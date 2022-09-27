2022年京东11.11商品价格力规则公布

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:今日，京东2022年京东开放平台11.11商品价格力规则正式公布，规则已经于2022年9月18日生效。
据悉，价格力系数的大小，可反映商品优惠力度的高低，该系数将影响商品在首页搜索、推荐、大促会场等公域的曝光力度。为了让消费者在2022年京东11.11活动期间获得更优惠的购物体验，11.11活动期间，参与活动的商品须符合特定期间内最低前台京东价、最低到手价（特殊类目除外）等要求。
该规则对定义及校验时间、价格要求及影响等都作出了详细的说明，具体如下:
放心购的开通需满足基础要求，并开通通用服务或类目特色服务，方可在商详页展示放心购标签。商家需按照“放心购”中的各项服务的要求向用户提供相应的服务，具体服务规范以平台发布的各项服务规则及要求为准。
（一）基础指标要求
基础要求
指标名称
考核标准
统计周期
店铺星级
≥4星
取2天前的数据，即前天的店铺星级
商品好评率
>95%
取近180天所有有效订单评价数据
商品质量指数
不能为C或D
取1天前的数据，即昨天商品质量指数
7天内无严重违规
7天内无已生效严重违规违约单
/
无假货违规
/
/
（二）通用服务 :商品需开通免费上门取退、价保/价保险、设置Promise时效模板。
（三）特色服务 :不同类目可开通不同特色服务，如:优鲜赔(生鲜)、破损包退换(食品饮料)、隐私包装(医疗保健)、免费安装(汽车用品)等，参见第四章放心购服务细则。
商家可以通过SPU查看打标结果，查询路径:商家后台-商品管理-商品管理工具箱-放心购查询。
放心购权益
购物全链路展示:商品符合“放心购”的打标条件即可在商品搜索页、商品详情页等消费者购物环节露出“放心购”标签，或可助力店铺服务体验的提升，保障转化促进留存，并将享有活动流量加持等权益。
放心购聚合京东客服、京东物流、京东服务+、保险等多方资源和能力帮助商家提升售前、售中、售后服务能力，让商家服务更省心。
放心购服务细则
京东根据不同商品特殊性，推出各类特色放心购服务，通过在不同渠道透传，可提升用户心智，促进商品转化。
各服务产品规则细则:
序号
服务细则
服务内容
1
京东开放平台“上门换新”服务规则
商品上门换新规则
2
京东开放平台“优鲜赔”服务规则
生鲜商品问题限时退款不退货规则
3
|京东开放平台“足斤足两”服务规则
生鲜商品重量短缺限时申请补偿和退款规则
4
京东开放平台“化冻补贴”服务规则
商品化冻限时退款不退货规则
5
京东开放平台“材质验真”服务规则
红木商品材质鉴定赔付规则
6
京东开放平台“闪电退款”服务规则
商品退款极速到账规则
7
京东开放平台“极速审核”服务规则
免审0秒通过，6小时极速审核规则
8
京东开放平台“兑换无忧”服务规则
生鲜卡券兑换有保障
9
京东开放平台“全国联保”服务规则
“全国联保”规则
10
京东开放平台“三年质保”服务规则
|提供因商品故障导致的商品售后保障服务规则
11
京东开放平台“两年质保”服务规则
|提供因商品故障导致的商品售后保障服务规则
12
京东开放平台“一年质保”服务规则
|提供因商品故障导致的商品售后保障服务规则
13
京东开放平台“30天质保”服务规则
|提供因商品故障导致的商品售后保障服务规则
14
京东开放平台“不爱吃包退”服务规则
宠物无法正常进食退货退款详细规则
15
|京东开放平台“商品价格保护”服务规则
提供7-90天不等的商品价格保护服务规则
16
京东开放平台“上门测量”服务规则
可预约免费上门测量业务规则
17
京东开放平台“护眼无忧”服务规则
眼部不适，退货退款规则
18
京东开放平台“过敏退货无忧”服务规则
|眼部不适，退货退款规则
19
京东开放平台“红屁屁退货无忧”服务规则
|眼部不适，退货退款规则
20
京东开放平台“免费送装”服务规则
大件商品免费提供送货上门，无忧安装服务规则
21
京东开放平台“无忧安装”服务规则
提供付费上门安装服务
22
京东开放平台“送货上门”服务规则
大件家具、建材送货上门规则
违规管理
若商家未遵守国家法律法规、京东规则或其他管理要求（包括但不限于《京东行业运营标准》、规范、行业标准等），产生违规及损害用户合法权益的行为。京东有权视违规程度依据《京东开放平台商家违规积分管理规则》等规则，采取包括但不限于扣分、下架违规商品、违规商品搜索降权、禁止创建商品和禁止上架待售商品、限制通过接口批量操作商品等处理措施。
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