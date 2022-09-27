2022年京东11.11商品价格力规则公布

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:今日，京东2022年京东开放平台11.11商品价格力规则正式公布，规则已经于2022年9月18日生效。

据悉，价格力系数的大小，可反映商品优惠力度的高低，该系数将影响商品在首页搜索、推荐、大促会场等公域的曝光力度。为了让消费者在2022年京东11.11活动期间获得更优惠的购物体验，11.11活动期间，参与活动的商品须符合特定期间内最低前台京东价、最低到手价（特殊类目除外）等要求。

该规则对定义及校验时间、价格要求及影响等都作出了详细的说明，具体如下:

放心购的开通需满足基础要求，并开通通用服务或类目特色服务，方可在商详页展示放心购标签。商家需按照“放心购”中的各项服务的要求向用户提供相应的服务，具体服务规范以平台发布的各项服务规则及要求为准。

（一）基础指标要求

基础要求 指标名称 考核标准 统计周期 店铺星级 ≥4星 取2天前的数据，即前天的店铺星级 商品好评率 >95% 取近180天所有有效订单评价数据 商品质量指数 不能为C或D 取1天前的数据，即昨天商品质量指数 7天内无严重违规 7天内无已生效严重违规违约单 / 无假货违规 / /

（二）通用服务 :商品需开通免费上门取退、价保/价保险、设置Promise时效模板。

（三）特色服务 :不同类目可开通不同特色服务，如:优鲜赔(生鲜)、破损包退换(食品饮料)、隐私包装(医疗保健)、免费安装(汽车用品)等，参见第四章放心购服务细则。

商家可以通过SPU查看打标结果，查询路径:商家后台-商品管理-商品管理工具箱-放心购查询。

放心购权益

购物全链路展示:商品符合“放心购”的打标条件即可在商品搜索页、商品详情页等消费者购物环节露出“放心购”标签，或可助力店铺服务体验的提升，保障转化促进留存，并将享有活动流量加持等权益。

放心购聚合京东客服、京东物流、京东服务+、保险等多方资源和能力帮助商家提升售前、售中、售后服务能力，让商家服务更省心。

放心购服务细则

京东根据不同商品特殊性，推出各类特色放心购服务，通过在不同渠道透传，可提升用户心智，促进商品转化。

各服务产品规则细则:

序号 服务细则 服务内容 1 京东开放平台“上门换新”服务规则 商品上门换新规则 2 京东开放平台“优鲜赔”服务规则 生鲜商品问题限时退款不退货规则 3 京东开放平台“足斤足两”服务规则 生鲜商品重量短缺限时申请补偿和退款规则 4 京东开放平台“化冻补贴”服务规则 商品化冻限时退款不退货规则 5 京东开放平台“材质验真”服务规则 红木商品材质鉴定赔付规则 6 京东开放平台“闪电退款”服务规则 商品退款极速到账规则 7 京东开放平台“极速审核”服务规则 免审0秒通过，6小时极速审核规则 8 京东开放平台“兑换无忧”服务规则 生鲜卡券兑换有保障 9 京东开放平台“全国联保”服务规则 “全国联保”规则 10 京东开放平台“三年质保”服务规则 提供因商品故障导致的商品售后保障服务规则 11 京东开放平台“两年质保”服务规则 提供因商品故障导致的商品售后保障服务规则 12 京东开放平台“一年质保”服务规则 提供因商品故障导致的商品售后保障服务规则 13 京东开放平台“30天质保”服务规则 提供因商品故障导致的商品售后保障服务规则 14 京东开放平台“不爱吃包退”服务规则 宠物无法正常进食退货退款详细规则 15 京东开放平台“商品价格保护”服务规则 提供7-90天不等的商品价格保护服务规则 16 京东开放平台“上门测量”服务规则 可预约免费上门测量业务规则 17 京东开放平台“护眼无忧”服务规则 眼部不适，退货退款规则 18 京东开放平台“过敏退货无忧”服务规则 眼部不适，退货退款规则 19 京东开放平台“红屁屁退货无忧”服务规则 眼部不适，退货退款规则 20 京东开放平台“免费送装”服务规则 大件商品免费提供送货上门，无忧安装服务规则 21 京东开放平台“无忧安装”服务规则 提供付费上门安装服务 22 京东开放平台“送货上门”服务规则 大件家具、建材送货上门规则

违规管理

若商家未遵守国家法律法规、京东规则或其他管理要求（包括但不限于《京东行业运营标准》、规范、行业标准等），产生违规及损害用户合法权益的行为。京东有权视违规程度依据《京东开放平台商家违规积分管理规则》等规则，采取包括但不限于扣分、下架违规商品、违规商品搜索降权、禁止创建商品和禁止上架待售商品、限制通过接口批量操作商品等处理措施。

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