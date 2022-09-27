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趣AI | AI辅助生成漫画书成功注册美国版权 人工智能作品可获版权成趋势？

2022-09-27 15:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:如今，越来越多人讨论人工智能艺术品的版权问题，有的认为AI艺术品不该具有版权，而有的则持着相反的观点。最近，美国纽约一名艺术家使用AI辅助生成的漫画书则成功注册美国版权。

具体来说，一位名叫Kris Kashtanova的纽约艺术家获得了美国版权注册，他们的漫画小说采用了由AI生成的艺术作品，这可能是第一次。

据悉，该注册于9月15日生效，适用于一本名为《黎明的扎丽亚》的漫画书。Kashtanova使用Midjourney（一种商业图像合成服务）创作了这些艺术作品。

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Kris Kashtanova在一篇回应的帖子中表示，

“我从美国版权局获得了人工智能生成的漫画小说的版权。我公开了它的制作过程，并把《中途旅程》放在了封面上。

我试图证明，当我们使用人工智创造作品时，确实拥有版权。我把它注册为视觉艺术作品。我的证书已经寄出去了，我今天收到了号码和确认书，说它被批准了。

我的律师朋友给了我这个主意，我决定开个先例。”

根据他们的声明，Kris Kashtanova在注册时说，该作品是人工智能辅助的，而不是完全由人工智能创造。Kris Kashtanova写了漫画故事，创造了布局，并做出了艺术选择，将图像拼接在一起。

艺术家很可能曾经注册过由机器或算法创作的作品，因为生成艺术的历史可以追溯到20世纪60年代。但这是第一次有艺术家为采用图像合成模型创作的艺术作品注册版权，这在艺术家中一直是一个有争议的话题。

在过去的几个月里，关于人工智能艺术作品是否可以获得版权的问题一直是许多文章的主题。比如前不久，站长之家就分享了知名图库服务商盖帝图像（Getty Images）宣布禁止上传和销售使用DALL-E、Midjourney和Stable Diffusion等AI艺术工具生成的插图，原因是尚未解决的版权和道德问题。

趣AI | AI绘画成版权图片机构“公敌”?Getty Images禁止AI生成的作品

Getty Images首席执行官Craig Peters表示，该禁令是出于对人工智能生成的内容的合法性的担忧，以及保护用户使用后可能会面临的法律风险。在相关问题未得到明确澄清和解决之前，为了保证用户和公司的利益，公司将暂时不会接受 AI 作品。

尽管如此，美国版权局并没有对人工智能艺术品的版权做出反对的裁决。相反，它准许人工智能注册版权。

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    5000mAh电池、10W充电Redmi Note 11R电池容量是5000mAh，充电速度是10W，充电速度不快，但电池容量是比较大的。Redmi Note 11R主要配置是天玑700处理器，屏幕是6.58英寸1080p LCD 水滴屏，90Hz，前置5MP+后置13MP+2Mp，5000mAh+10W超级快充，厚8.9mm，重201g，冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海 3 种配色，侧边指纹识别，保留3.5mm耳机接口。

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  • i5-13600KF有核显吗？

    没有。i5-13600KF是没有核显的，如果想要有核显的话，需要买K结尾的型号，也就是i5-13600K，而KF就代表着没有核显，i5-13600K比KF多了英特尔的770核显。如果你要单独买独立显卡的话，那么KF比较适合你，价格比K便宜200块钱，核显的作用普通人其实也就是电脑显卡坏了的时候方便一点。

    i5-13600KF

  • i5-13600KF和i5-12600KF性能差距多大？

    单核15%，多核41%。i5-13600KF对比12代单线程性能最多提升15%，游戏性能再提升高达24%，70多款游戏大作深度优化，多核性能最多提升41%，DDR5内存频率提升至5600MHz。13代酷睿 i5-13600K / KF 相比上一代产品新增了4个能效核，最大睿频提升200MHz。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 11R是双卡双待吗？

    是Redmi Note11R是双卡双待5G手机，搭载联发科天玑700处理器，采用一块分辨率为2408*1080的6.58英寸 LCD 水滴屏，支持90Hz 刷新率。影像方面，该机后置1300万像素 +200万像素双摄，前置500万像素镜头。其它方面，该机内置一块5000mAh 的大容量电池，支持512GB 存储卡扩展，共有冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海三款配色。

    Redmi Note 11R

  • i5-13600KF和i5-12600KF参数配置区别对比

    有以下区别。1.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个核心。2.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个线程。3.i5-13600KF的睿频是5.1GHz，而12600KF的是4.9GHz。4.i5-13600KF比i5-12600KF三级缓存多了4MB。5.内存类型来看，i5-13600KF支持DDR5 5600而i5-12600KF最高到4800。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 11R有高刷新率屏幕吗？

    90Hz刷新率Redmi Note 11R屏幕刷新率是90Hz，这款手机的屏幕是6.58 英寸 2408×1080 LCD 水滴屏，还有90Hz刷新率。Redmi Note 11R是一款入门级的智能手机，因此在多数配置上不算高，但还是配备了90Hz刷新率的屏幕，应该是这个价位段性价比较高的一款手机。

    Redmi Note 11R

  • i5-13600KF和i5-13600K有什么区别？

    有无核显区别。i5-13600KF和i5-13600K只有一个区别，那就是有无核显的区别，其中KF代表的就是没有核显，K就是有核显，i5-13600K比KF多一个英特尔的770核显，如果对核显比较有需求的朋友可以选择i5-13600K，不过相对比KF的话就要多花200块钱。有无核显一般情况下是没什么重要的，因为大部分都会配独立显卡，但是遇到一些电脑问题，有核显会比较方便处理一点。

    i5-13600KF i5-13600K

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    2499。i5-13600KF目前的某东售价2600元，需要预售付定金100元，不过可抵200元，所以最终到手价是2499元。i5-13600KF采用 14 核心 20 线程， 6 个性能核、 8 个能效核，睿频频率至高可达5.1GHZ，24MB L3 缓存，125W基本功率。兼容600、 700 系列主板。支持DDR4-3200、DDR5- 5600 内存。

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