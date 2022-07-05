酷安崩了上热搜 官方回应：问题已知悉

今日晚间，有网友反映，米家App崩了，出现无法控制家中的设备的情况，一些网友表示：我还以为买的东西都坏了”回到家啥设备都失灵了查了半天原来是米家崩溃了”...对此，@米家App 官微回应称：亲爱的米家用户，很抱歉，由于网络故障，导致米家App及语音控制在6月16日出现服务异常，服务正在陆续恢复中...今年4月30日，米家官方微博还曾就米家App、语音控制等相关的服务出现异常进行致歉，并解释称，由于公网云网络故障，导致米家App、语音控制等相关的服务在4月30日05时30分起出现异常...