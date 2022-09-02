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抖音：打击投资元宇宙、NFT等新诈骗形式

2022-09-02 11:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:近日，抖音发布《2022年第二季度抖音安全透明度报告》。《报告》显示，二季度，平台共封禁诈骗账号108万个，封禁或禁言涉及发布网络暴力信息的账号2371个，日均拦截12万个疑似未成年参与直播消费的账号，禁止2000个侵犯用户信息的APP在平台投放广告。

《报告》指出，二季度，抖音加大财经类欺诈治理，在其治理的各类诈骗内容中，财经垂类引流诈骗现象涨幅最高，用户举报量占比由一季度的0.53%上涨至5.82%。其中，84%的举报源自不法分子通过冒充财经博主进行荐股等违规引流。此外，还出现了以NFT 、元宇宙投资概念为噱头进行诈骗的现象。

QQ截图20220902110751.jpg

对此，抖音成立了财经类欺诈治理专项，主要打击荐股诈骗、仿冒财经博主、虚拟货币等投资诈骗。仅今年6月，就处罚了3300个以“虚拟货币”为由实施诈骗的账号。

此外，报告还指出，二季度，有2000个拟在抖音投放广告的APP，存在未经授权采集或使用个人信息，强制用户使用特定功能，或强制、频繁或过度索取用户权限等问题。对此，抖音建立了专门的APP广告个人信息保护治理制度，对上述APP投放的广告，予以拒绝或责其主动下架。

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    可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率

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  • iPhone SE 4有高刷吗？

    没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅

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    有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的

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  • iPhone SE 4可以用华为的充电头吗？

    可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。

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  • iPhone SE 4可以磁吸充电吗？

    不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能

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  • iPhone SE 4是指纹解锁吗？

    不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR

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  • iPhone SE 4有耳机孔吗？

    没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升

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  • iPhone SE 4是什么基带？

    骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上

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  • iPhone SE 4是双扬声器吗？

    是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。

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  • iPhone SE 4可以无线充电吗？

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  • iPhone SE 4充电速度多少瓦？

    20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快

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  • iPhone SE 4会采用哪个模板？

    iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4会是几寸屏幕？

    6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4什么时候发布？

    2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型

    iPhone SE 4

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    观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度

    iPhone SE 4

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