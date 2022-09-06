AITO 纯电 SUV 问界 M5 EV 正式发布：标准版 28.86 万起

站长之家(ChinaZ.com) 9月6日消息:在今天下午的华为Mate50系列及全场景新品发布会上，除了Mate50系列等新品，还正式发布了AITO品牌首款智慧豪华纯电SUV—AITO问界M5 EV。

图片来自 AITO 官网

据介绍，AITO纯电SUV问界M5 EV延续了家族化设计，鲨鱼鼻车头设计 + 醒狮大灯 + 鹰翼贯穿式尾灯，配备20寸轮毂、隐藏式门把手，全铝合金底盘，前双叉臂后H臂多连杆独立悬架，搭载业界首个九档可调超级女王镜以及业界首发HUD高度智能调节功能，车载充电，支持同时双40W超级无线快充。

问界M5 EV采用百万豪车级全铝合金底盘，搭载华为自研的HUAWEI DATS系统，在HUAWEI DATS系统的加持下，还带来了全新调校的节能模式，搭载HUAWEI DriveONE纯电驱智能平台，采用交流异步电机+后永磁同步电机组成的黄金四驱组合，实现4秒级百公里加速，并且搭载了HarmonyOS3系统。

售价方面，问界 M5 EV 标准版28.86万，后驱，零百加速7.1秒，CLTC 续航620km;性能版31.98万，四驱，零百加速4.5秒，CLTC 续航552km。

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