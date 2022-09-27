2022年抖音双11发货及服务调整 延迟发货时效不超过72小时

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:今日，抖音电商发布了2022年抖音双11发货及服务调整公告，其中包括发货时效调整、揽收时效调整、虚假发货判定标准调整、售后时效调整等。具体如下:

1、发货时效调整

双11大促期间，小店平台商家和全球购平台商家可根据自身服务能力选择发货模式:

小店平台商家可选择正常发货或延迟发货。【延迟发货】工具设置参见《大促延迟发货时效设置使用手册》全球购平台商家需按正常时效进行发货。

（1）正常发货时效

现货发货模式，其发货时效同日常考核标准，详情参见《商家发货行为管理规则》 （全球购平台商家以《【全球购】商家发货行为管理规则》为准）。

（2）延迟发货时效(仅限国内商家现货模式)在2022年10月31日0:00:00-2022年11月13日23:59:59期间支付的订单，商家可使用平台【延迟发货】工具设置延长发货时间，最长不超过72小时。期间针对现货发货模式的商品（包括阶梯发货模式中现货部分），完成支付的订单发货时效按【延迟发货】工具设置时间进行考核，未使用【延迟发货】工具设置的，按订单原有发货时效考核。

2、揽收时效调整（仅限国内商家）

在2022年10月31日0:00:00-2022年11月15日23:59:59期间发货的订单:揽收时效由24小时调整为48小时，即在发货后的48小时内该物流单号在相应物流公司官网有第一条物流揽件信息。

3、虚假发货判定标准调整

在2022年10月31日0:00:00-2022年11月15日23:59:59期间发货的订单，虚假发货判定标准调整如下:

商家上传的订单物流单号，自相应物流公司官网出现首条揽收信息至到达/离开首个分拨中心的时间间隔由24小时调整为超过48小时商家上传的订单物流单号在相应物流公司官网物流轨迹更新时长做以下调整:

注:其他虚假发货情形判定标准不变，详见《商家发货行为管理规则》（全球购平台商家依据《【全球购】商家发货行为管理规则》）。温馨提示:

因不可抗力（如自然灾害、疫情、停电、天气因素、会议赛事）等原因导致无法及时发货或更新物流信息的情形，商家可通过抖店后台-保障中心-报备中心线上发起不可抗力因素、消费者地址异常或消费者要求延迟发货等类型报备，提供相关举证，经平台评估后予以通过的，免除判罚或调整新考核时效，操作手册详见《报备中心使用说明》。

4、售后时效调整

商家收到消费者发起的售后申请，须按照要求对用户发起的申请进行响应。大促期间商家处理时效调整内容如下:

2022年10月31日00:00:00-2022年11月30日23:59:59期间，在退货退款申请过程中，用户完成退货物流单号上传，商家需在收到退货（物流显示“签收”）后的退款操作时长由48小时延长至72小时。

2022年10月31日00:00:00-2022年11月30日23:59:59期间，在换货申请过程中，用户完成换货物流单号上传，商家需在收到退货（物流显示“签收”）后的换货操作时长由48小时延长至72小时。

2022年10月31日00:00:00-2022年11月30日23:59:59期间产生的售后申请，商家通过售后申请后，待消费者上传退货单号后，若商家一直未收到用户退货（物流未签收），则商家确认收货后退款或换货的时效由7天延长至10天;

针对未发货的，售后处理时效同日常规则一致，详见《商家售后服务管理规范》

如商家未按照以上发货、揽收、售后时效要求处理订单，经平台确认商家确实存在违规行为的，平台将按照《商家违规行为管理规则》中【4.1违背服务承诺】对商家予以违规处理。（全球购平台商家依据《【全球购】违规管理规则》）

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