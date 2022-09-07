首页 > 业界 > 关键词  > AI作画生成器最新资讯  > 正文

趣AI | AI作画生成器DALL-E 又“进化”了，可自动扩展图像

2022-09-07 16:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:最近OpenAI开发的AI绘画工具DALL-E又“进化”了，在原有文本生成图像的基础上新增了图像补全功能，可以帮任意画作进行扩展。

具体来说，OpenAI在DALL-E上增加了名为“Outpainting”新的功能，可对现有艺术作品进行二次加工，扩展画作的内容。

例如，约翰内斯·维米尔（Johannes Vermeer）的作品“戴珍珠耳环的女孩”显然是在一个虽然相当杂乱的大厨房环境中，DALL-E的“Outpainting”功能模仿了画家的风格，在人物主体上生成了周边厨房的环境，生成的内容也模仿原作的阴影和高光，使其看起来像是画家本人的杰作。

image.png

Outpainting的操作与现有的DALL-E模型非常相似。童谣需要人类输入文字描述生成内容，然后再与现有的作品进行结合。不同的地方在于，除非用户另有要求，否则该功能会直接模仿画作上已有的样式和设计。

OpenAI 在宣布新功能时解释道:“我们推出了 Outpainting是一项新功能，它可以帮助用户通过将图像延续到其原始边界之外来扩展他们的创造力——添加相同风格的视觉元素，或者将故事带入新的方向，而这只需使用自然语言描述就能实现 ” 。

DALL·E 原有Inpainting功能已经可以实现对生成或上传的图像中进行更改。现在，通过Outpainting，用户还可扩展原始图像，以任何宽高比创建大尺寸图像。

那些有兴趣尝试 Outpainting 的人可以注册 DALL-E 测试版，OpenAI 声称有超过100万用户使用其免费图像生成功能。目前，每个测试版用户在第一个月可以获得免费生成50张图像的权限，之后每个月可以免费增加15张，又挥着支付15美元可增加115张图像。

DALL-E工具网站:https://openai.com/dall-e-2/

image.png

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • DALL-E文本到图像AI模型迎来边界画幅扩展升级 很快就被网友们玩坏

    上周，OpenAI 为其“文本到图像”AI 模型 DALL-E 添加了“outpointing”功能，为系统带来了能够拓展任何给定图片边界的功能...可知 DALL-E 会经常随着画幅的扩展，而重新计算出匹配的画面...与所有“文本转图形”AI 一样，该模型同样要求人类辅助描述想要看到怎样的视觉效果...此外尽管许多“文本到图像”AI 模型都有提供类似的画幅延伸功能，但它们往往与升级前的 DALL-E 一样，需要相当繁杂的人工介入...如果用完了一个月50次的免费服务，也可支付15美元来购买115次额外的图像生成......

    ​DALLE ​模型 ​AI模型

  • AI | 继TikTok，Lightrick也在APP添加文本到图像AI生成器

    这两款应用的用户可以在“AI生成图像（ “Generate AI Image” ）”工具的框中输入文本，或者根据提示输入内容...例如，合成生成的视频游戏 AI Dungeon 使用语言模型输入文本生成图像...社交媒体也开始使用这样的技术，比如TikTok添加了一种被称为“人工智能绿屏”的新效果，允许用户输入文本提示，然后软件将生成图像......

    ​AI图像生成器 ​Lightricks

  • AI | 百度推AI自动绘画工具「一格」，智能生成多风格艺术画作

    百度出品的AI艺术画作生成器「文心·一格」不仅使用简单，图像生成速度也极快...在使用上，只需要输入一句话，并选择方向、风格、尺寸，AI就可以生成画作...如果希望生成具体的内容（人物、动物等），方向下推荐的几个风格效果会更好...比如小编在仅输入“小黄花”三个关键词，风格选择智能推荐，平台就自动生成动漫风、像素艺术、超现实注意、梵高等等各种风格的主题作品...《趣AI | AI自动绘画网站推荐:这几个AI绘画生成器网站用起来真香》......

    ​AI绘画工具 ​AI艺术画作 ​AI绘画生成器

  • 游戏美术正在被AI作画杀死……吗？

    这项技术虽然和AI作画差不了多少，但却是在明目张胆地砸一些画师的饭碗...再加上Stable Diffusion等主流AI作画服务都已经开源，如果配合一些插件使用，AI美术可以真正实现量产——一晚上画成千上万张，看都看不过来的那种...因此在未来，美术从业者的核心竞争力就是设计，而非美术风格...天美Y1工作室的美术总监廖俊豪同样告诉葡萄君，他觉得AI作画是很棒的工具——它给了非美术专业同学快速通过视觉图像表达自己需求和想法的机会，而且很多时候效果出人意料地好......

