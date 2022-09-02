抖音：打击投资元宇宙、NFT等新诈骗形式

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:近日，抖音发布《2022年第二季度抖音安全透明度报告》。《报告》显示，二季度，平台共封禁诈骗账号108万个，封禁或禁言涉及发布网络暴力信息的账号2371个，日均拦截12万个疑似未成年参与直播消费的账号，禁止2000个侵犯用户信息的APP在平台投放广告。

《报告》指出，二季度，抖音加大财经类欺诈治理，在其治理的各类诈骗内容中，财经垂类引流诈骗现象涨幅最高，用户举报量占比由一季度的0.53%上涨至5.82%。其中，84%的举报源自不法分子通过冒充财经博主进行荐股等违规引流。此外，还出现了以NFT 、元宇宙投资概念为噱头进行诈骗的现象。

对此，抖音成立了财经类欺诈治理专项，主要打击荐股诈骗、仿冒财经博主、虚拟货币等投资诈骗。仅今年6月，就处罚了3300个以“虚拟货币”为由实施诈骗的账号。

此外，报告还指出，二季度，有2000个拟在抖音投放广告的APP，存在未经授权采集或使用个人信息，强制用户使用特定功能，或强制、频繁或过度索取用户权限等问题。对此，抖音建立了专门的APP广告个人信息保护治理制度，对上述APP投放的广告，予以拒绝或责其主动下架。

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