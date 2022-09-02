华为回应将发布捅破天的新技术：确实将支持卫星通信

站长之家 9月 2日讯：据证券时报报道，针对将发布“捅破天”技术的报道，华为方面回应称，Mate50 确实将支持卫星通信。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
结合此前爆料，外界纷纷猜测捅破天”指的是支持卫星通信连接，据证券时报e公司报道，华为一内部人士证实，9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信...经查，华为卫星通信的方法和装置”专利近日已获授权，专利摘要显示，本申请提供了一种卫星通信的方法和装置，能够在提高通信性能的前提下，降低终端设备的能耗和通信复杂度...当然，专利是专利，最终在Mate 50上会如何呈现，还请等待余承东在发布会上揭晓...即便最终坐实，从发布节奏来看，华为也将赶在苹果之前...
余承东在接受采访时表示，华为即将发布一项向上捅破天”的新技术...更关键的是，有了硬件支持，软件上运营商如何配合也是另外一个问题了，这个都需要后续不断的投入支持等等，所以噱头大于实际，而这个卫星通信，无论现在还是未来（至少50年），都不可能取代地面移动通信，成为人类主要的通信手段...有通信人士直言，不管华为也好，苹果也罢上述功能的场景，借助定位卫星的短报文通信通道，在紧急情况下，收发短信，进行应急通信......
除了传统领先的系统、生态、影像等方面之外，今天官方的剧透还暗示，华为Mate 50将支持卫星通信...余承东在预热视频中直言，Mate 50将带来通信技术的新突破，号称是向上捅破天的技术...专利摘要显示，本申请提供了一种卫星通信的方法和装置，能够在提高通信性能的前提下，降低终端设备的能耗和通信复杂度...具体究竟是哪种方案，还要等待发布会上余承东来亲自揭晓了......
今天华为常务董事余承东表示，华为即将发布“向上捅破天”的技术，结合此前的消息，华为Mate50将会支持卫星连接功能...华为将于9月6日正式召开发布会，感兴趣的小伙伴可以关注一下发布会，看看华为这个“捅破天”的技术到底是怎样的...
9月2日消息华为Mate50系列将于9月6日正式发布，在华为发布的一支“快问快答”视频中，余承东对华为Mate50系列透露惊喜，余承东表示，华为Mate50系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术...余承东也在微博剧透，即将发布的华为Mate50系列标志着Mate系列的十年里程碑，一定会给大家带来意想不到的惊喜，9月6日的发布会上将给大家揭秘华为将发布捅破天的新技术...
当日下午，有国内媒体称联系到了华为人士，对方表示确实是卫星通信无误，这也意味着Mate50系列将领先iPhone14系列为用户带来这项创新技术...之前网络上曾经流传出华为Mate50RS的手机外壳，其有黑色、红色、黄色三种配色，同时其相机模组部分依然采用了8边形的设计...
给大家剧透一下，9月6日的发布会上将给大家揭秘华为将发布捅破天的新技术，一起期待!”...当日下午，有国内媒体称联系到了华为人士，对方表示确实是卫星通信无误，这也意味着Mate50系列将领先iPhone14系列为用户带来这项创新技术...根据多方媒体猜测，华为或将携手北斗三号系统实现手机卫星通信技术的大众化应用，若如愿实现，这对全球移动通信领域的发展将具有重要意义...
中关村在线消息：9月2日，据相关爆料，华为华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO——余承东在采访中爆料，华为Mate系列将在通讯技术上有着更大的突破，可以向上捅破天！这话不仅在暗示大家华为在通讯技术可能取得突破性进展，还可能说明了华为以客服当下的难关，...相关单位以及功课多项关键核心技术，完成了国内首颗手机备受短报文通信射频系带一体化芯片研制，创新实现“补换卡、不换号、不增加外设”的大众手机“一号双网”设计，有效解决“不在服务的困扰”，一起期待吧！...
华为Mate50系列将于9月6日正式发布，在华为发布的一支“快问快答”视频中，余承东对华为Mate50系列透露惊喜，余承东表示，华为Mate50系列将发布捅破天的新技术...
央视新闻频道介绍了短报文通信功能，称年底部分手机或支持短报文通信功能”...对此，有网友猜测，支持短报文通信功能的手机可能是华为Mate50系列...之前余承东在预热视频中直言，Mate50系列将带来通信技术的新突破，号称是向上捅破天的技术，这项捅破天的技术应该就是短报文通信功能”...这是一项双向功能，其中北斗卫星系统可以为接收终端发送相关讯息，通过授权服务的用户也能反向为北斗提供信息...
可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率
没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅
有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的
可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。
不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能
不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度