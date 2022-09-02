华为回应将发布捅破天的新技术：确实将支持卫星通信

结合此前爆料，外界纷纷猜测捅破天”指的是支持卫星通信连接，据证券时报e公司报道，华为一内部人士证实，9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信...经查，华为卫星通信的方法和装置”专利近日已获授权，专利摘要显示，本申请提供了一种卫星通信的方法和装置，能够在提高通信性能的前提下，降低终端设备的能耗和通信复杂度...当然，专利是专利，最终在Mate 50上会如何呈现，还请等待余承东在发布会上揭晓...即便最终坐实，从发布节奏来看，华为也将赶在苹果之前...