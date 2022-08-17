Q2腾讯研发投入达150亿 产业互联网板块成创新源泉

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日 消息:Q2腾讯继续加码研发投入，二季度研发投入达150.1亿元，同比增长17%。2019年以来，腾讯在研发上的投入已经累计超过1516亿元。在“开源协同”和“自研上云”两大技术战略驱动下，科技能力全面提升，促进高质量健康发展。
腾讯核心自研技术不断向外输出，共开源超过160个项目;截至2022年6月30日，腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过5.7万件，专利授权数量超过2.7万件，其中，发明专利占比超过90%。
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8 月 17 日，腾讯控股发布 2022 年Q2 财报，腾讯实现营业收入1340. 34 亿元，非国际会计准则净利润281. 39 亿元，同比下降17%...二季度，腾讯研发投入达到 150 亿元，同比增长17%，持续夯实各项技术底层能力...上半年研发投入 304 亿元，核心自研持续开源...今年上半年，腾讯研发投入 304 亿元， 2019 年以来，已经累计投入超过 1500 亿元......
短短三年时间就跻身成为福州到家零售业务第一的黑马电商...一个在前年先后获得了5500万美元和1亿美元的融资，短短三年时间就跻身成为福州到家零售业务第一的黑马电商...来自2019年4月的数据显示，朴朴在福州市场的渗透率已经高达70%，而永辉生活，还只有50%;朴朴的日单量在6-8万/天，单仓平均日单量为3500单，高峰单量能达到5000单...根据行业数据统计，朴朴上线后第一年的平均配送时间为24分钟，相比业内平均配送时间45分钟，缩短了近乎一半...即如果供应商给永辉供货，就禁止给盒马供货，这一举措直接导致了盒马的出师不利......
盛夏夜晚，不少泳装主播会在这里直播带货...“2021年，SHEIN上90%的泳装都来自兴城，大概有几百家供应商，一年赚几百万元的（工厂）很多...从毛利的角度上说，批发毛利约15%，零售毛利在50%-60%...每年4-5月，是外贸工厂的返单高峰期，老客户会追加一笔畅销款式的泳衣订单，但由于物流时效和价格缘故，今年返单情况变得极少，基本变成客户一次性订货...受限于泳装特殊类目的平台管理规则，泳装直播必须先进入抖音平台的白名单......
华为发布了《2021可持续发展报告》介绍了华为2021年的研发费用支出占全年收入的22.4%，具体费用为1427亿人民币...相比而言，华为在2020年的投入为1419亿元，占全年收入的15.9%...目前华为有19.5万员工，其中30-50岁占比达到70%，30岁以下为28%，50岁以上占2%，本科生和硕士研究生占比分别在40%以上...
河南科隆新能源股份有限公司（以下简称：“科隆新能”或“公司”）主要从事电池正极材料及电池的研发、生产和销售。其中，电池正极材料产品主要包括锂电三元前驱体、锂电三元正极材料、氢氧化镍等，主要用于锂电池和镍系电池的制造；电池产品主要包括锌银电池、镍系电池、锂电池等二次电池及电池系统。公司电池正极材料及电池产品下游终端广泛应用于新能源汽车、3C 电子产品、军事装备、储能设备和轨道交通等领域。得益于多年来的技术研发和客户资源沉淀，近年来科隆新能实现了业绩的稳步增长。 2019 年至 2021 年，公司实现营收分别为144
上半年腾讯研发投入达到 304 亿元，同比增长26%，在数据库、大数据、人工智能等领域收获多项亮眼成绩...财报显示，腾讯云分布式数据库TDSQL收入同比增长超过30%，在企业服务收入中占比超过5%...
腾讯Q2实现营业收入1340.34亿元，净利润（Non-IFRS）281.39亿元，净利润连续两个季度跌幅收窄，在自研上云等有效降本措施下，腾讯盈利能力出现明显改善...中信证券预计，随着疫情得到有效控制等，腾讯各项业务营收有望逐步复苏...
2021 年华帝全年营收55. 88 亿元，同比增长28.15%；归属于上市公司股东的净利润2. 07 亿元;而 2022 年第一季度营收11. 25 亿元，同比增加6.92%；归属于上市公司股东的净利润 7955 万元，同比增加2.8%，营收、净利双增长，呈现出极强的增长态势...年报显示， 2021 年华帝在产品研发方面投入各类费用2. 44 亿元，较上年同期增加10.66%，研发费用率为4.36%，新增专利 1436 项，是厨电行业研发投入最多的企业之一......
由于盖茨一直在大力倡导合成肉，他拥有如此多农田及其计划应当引起农业委员会的兴趣...
