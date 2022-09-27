趣AI | AI辅助生成漫画书成功注册美国版权 人工智能作品可获版权成趋势？

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:如今，越来越多人讨论人工智能艺术品的版权问题，有的认为AI艺术品不该具有版权，而有的则持着相反的观点。最近，美国纽约一名艺术家使用AI辅助生成的漫画书则成功注册美国版权。

具体来说，一位名叫Kris Kashtanova的纽约艺术家获得了美国版权注册，他们的漫画小说采用了由AI生成的艺术作品，这可能是第一次。

据悉，该注册于9月15日生效，适用于一本名为《黎明的扎丽亚》的漫画书。Kashtanova使用Midjourney（一种商业图像合成服务）创作了这些艺术作品。

Kris Kashtanova在一篇回应的帖子中表示，

“我从美国版权局获得了人工智能生成的漫画小说的版权。我公开了它的制作过程，并把《中途旅程》放在了封面上。 我试图证明，当我们使用人工智创造作品时，确实拥有版权。我把它注册为视觉艺术作品。我的证书已经寄出去了，我今天收到了号码和确认书，说它被批准了。 我的律师朋友给了我这个主意，我决定开个先例。”

根据他们的声明，Kris Kashtanova在注册时说，该作品是人工智能辅助的，而不是完全由人工智能创造。Kris Kashtanova写了漫画故事，创造了布局，并做出了艺术选择，将图像拼接在一起。

艺术家很可能曾经注册过由机器或算法创作的作品，因为生成艺术的历史可以追溯到20世纪60年代。但这是第一次有艺术家为采用图像合成模型创作的艺术作品注册版权，这在艺术家中一直是一个有争议的话题。

在过去的几个月里，关于人工智能艺术作品是否可以获得版权的问题一直是许多文章的主题。比如前不久，站长之家就分享了知名图库服务商盖帝图像（Getty Images）宣布禁止上传和销售使用DALL-E、Midjourney和Stable Diffusion等AI艺术工具生成的插图，原因是尚未解决的版权和道德问题。

《趣AI | AI绘画成版权图片机构“公敌”?Getty Images禁止AI生成的作品》

Getty Images首席执行官Craig Peters表示，该禁令是出于对人工智能生成的内容的合法性的担忧，以及保护用户使用后可能会面临的法律风险。在相关问题未得到明确澄清和解决之前，为了保证用户和公司的利益，公司将暂时不会接受 AI 作品。

尽管如此，美国版权局并没有对人工智能艺术品的版权做出反对的裁决。相反，它准许人工智能注册版权。

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