    ​AI ​游戏 ​美术

  • AI | AI绘画工具mimic开测，上传头像就能生成同风格艺术插画

    AI（人工智能）在绘画创作领域越来越受关注。最近，一家日本公司开发了一个Al绘画项目mimic，并于今日正式上线了测试版。图注：图片来自mimic官网页面截图据官方介绍，mimic是一项使用人工智能自动创建并且能反映艺术家个人风格头像插图的服务。mimic主要面向专业插画师，该项目允许用户上传自己绘制的15-100张头像插图让Al进行学习，并输出同样画风的AI画作。图注:图片来自mimic官网页面截图，头像为mimic 生成作品mimic的操作也比较简单，首先是整理好15张以上（100以内）的头像插图，然后上传文件，

    ​Al绘画工具 ​mimic ​插画艺术

  • AI | AI绘画工具Midjourney生成画作在比赛中获奖 人类艺术家慌了？

    AI绘画越来越受到公众关注，甚至有人担心人类艺术家将被AI取代，而这样的担忧并不无道理...该作品由美国桌游公司Incarnate Games总裁Jason Allen提交，其使用了AI绘画工具Midjourney生成这一获奖作品...当然，利用AI生成作品的行为也遭到传统艺术家的批评，他们认为人工智能生成的艺术不应该与使用更传统方法创作的作品竞争......

    ​AI绘画 ​AI绘画工具 ​AI艺术画作

  • AI | 继人工智能象棋，DeepMind正训练新的AI系统来踢足球

    在开发国际象棋和围棋AI之后，来自英国人工智能公司 DeepMind 的研究团队又将目标锁定了开发AI足球运动员...DeepMind发表了一篇研究论文和博客文章，详细介绍了其新的神经概率运动系统 （NPMP）——一种人工智能可以学习身体操作的方法...NPMP NPMP是一个通用的运动控制模块，可以将短期运动意图转换为低水平的控制信号，它可以通过模仿动作捕捉（MoCap）数据进行离线或通过RL训练，这些数据是通过跟踪器记录人类或动物的兴趣动作......

    ​人工智能 ​DeepMind ​AI足球

  • Kura Tech用AI生成世界超高性能的AR光学

    "Kura的突破性性能是通过从底层开始的完全独创技术架构实现的，包括与世界上大型半导体代工厂台积电一起制造的全新发明的显示芯片、全新发明的micro-LED显示屏和全新发明的AI生成的光学器件...因此，Kura开发了一个专有的人工智能光学设计工具，Istara，它的执行速度比现有软件快 1000 多倍，每次光学设计程序都会完成 1000 万次以上的设计优化，在数小时内就能找到解决方案，而不是数年......

    ​光学 ​光学设计

  • NASA DART航天器带来第一张Didymos图像

    “这第一组图像被用作测试以证明我们的成像技术，图像的质量类似于我们可以从地面望远镜获得的图像，但重要的是，在我们开始使用图像引导航天器自主进入小行星之前要表明DRACO工作正常并可以看到它的目标以便进行任何必要的调整，”Elena Adams说道...然而DART最终将取决于它能否看到并处理Didymos和Dimorphos的图像，一旦它也能被看到就能引导航天器走向小行星，尤其是在撞击前的最后四个小时......

    ​Didymos ​DART ​小行星

  • AI | 美国法院裁定人工智能不能获得发明专利，因为不是人类

    美国联邦巡回法院已经裁定，人工智能系统不能获得发明专利，因为它们不是人类...2020年，美国专利局还裁定，塞勒的人工智能系统DABUS不能成为合法的发明人，因为它不是一个"自然人"，这一决定随后在2021年得到法官的支持...在最新发布的裁决中，美国联邦巡回法院法官 Leonard Stark 再次确认了原有的裁决，他在法院意见书中写道“根据美国专利法，只有人类才能持有专利......

