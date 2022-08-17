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Q2腾讯研发投入达150亿 产业互联网板块成创新源泉

2022-08-17 16:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日 消息:Q2腾讯继续加码研发投入，二季度研发投入达150.1亿元，同比增长17%。2019年以来，腾讯在研发上的投入已经累计超过1516亿元。在“开源协同”和“自研上云”两大技术战略驱动下，科技能力全面提升，促进高质量健康发展。

腾讯核心自研技术不断向外输出，共开源超过160个项目;截至2022年6月30日，腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过5.7万件，专利授权数量超过2.7万件，其中，发明专利占比超过90%。

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    按照以下步骤进行。Xiaomi Watch Color2接听和拨打电话方式如下：1.通过小米运动健康APP连接手表过程中，授权手表进行蓝牙音频连接。确保手机和手表保持蓝牙连接（可打开手机蓝牙连接列表，检查手表设备是否显示已支持音频及通话）。2.接听电话:手机来电时，手表将同步提示来电，手表端点击接听按钮或挂断按钮，可以接听/拒接电话（手机同步操作）;使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。3.拨打电话: 在手表端进入通话 APP 会显示通话记录，点击号码即可拨打电话 （手机同步操作）。或者手表端显示 “未接来电”界面点击回拨。

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  • 小米Watch Color 2屏幕多大？

    1.43英寸。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。配470mAh电池，典型模式下 12 天续航，长续航模式 24 天， 30 小时GPS运动续航。

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    不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装微信，支持接收手机端APP（如电话、短信、q q、微信等提醒），需在小米运动健康APP中将应用的消息通知打开。可以在手表上查看手机上的消息通知，消息通知以列表的方式展现，不支持回复。打开方式:小米运动健康APP---消息通知---开启消息通知---选择应用开启通知（q q、微信、电话、短信等）。温馨贴士:在小米运动健康APP中开启通知消息的应用，需同时开启手机端的通知权限。

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    可以AirPods Pro2支持无线充电，原装充电盒 支持无线充电 (Qi) ，充电接口为Type-C，可以使用苹果旗下的各种充电器为其充电，最佳是20W以上的充电器。AirPods Pro2可以连续聆听4. 5 小时，配合充电盒续航时间超过 24 小时。

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  • 小米Watch Color 2什么时候出的？

    2021年9月27日。2021年9月27日，小米Civi新品发布会上，小米Watch Color2发布。Watch Color2支持117种运动模式，19种专业运动模式，支持双频GPS、四模定位、5ATM防水（游泳可佩戴），支持第三方APP(内置百度地图、咪咕善跑、计算器、滴答清单等)、支持蓝牙通话、NFC等。建议零售价999元，首发预售优惠价899元，2021年9月27日15:30开启订金预售(订金50元)，9月30日早10点全渠道正式开售。

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  • 小米Watch Color 2价格多少钱？

    约899元。小米Watch Color 2的目前的售价大概是在899元左右，电商平台不同的时间价格都不一样。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。

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  • AirPods Pro2外观有区别吗？

    有AirPods Pro2和上一代AirPods Pro在外观上有比较大的不同，首先耳柄可能会变短，同时还提供了新的黑色配色，此外它的充电盒也可能会改变，变得更小个，但续航会增加

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  • AirPods Pro2价格多少？

    1999元AirPods Pro2的价格预计和上一代一样，都是1999元，将会提供无线充电功能。AirPods Pro2外观会采用新的设计、支持无损音质以及健身传感器，续航也会略有提升，甚至可能提供黑色版本，总体上交上一代更新幅度比较大

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