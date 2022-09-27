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2022年抖音双11发货及服务调整 延迟发货时效不超过72小时

2022-09-27 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:今日，抖音电商发布了2022年抖音双11发货及服务调整公告，其中包括发货时效调整、揽收时效调整、虚假发货判定标准调整、售后时效调整等。具体如下:

1、发货时效调整

  • 双11大促期间，小店平台商家和全球购平台商家可根据自身服务能力选择发货模式:

  • 小店平台商家可选择正常发货或延迟发货。【延迟发货】工具设置参见《大促延迟发货时效设置使用手册》全球购平台商家需按正常时效进行发货。

（1）正常发货时效

  • 现货发货模式，其发货时效同日常考核标准，详情参见《商家发货行为管理规则》 （全球购平台商家以《【全球购】商家发货行为管理规则》为准）。

（2）延迟发货时效(仅限国内商家现货模式)在2022年10月31日0:00:00-2022年11月13日23:59:59期间支付的订单，商家可使用平台【延迟发货】工具设置延长发货时间，最长不超过72小时。期间针对现货发货模式的商品（包括阶梯发货模式中现货部分），完成支付的订单发货时效按【延迟发货】工具设置时间进行考核，未使用【延迟发货】工具设置的，按订单原有发货时效考核。

2、揽收时效调整（仅限国内商家）

在2022年10月31日0:00:00-2022年11月15日23:59:59期间发货的订单:揽收时效由24小时调整为48小时，即在发货后的48小时内该物流单号在相应物流公司官网有第一条物流揽件信息。

3、虚假发货判定标准调整

  • 在2022年10月31日0:00:00-2022年11月15日23:59:59期间发货的订单，虚假发货判定标准调整如下:

  • 商家上传的订单物流单号，自相应物流公司官网出现首条揽收信息至到达/离开首个分拨中心的时间间隔由24小时调整为超过48小时商家上传的订单物流单号在相应物流公司官网物流轨迹更新时长做以下调整:

image.png

注:其他虚假发货情形判定标准不变，详见《商家发货行为管理规则》（全球购平台商家依据《【全球购】商家发货行为管理规则》）。温馨提示:

  • 因不可抗力（如自然灾害、疫情、停电、天气因素、会议赛事）等原因导致无法及时发货或更新物流信息的情形，商家可通过抖店后台-保障中心-报备中心线上发起不可抗力因素、消费者地址异常或消费者要求延迟发货等类型报备，提供相关举证，经平台评估后予以通过的，免除判罚或调整新考核时效，操作手册详见《报备中心使用说明》。

4、售后时效调整

商家收到消费者发起的售后申请，须按照要求对用户发起的申请进行响应。大促期间商家处理时效调整内容如下:

  • 2022年10月31日00:00:00-2022年11月30日23:59:59期间，在退货退款申请过程中，用户完成退货物流单号上传，商家需在收到退货（物流显示“签收”）后的退款操作时长由48小时延长至72小时。

  • 2022年10月31日00:00:00-2022年11月30日23:59:59期间，在换货申请过程中，用户完成换货物流单号上传，商家需在收到退货（物流显示“签收”）后的换货操作时长由48小时延长至72小时。

  • 2022年10月31日00:00:00-2022年11月30日23:59:59期间产生的售后申请，商家通过售后申请后，待消费者上传退货单号后，若商家一直未收到用户退货（物流未签收），则商家确认收货后退款或换货的时效由7天延长至10天;

  • 针对未发货的，售后处理时效同日常规则一致，详见《商家售后服务管理规范》

如商家未按照以上发货、揽收、售后时效要求处理订单，经平台确认商家确实存在违规行为的，平台将按照《商家违规行为管理规则》中【4.1违背服务承诺】对商家予以违规处理。（全球购平台商家依据《【全球购】违规管理规则》）

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    可以Redmi Note 12的处理器预计是天玑1080，该处理器是6nm工艺，8核心设计。原神对安卓手机的配置要求是至少运行内存4G以上，安卓5. 0 版本以上，处理器是骁龙660以上。对于Redmi Note 12来说，入门配置绝对达标，但是想要高画质运行应该有一些难度。如果开中等画质的话，Redmi Note 12应该可以流畅运行原神。

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  • i5-13600KF最大睿频是多少？

    5.1GHz。i5-13600KF的最大睿频频率是5.1Ghz，具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz，是一款14核20线程的CPU。

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    是Redmi Note 12系列是双扬声器配置。双扬声器在外放音乐或游戏音频的时候会有不错的效果，尤其是在玩吃鸡类游戏的时候，可以通过“听声辨位”来掌握敌人的位置。在千元机中双扬声器还是比较少配置的，也可以看出Redmi Note 12的性价比是比较高。