    ​人工智能 ​AI ​专利申请

  • Apple Watch Ultra有多重？

    61.3克。Apple Watch Ultra的缺点就是对比SE新款和Series8来说有点重，因为重量是61.3克，而Series8是42.3克，SE是27.8克，不过也是因为材质和尺寸大小的原因导致，Apple Watch Ultra是49毫米 x44毫米 x14.4毫米，加上多了很多功能传感器，也不意外。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14系列哪款续航好？

    iPhone14 Pro Max和iPhone14 Plus苹果iPhone14系列中续航最好的是iPhone14 Pro Max，其次是iPhone14 Plus。iPhone14 Pro Max续航是视频播放最长可达 29 小时，iPhone14 Plus续航是视频播放最长可达 26 小时，续航第三的是iPhone14 Pro视频播放最长可达 23 小时，最低的是iPhone14视频播放最长可达 20 小时

    iPhone14

  • Apple Watch Ultra是什么材质的？

    钛金属。Apple Watch Ultra采用航空级钛金属打造而成，巧妙兼顾了重量、坚固和抗腐蚀性。表壳边框升高，可在显示屏边缘受到冲击时，为平坦的蓝宝石玻璃表镜提供坚实保护。超坚固，各种环境都适用。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14镜头有蓝宝石玻璃吗？

    有苹果iPhone14系列的后置镜头上都覆盖了蓝宝石玻璃，在后置摄像头模块上还有一个原彩闪光灯。iPhone14系列的镜头比上一代有了提升，尤其是Pro版本的主摄提高到了4800万像素。

    iPhone14

  • Apple Watch Series 8支持eSIM功能吗？

    看版本。Apple Watch Series 8中是分GPS + 蜂窝网络版本和GPS版本，其中GPS版本是不支持eSIM功能的，而GPS + 蜂窝网络版本是支持eSIM版本的，也就是说更贵的3799元起的蜂窝版本是支持eSIM功能，相对便宜的2999元的GPS版本是不支持eSIM功能。

    Apple Watch Series 8

  • 苹果iPhone14支持哪些视频格式？

    HEVC、H.264 和 ProRes苹果iPhone14支持的视频格式有HEVC、H.264 和 ProRes，支持杜比视界、HDR10 和 HLG，并可显示 HDR 画质，视频镜像和视频输出支持：通过闪电数字影音转换器和闪电转 VGA 转换器，最高可达 1080p

    iPhone14

  • Apple Watch SE2新款支持eSIM吗？

    GPS+蜂窝网络版支持。Apple Watch SE2新款手表是需要蜂窝版才支持eSIM功能的，普通版本的是GPS，也就是1999元那个版本是不支持eSIM功能，需要2399元的版本才可以支持eSIM功能，蜂窝版不用插卡，是一卡双终端技术。意思就是一个号码可以同时在两个设备使用。

    Apple Watch SE2新款

  • 苹果iPhone14美版值得买吗？

    不建议买苹果iPhone14系列今年的美版全部取消了实体SIM卡卡槽，改为eSIM卡的设计，因此在国内使用的话十分不方便，因此不太建议购买美版的iPhone14手机。实际上今年如果海南免税版的价格公布的话，应该会比国行版本便宜300-500元，比较推荐购买海南免税版

    iPhone14

  • Apple Watch Ultra支持eSIM吗？

    支持。Apple Watch Ultra是蜂窝版的，所以是支持eSIM功能，蜂窝版不用插卡，是一卡双终端技术。意思就是一个号码可以同时在两个设备使用。 蜂窝网络版本 有一个 eSIM (内置的SIM卡)， 所以不需要另外的SIM卡。您的 iPhone 和 Apple Watch 会共享同一个电话号码。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14支持哪些音频格式？

    AAC、MP3、Apple 保真压缩等格式苹果iPhone14支持的音频格式有AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声，此外也可以支持空间音频播放，用户可调节音量上限

    iPhone14

  • Apple Watch Ultra可以戴着潜水游泳吗？

    可以。1.携手潜水装备的创新者 Huish Outdoors，我们为 Apple Watch Ultra 打造了 Oceanic+ app，它能将你腕上的手表变成一台十足的潜水电脑。可支持最大深度40米的休闲水肺潜水和自由潜水，核心功能一应俱全，用起来也出奇容易。2.充分利用全新深度计的水深 app，是浮潜和各种休闲水下活动的得力助手。你可以查看时间、实时深度、水温、水下时长以及你的最大潜水深度。在你下潜时，还能自动开启 app。3.操作按钮，设定、预备、下潜。在水下操控手表也很简单，只需预先设定操作按钮，就能一按开启水深 app，或在用 Oceanic+ app 潜水时设置指南针航向。4.由氟橡胶模制而成，轻盈灵活。采用钛金属表扣，和带弹性的钛金属环，方便拉伸调节表带，配合孔链式结构可确保稳固贴合，高速水上运动也轻松搞定。还可使用延长套件，接合在原有表带上，让你在加厚潜水服外也能佩戴。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14支持哪些5G频段？