按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。
预计1999元AirPods Pro2 首发价，也就是官方零售价预计是1999元，和上一代的价格是一样的。AirPods Pro2主要升级的地方是芯片升级，让耳机功耗更低提升了续航，此外在降噪功能也有提升，同时会支持持蓝牙 5.2 和 LC3，提高了音效
按照以下步骤安装拆卸。拆卸和安装表带1．拨动表带弹簧扣，提起表带将其取出。2．将表带一侧插入表耳中，拨动表带弹簧扣，另一侧对准表3.耳并释放表带弹簧扣，听到“咔哒”一声，表带已安装。3．拉拽表带，确保表带安装成功。
芯片、功耗、续航等均有提升AirPods Pro2提升的方面包括更强大的芯片、更好的功耗控制和降噪能力；完全支持苹果查找应用；心率监测；音效提升，支持蓝牙 5.2 和 LC3 ，拥有更好的音质和独特的音频功能；采用 USB-C 接口；助听器功能
不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装SIM卡。eSIM卡，即Embedded-SIM，嵌入式SIM卡（电子SIM卡）。eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理SIM卡。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商。
有AirPods Pro2有通透模式也有降噪模式。长按任意一侧的 AirPods Pro2，直到听到轻微的切换提示音，即可切换降噪与通透模式。开启通透模式后可以听到周围环境的声音，在与人面对面交流时，无需摘下耳机，而整个过程是无需摘下耳机的
按照以下步骤进行。Xiaomi Watch Color2接听和拨打电话方式如下：1.通过小米运动健康APP连接手表过程中，授权手表进行蓝牙音频连接。确保手机和手表保持蓝牙连接（可打开手机蓝牙连接列表，检查手表设备是否显示已支持音频及通话）。2.接听电话:手机来电时，手表将同步提示来电，手表端点击接听按钮或挂断按钮，可以接听/拒接电话（手机同步操作）;使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。3.拨打电话: 在手表端进入通话 APP 会显示通话记录，点击号码即可拨打电话 （手机同步操作）。或者手表端显示 “未接来电”界面点击回拨。
有AirPods Pro2继续保留了主动降噪功能，在耳机中可以使用降噪功能、通透模式等，对比普通的AirPods系列也是Pro版本最突出的功能，因此会继续使用。如果配合中型和大型的橡胶耳塞套均能够获得“良好的密封”效果
约36.3g。小米Watch Color 2的重量大概是36.3g，这个是不包含表带的重量，可以说是非常轻了，如果不喜欢太重手表的朋友，小米Watch Color 2是一个很不错的选择。
耳机放入耳机盒可自动充电AirPods Pro2在不使用的时候放入耳机盒就可以自动充电，耳机放到无线充电器上后会看到充电指示灯亮起，说明当前正在进行无线充电。但平时充电盒也是需要充电的，需要使用数据线连接充电器进行充电，一般每次充满电可以使用24小时
1.43英寸。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。配470mAh电池，典型模式下 12 天续航，长续航模式 24 天， 30 小时GPS运动续航。
支持。Xiaomi Watch Color2支持安装第三方应用。安装方式:在App中---“我的”页面---点击进入“应用商店”。在“我的应用”页签下可以点击卸载，在“应用市场”页签下可以下载、更新已经安装的应用。贴士:第三方应用只支持 Android6.0及以上的小米手机。不支持第三方手机（含 iOS）使用。
预计是W2芯片AirPods Pro2预计会使用W2芯片，新的芯片加入到AirPods产品内部之后，预计会带来更多新功能，同时也有可能提升续航能力，AirPods Pro2也会继续保持降噪功能，增加更多健康类的功能
可以AirPods Pro2可以直接接电话。只要AirPods Pro2和已经配对的iPhone在一定的范围内，就可以接听电话。当手机有来电时，可以通过轻点两下AirPods来接听，打开iphone的蓝牙设置，找到AirPods耳机， 进入设置界面，在设置界面可以分别设置轻点两下AirPods的功能，设置好以后就可以接听电话
不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装微信，支持接收手机端APP（如电话、短信、q q、微信等提醒），需在小米运动健康APP中将应用的消息通知打开。可以在手表上查看手机上的消息通知，消息通知以列表的方式展现，不支持回复。打开方式:小米运动健康APP---消息通知---开启消息通知---选择应用开启通知（q q、微信、电话、短信等）。温馨贴士:在小米运动健康APP中开启通知消息的应用，需同时开启手机端的通知权限。
可以AirPods Pro2支持无线充电，原装充电盒 支持无线充电 (Qi) ，充电接口为Type-C，可以使用苹果旗下的各种充电器为其充电，最佳是20W以上的充电器。AirPods Pro2可以连续聆听4. 5 小时，配合充电盒续航时间超过 24 小时。
2021年9月27日。2021年9月27日，小米Civi新品发布会上，小米Watch Color2发布。Watch Color2支持117种运动模式，19种专业运动模式，支持双频GPS、四模定位、5ATM防水（游泳可佩戴），支持第三方APP(内置百度地图、咪咕善跑、计算器、滴答清单等)、支持蓝牙通话、NFC等。建议零售价999元，首发预售优惠价899元，2021年9月27日15:30开启订金预售(订金50元)，9月30日早10点全渠道正式开售。
约899元。小米Watch Color 2的目前的售价大概是在899元左右，电商平台不同的时间价格都不一样。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。
有AirPods Pro2和上一代AirPods Pro在外观上有比较大的不同，首先耳柄可能会变短，同时还提供了新的黑色配色，此外它的充电盒也可能会改变，变得更小个，但续航会增加
1999元AirPods Pro2的价格预计和上一代一样，都是1999元，将会提供无线充电功能。AirPods Pro2外观会采用新的设计、支持无损音质以及健身传感器，续航也会略有提升，甚至可能提供黑色版本，总体上交上一代更新幅度比较大