趣AI | AI作画生成器DALL-E 又“进化”了，可自动扩展图像

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:最近OpenAI开发的AI绘画工具DALL-E又“进化”了，在原有文本生成图像的基础上新增了图像补全功能，可以帮任意画作进行扩展。

具体来说，OpenAI在DALL-E上增加了名为“Outpainting”新的功能，可对现有艺术作品进行二次加工，扩展画作的内容。

例如，约翰内斯·维米尔（Johannes Vermeer）的作品“戴珍珠耳环的女孩”显然是在一个虽然相当杂乱的大厨房环境中，DALL-E的“Outpainting”功能模仿了画家的风格，在人物主体上生成了周边厨房的环境，生成的内容也模仿原作的阴影和高光，使其看起来像是画家本人的杰作。

Outpainting的操作与现有的DALL-E模型非常相似。童谣需要人类输入文字描述生成内容，然后再与现有的作品进行结合。不同的地方在于，除非用户另有要求，否则该功能会直接模仿画作上已有的样式和设计。

OpenAI 在宣布新功能时解释道:“我们推出了 Outpainting是一项新功能，它可以帮助用户通过将图像延续到其原始边界之外来扩展他们的创造力——添加相同风格的视觉元素，或者将故事带入新的方向，而这只需使用自然语言描述就能实现 ” 。

DALL·E 原有Inpainting功能已经可以实现对生成或上传的图像中进行更改。现在，通过Outpainting，用户还可扩展原始图像，以任何宽高比创建大尺寸图像。

那些有兴趣尝试 Outpainting 的人可以注册 DALL-E 测试版，OpenAI 声称有超过100万用户使用其免费图像生成功能。目前，每个测试版用户在第一个月可以获得免费生成50张图像的权限，之后每个月可以免费增加15张，又挥着支付15美元可增加115张图像。

DALL-E工具网站:https://openai.com/dall-e-2/

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