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    Z690，Z790。i5-13600KF支持目前支持Z690、Z790系列主板，本次发布的13代的CPU都是支持Z690、Z790系列主板的，i5-13600KF提供更快的 P-core（性能核）和更多的 E-core(能效核)，支持 DDR4/DDR5和 PCIe4.0/5.0。

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    预计三个Redmi Note 12系列将在2022年10月左右发布，该系列预计会发布三个型号，三款新机代码分别是22101317C-M17、22101316C-M16 以及22101316UCP-M16UP，最后一款大概率为“超大杯”。超大杯机型比其他两款更高的配置会是在超级闪充和主摄的区别。

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    5000mAh电池、10W充电Redmi Note 11R电池容量是5000mAh，充电速度是10W，充电速度不快，但电池容量是比较大的。Redmi Note 11R主要配置是天玑700处理器，屏幕是6.58英寸1080p LCD 水滴屏，90Hz，前置5MP+后置13MP+2Mp，5000mAh+10W超级快充，厚8.9mm，重201g，冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海 3 种配色，侧边指纹识别，保留3.5mm耳机接口。

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    没有。i5-13600KF是没有核显的，如果想要有核显的话，需要买K结尾的型号，也就是i5-13600K，而KF就代表着没有核显，i5-13600K比KF多了英特尔的770核显。如果你要单独买独立显卡的话，那么KF比较适合你，价格比K便宜200块钱，核显的作用普通人其实也就是电脑显卡坏了的时候方便一点。

    i5-13600KF

  • i5-13600KF和i5-12600KF性能差距多大？

    单核15%，多核41%。i5-13600KF对比12代单线程性能最多提升15%，游戏性能再提升高达24%，70多款游戏大作深度优化，多核性能最多提升41%，DDR5内存频率提升至5600MHz。13代酷睿 i5-13600K / KF 相比上一代产品新增了4个能效核，最大睿频提升200MHz。

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  • Redmi Note 11R是双卡双待吗？

    是Redmi Note11R是双卡双待5G手机，搭载联发科天玑700处理器，采用一块分辨率为2408*1080的6.58英寸 LCD 水滴屏，支持90Hz 刷新率。影像方面，该机后置1300万像素 +200万像素双摄，前置500万像素镜头。其它方面，该机内置一块5000mAh 的大容量电池，支持512GB 存储卡扩展，共有冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海三款配色。

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    i5-13600KF

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    90Hz刷新率Redmi Note 11R屏幕刷新率是90Hz，这款手机的屏幕是6.58 英寸 2408×1080 LCD 水滴屏，还有90Hz刷新率。Redmi Note 11R是一款入门级的智能手机，因此在多数配置上不算高，但还是配备了90Hz刷新率的屏幕，应该是这个价位段性价比较高的一款手机。

    Redmi Note 11R

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    有无核显区别。i5-13600KF和i5-13600K只有一个区别，那就是有无核显的区别，其中KF代表的就是没有核显，K就是有核显，i5-13600K比KF多一个英特尔的770核显，如果对核显比较有需求的朋友可以选择i5-13600K，不过相对比KF的话就要多花200块钱。有无核显一般情况下是没什么重要的，因为大部分都会配独立显卡，但是遇到一些电脑问题，有核显会比较方便处理一点。

    i5-13600KF i5-13600K

  • i5-13600KF价格多少钱？

    2499。i5-13600KF目前的某东售价2600元，需要预售付定金100元，不过可抵200元，所以最终到手价是2499元。i5-13600KF采用 14 核心 20 线程， 6 个性能核、 8 个能效核，睿频频率至高可达5.1GHZ，24MB L3 缓存，125W基本功率。兼容600、 700 系列主板。支持DDR4-3200、DDR5- 5600 内存。

    i5-13600KF

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    天玑700处理器Redmi Note 11R处理器型号是天玑700。天玑700采用台积电7nm工艺，CPU部分由 2 个2.2GHz的ARM Cortex-A76 大核和 6 个2.0GHz的ARM Cortex-A55 小核组成，GPU集成基于ARM新一代Valhall架构，主频高达950MHz的双核心Mali-G57。

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  • Redmi Note 11R配置怎么样？

    天玑700处理器，6.58英寸2408×1080LCD水滴屏，Redmi Note11R主要配置是天玑700处理器，6.58英寸2408×1080LCD水滴屏，90Hz 刷新率;前置5MP，后置13MP+2MP 双摄;5000mAh 电池，10W 充电;厚8.9mm，重201g，侧边指纹识别，保留3.5mm 耳机接口。

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    可能是联发科天玑 1080 芯片红米Redmi Note 12有可能搭载联发科天玑 1080 芯片，台积电代工，安兔兔跑分在50-60万之间，与高通骁龙778G Plus性能差不多，后者安兔兔跑分在 55 万分左右。

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