    5GNR频段 n1， n2， n3， n5， n7等iPhone14可以支持的5G频段有：5G NR (频段 n1， n2， n3， n5， n7， n8， n12， n20， n25， n26， n28， n30， n38， n40， n41， n48， n66， n70， n77， n78， n79)FDD-LTE (频段 1， 2， 3， 4， 5， 7， 8， 12， 13， 17， 18， 19， 20， 25， 26， 28， 30， 32， 66) TD-LTE (频段 34， 38， 39， 40， 41， 42， 46， 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850， 900， 1700/2100， 1900， 2100 MHz) GSM/EDGE (850， 900， 1800， 1900 MHz)

    iPhone14

  • Apple Watch Ultra车祸检测功能是什么？

    提醒功能。Apple Watch Ultra的车祸检测功能其实就是提醒功能，如果它检测到您发生了严重的车祸，它会向紧急服务部门发出警报，提供位置信息，并在您将他们添加为紧急联系人时通知您的亲人，这样你就能及时的得到救助，关键的时候能保命。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14支持什么蓝牙协议？

    蓝牙5.3苹果iPhone14系列支持的是蓝牙5.3协议。蓝牙5. 3 版本有一个很大的优势就是可以传输一些速率较低的数据，就算是低功耗低速率信号也不会影响使用。蓝牙5. 3 还提高了加密密钥长度控制，提高安全性，同时蓝牙5. 3 更加稳定

    iPhone14

  • Apple Watch Ultra耐高温吗？

    耐高温。Apple Watch Ultra严峻温度环境下也能正常腕上工作，无惧山顶严寒或沙漠酷热，最低-20度到最高55度都是可以让手表正常工作的。此外高山回环式表带，和险途硬碰硬。表带采用双层编织并无缝接合而成，轻盈又耐用。还有抗腐蚀的钛金属 G 式表扣，能顺畅扣入紧实的环扣中，让表带稳固服帖。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14 Pro摄像头是几倍变焦？

    6 倍光学变焦范围；最高可达 15 倍数码变焦苹果iPhone14 Pro后置摄像头支持3 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)，6 倍光学变焦范围；最高可达 15 倍数码变焦。它的长焦镜头参数是：1200 万像素 2 倍长焦 (通过四合一像素传感器实现)：48 毫米焦距，ƒ/1.78 光圈，第二代传感器位移式光学图像防抖功能，七镜式镜头，100% Focus Pixels

    iPhone14

  • iphone14和iphone13对比如何？

    差别不大iphone14对比iphone13在续航上有略微提升，iPhone13 电池为3095mAh，iPhone14 为3279mAh，增加了184mAh，续航有所提升。两部手机都是采用A15芯片，不过iphone14为五核图形处理，iphone13为四核，内存方面有所提升，iphone14全系为6G内存，iphone13为4G内存。整体来说iphone14提升不大，适合刚需用户购买。

    iPhone14

  • Apple Watch Ultra续航时间多久？

    36小时。Apple Watch Ultra的电池续航，以天计，达到36小时，当你正投入在背包旅行的第二天，铁人三项的最后冲刺，或沿着珊瑚礁一路潜水，完全不用因电量不足而烦恼。更持久的电池续航，让你游刃有余地迎接更多挑战。低电量设置下续航时间最长达60小时，如果是担心续航问题的话，Apple Watch Ultra一定会让你满意的。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14 Pro哪个颜色好看？

    暗紫色和金色苹果iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max比较好看的颜色是金色、暗紫色。暗紫色是今年新的颜色，取代了远峰蓝，很明显苹果也是打算今年主推这个颜色。暗紫色版本在不同光线下会有不一样的视觉效果，看起来十分与众不同。金色版本则是传统颜色，但今年的这个金色偏黄，应该是Pro系列中比较好看的颜色

    iPhone14

  • Apple Watch Ultra防水性能怎么样？

    非常好。Apple Watch Ultra的防水性能是Apple Watch Series8的两倍，达到了100ATM级别，可以在水下100米还能保持防水性能，它的设计更加坚固，配备一个由钛制成的49毫米大表壳。Apple Watch Ultra 按照 ISO22810标准，防水达到100米。Apple Watch Ultra 可用于水深达40米的休闲水肺潜水 （搭配 App Store 中的兼容第三方 app 使用） 和高速水上运动，不可用于水深超过40米的潜水活动。防水性能并非永久有效，可能会随使用时间而下降。

    Apple Watch Ultra

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM