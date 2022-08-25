抖音新增《【抖音电商超市】供应商违规行为管理总则》

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:日前，抖音电商发布公告称，为给抖音电商超市内供应商及消费者，营造一个良好的交易环境，保护消费者的合法权益，确保供应商更好更规范地在抖音电商超市开展经营活动，根据国家现行法律、法规、规章及供应商与抖音电商超市签订的合作协议，特制定《【抖音电商超市】供应商违规行为管理总则》。

规则适用于与抖音电商超市（以下简称“超市”）合作的供应商，预计于2022年8月31日生效。

违规判定方面，超市基于大数据主动排查、质量抽检、行政管理部门的通报/通知、司法机关的法律文书、消费者投诉、权利人举报、新闻媒体曝光、及其他合法合规渠道对经营行为进行违规判定。

行为纠正方面，超市对供应商的违规行为先进行纠正，消除不利影响，包括但不限于封禁相关商品、追回/取消违规所得利益等。违规行为对消费者造成损失的，超市需对消费者进行合理赔偿。如对超市造成损失，供应商应赔偿因此给超市造成的损失。

同时，供应商的违法、违规等情况受到国家相关监管部门的调查、处理。超市有权要求供应商向监管机关提供相关资料，责令供应商予以整改、执行监管意见等，并保留进一步追究供应商法律责任的权利。

违规处理方面，超市将对判定后的违规行为进行处理，并通过消息中心或短信对供应商的违规处理结果进行通知。

超市根据违规行为的情节严重程度，可采取包括但不限于以下处理措施:公示警告、扣除违约金、限制供应商权限、商品管理、扣除违规所得货款、清退供应商、 关联供应商/账号处理、违规积分管理及超市认为必要的其他处理措施。 若供应商多次违规后拒不整改、多条并犯，或对超市造成恶劣影响，超市有权加重处理。

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