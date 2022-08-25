iQOO Z6正式发布：80W快充 售价2099元

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:今晚19:30，iQOO召开新品发布会，并正式推出了新机iQOO Z6和iQOO Z6x两款手机，该系类墨玉、星海、金橙三种配色可选。
iQOO Z6正面配备了一块6.64英寸LCD微孔屏，屏占比高达91%，支持120Hz刷新率、240Hz触控采样率。
配置方面，iQOO Z6搭载高通骁龙778G Plus，王者荣耀性能模式90帧运行30分钟，平均帧率达到89.7帧。满血版LPDDR5速率高达6400Mbps，满血版UFS3.1，顺序读取速度提升80%，顺序写入速度提升160%。该款手机还搭载了六重冰封液冷散热系统，能让核心温度直降13℃，长时间游戏也不会掉帧。
充电方面，iQOO Z6iQOO Z6内置4500mAh电池，配备双电芯80W闪充，快至10分钟充至50%，30分钟就能充满电池。
摄影方面 ，iQOO Z6首次使用搭载 OIS 光学防抖的6400万超清主摄+200万像素4cm微距+200万像素景深镜头，还原真实丰富细节，光学防抖带来的运动补偿。
iQOO Z6x则搭载天机810芯片，5000万主摄;拥有6000mAh巨量电池，可以连续导航18.5小时。
售价方面，iQOO Z6和iQOO Z6x:均提供了三种存储组合，具体如下:
iQOO Z6:
8GB+128GB，1，699元;
8GB+256GB，1，899元;
12GB+256GB，2，099元。
iQOO Z6x:
6GB+128GB，1，199元;
8GB+128GB，1，399元;
8GB+256GB，1，599元。
8月25日晚，iQOO Z6系列将开启全网预售，预售期的用户更享免息分期、耳机、延保等购机权益。
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