

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  • i7-13700K配什么主板？

    Z690，Z790。i7-13700K支持Z690，Z790系列主板。新的 Z790芯片组现在共有20个 PCIe4.0通道，比 Z690多8个4.0通道。还增加了对内存的支持，因为新芯片组将 支持高达5600MHz 的 DDR5RAM 速度，比 Alder Lake 芯片组可以达到的速度高800MHz。最后，我们还看到了一个额外的20Gbps USB3.2端口，它将20Gbps USB 端口的最大数量增加到五个。新的第13代 Intel CPU 使用与之前的第12代处理器相同的 LGA1700插槽，因此大多数 Z690主板将能够支持新芯片。

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  • i7-13700K可以超频吗？

    可以。i7-13700K凭借30MB 的缓存和5.4GHz Turbo Boost Max3.0频率，该处理器专为处理繁重的工作负载而设计。您还可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i7-13700K 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5ECC 内存。

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  • iQOO Neo7是什么指纹解锁？

    屏下指纹解锁iQOO Neo7采用的是屏下指纹解锁方式，也是目前比较主流的解锁方式。屏下指纹解锁在戴口罩的情况下解锁成功率普遍要比人脸解锁更高。屏下指纹解锁目前有光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种类型，后者被认为是更先进、更安全的解锁方式。

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  • iQOO Neo7可以插内存卡吗？

    不可以iQOO Neo7不支持扩展内存。扩展内存槽已经在很多智能手机中被取消了，由于扩展内存卡多占用手机内部空间，且会降低防水性能，同时也不能提高手机存储数据的性能，因此极少被厂商使用。

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  • i7-13700K支持ECC内存吗？

    支持。i7-13700K是支持ECC内存的。是一谈到服务器内存，大家都一致强调要买ECC内存，认为ECC内存速度快，其实是一种错误地认识，ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关)，而是因为它有特殊的纠错能力，使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号，也不是一种内存专用技术，它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中，是一种指令纠错技术。

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  • iQOO Neo7能装几张卡？

    两张iQOO Neo7可以插入两张实体SIM卡，这款手机支持双模5G，支持双卡双待。不支持双卡同时进行5G连接。 当主卡5G网络时，副卡仅支持4G网络。支持多个5G频段，包括: NSA n41/n77/n78，SA n1/n28A/n41/n77/n78（实际情况取决于运营商网络布局情况）。

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  • i7-13700K风冷压的住吗？

    压的住。风冷和水冷的优劣势大家应该都知道了，i7-13700K自然是能用好一点的风冷去压的，除非你要超频的话，那么必须上水冷，风冷比较省心，安全系数比较高，水冷好看，颜值高，压温度也是一流的。如果平时不是很重度的使用或者超频，就选好一点的风冷，如果重度使用，玩游戏喜欢开最高，那么就选水冷。

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  • iQOO Neo7能边充边玩吗？

    可以，但不建议iQOO Neo7在一边玩手机的时候给手机充电，但是不太建议这么做。由于充电的时候手机会比较热，这个时候手机太热不仅影响握持的手感，也会因为太热导致CPU降频、性能下降，这个时候玩手机不能完全发挥手机的性能，如果是玩游戏的话也容易出现掉帧的情况，因此不太建议玩手机的时候在充电。

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  • i7-13700K核显能玩什么游戏？

    老游戏。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。

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  • iQOO Neo7防水吗？

    仅支持生活防水iQOO Neo7没有达到IP68级别的防水性能，仅能支持生活防水，也就是日常泼溅的水可以防护下，不可以携带进入泳池、浴缸等环境中，也不建议带入到蒸汽房等水蒸气较多的地方。万一进水的话，建议在立即关机并送到维修点检修。

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  • i7-13700K功耗是多少？

    125W。Core i7-13700K 的 TDP 为125W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel Core i7-13700K CPU 配备30MB 的 L3高速缓存和24MB 的 L2高速缓存，总共54MB 高速缓存。该芯片以3.4GHz 的基本频率和5.40GHz 的睿频运行。

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  • iQOO Neo7能不能反向充电？

    可以iQOO Neo7可以使用OTG反向充电，这种充电方式是需要通过OTG线进行转接（OTG转接线需单独购买），将手机和另一个设备连接之后，切换到移动电源对其他电子设备进行放电充电的过程。这时，手机就成了充电宝。

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  • i7-13700K支持PCIE5.0吗？

    支持。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。为了与计算机中的其他组件进行通信，Core i7-13700K 使用 PCI-Express Gen5连接。该处理器采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。

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  • 华为mate50支持多少快充？

    支持100W的有线快充华为mate50 手机支持100w有线快充，但需要使用华为的快充套件，同时它也支持50W华为无线超级快充 10w无线反向充电，电池容量为 4460 毫安，可以在短时间内充满手机电量。

    Mate 50

  • iQOO Neo7有耳机孔吗？

    没有iQOO Neo7没有3.5mm耳机孔，它的耳机接口为Type-C，耳机接口与充电共用接口。现在大多数智能手机已经取消了3.5mm耳机孔的设计，这可以让手机减少更多的内部空间，同时还提升了手机的防水防尘性能。考虑到现在有很多无线蓝牙耳机性能不错，且支持降噪功能，因此可以考虑使用无线耳机。

    iQOO Neo7

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