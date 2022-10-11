京东发布《2022摄影摄像消费趋势报告》：轻量化相机受消费者青睐

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:日前，京东消费及产业发展研究院发布《2022摄影摄像消费趋势报告》，基于京东消费情况，针对该行业和市场，发表了相关洞察观点。

报告显示，轻量化相机受到消费者欢迎。京东销售情况显示，2022年上半年微单相机、便携数码相机消费占比增长明显。

年轻消费者已经成为摄影器材消费的主力。女性摄影爱好者偏爱购买轻巧、高颜值的入门级相机，男性消费者则更青睐专业器材。

京东销售情况显示，2022年上半年CCD相机销量同比增长15倍，胶片相机的销量同比增长105%。其中，Z世代购买CCD相机的量同比增长达到20倍。

年轻人群购买冲印服务的占比在逐年提升。京东销售情况显示，2022年上半年购买了冲印服务的用户中，26-35岁年龄段人群占比最高，达到43%。其次是36-45岁年龄段人群，占比达到了28%。

京东销售情况显示，2022年上半年26-35岁年龄段人群相机成交额占比达到43%，成为相机购买的主力军。Z世代更偏爱购买拍立得与便携数码相机，中青年更偏爱购买摄像机与运动相机，而银发族则更偏爱摄像机与微单相机。

手机摄影及短视频拍摄图书热销。2022年上半年摄影类图书销量前十名中，手机摄影及短视频拍摄剪辑图书占比达六成。而同时购买摄影类图书与相机的用户中，微单相机与运动相机用户占比最高。

京东销售情况显示，16-25岁年龄段人群更偏爱购买光线与构图类图书，26-35岁年龄段人群更偏爱人物摄影类图书，36-45岁年龄段人群更偏爱购买手机摄影类图书，46-55岁年龄段人群更偏爱购买景物摄影类图书，56岁以上年龄段人群更偏爱购买摄影器材指南与后期处理类图书。

相机消费者对于品牌有着特别的偏好。相机消费者购机核心诉求中，品牌、对焦、画质、便携、视频录制为关注度前五名。

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