Q2腾讯研发投入达150亿 产业互联网板块成创新源泉

短短三年时间就跻身成为福州到家零售业务第一的黑马电商...一个在前年先后获得了5500万美元和1亿美元的融资，短短三年时间就跻身成为福州到家零售业务第一的黑马电商...来自2019年4月的数据显示，朴朴在福州市场的渗透率已经高达70%，而永辉生活，还只有50%;朴朴的日单量在6-8万/天，单仓平均日单量为3500单，高峰单量能达到5000单...根据行业数据统计，朴朴上线后第一年的平均配送时间为24分钟，相比业内平均配送时间45分钟，缩短了近乎一半...即如果供应商给永辉供货，就禁止给盒马供货，这一举措直接导致了盒马的出师不利......