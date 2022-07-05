酷安崩了上热搜 官方回应：问题已知悉

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，#酷安崩了#话题登上热搜。据悉，酷安出现了宕机的情况，页面无法加载，显示“加载失败，请点击重试”
对此，酷安官方回应称:“问题已知悉，请稍安勿躁，初步定位为阿里云问题，大家耐心等待。”
酷安网成立于2010年4月，是一个新兴的Android手机精品资源下载分享站。
更新：就在16点35分左右，酷安官方表示：“访问逐步恢复中”。
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话题晋江崩了”登上微博热搜，不少网友反馈看小说出现无法加载的白屏BUG，提示为网络问题...尊敬的用户您好，因晋江文学城服务器所在机房的一组机柜疑似出现断电故障，导致部分用户现在可能会无法正常使用PC或APP，目前网站技术人员已经和机房人员紧急抢修中，预计30分内会初步修复，修复完成后会第一时间通知大家...资料显示，晋江文学城创立于2003年，拥有在线网络小说超491万部，已出版小说近万部，签约版权作品超25万部，截止到2022年5月，注册用户数已超5428万，日平均在线时间长达80分钟......
据网友们反馈，在使用微信支付时出现异常，无法付款...还有网友晒图，自己在美团使用微信支付时，页面显示“该支付方式暂时故障，请更换支付方式”...
今日晚间，有网友反映，米家App崩了，出现无法控制家中的设备的情况，一些网友表示：我还以为买的东西都坏了”回到家啥设备都失灵了查了半天原来是米家崩溃了”...对此，@米家App 官微回应称：亲爱的米家用户，很抱歉，由于网络故障，导致米家App及语音控制在6月16日出现服务异常，服务正在陆续恢复中...今年4月30日，米家官方微博还曾就米家App、语音控制等相关的服务出现异常进行致歉，并解释称，由于公网云网络故障，导致米家App、语音控制等相关的服务在4月30日05时30分起出现异常...
7月4日下午5点左右，正是很多人的晚餐时刻，美团却意外崩溃，App无法正常打开，显示服务器异常”，或者打开后无法下单付款、查看订单...
此前魅族官方放出了关于手机续航能力的讨论...
有消息称小米显示器将并入TV部门，下午小米集团公关部总经理王化发布微博称消息不实，并且提到近期在做新产品规划时有新的产品序列调研，评审过合作伙伴的产品和模具，但最终依然选择沿用自有ID和模具...微博中还提到了显示器产品项目原在生态链部门，随着产品的迭代和消费者的接受程度提升，小米愈发重视该类产品，特将该类产品项目并入到电视部，作为重要产品线，长期稳定的经营...小米方面曾回应称，因案例为罕见案例，目前尚未查明具体问题原因...
据环球网报道，小米近期已经交付了第一批越南制造的智能手机，并将生产委托给香港的DBG科技...小米方面回应称，越南只是公司在东南亚的产品布局，并非整个生产链迁往越南...小米主要是在国内和印度生产智能手机...
6月25日，重庆车展开幕，不出所料，重庆车展又上演了往年保留节目车展维权”，不过此次的主角变成了零跑汽车...网友上传的视频显示，在零跑汽车站台，有一名女子举着零跑新车当天黑屏 维修半个月 换两大部件 承诺退车又反悔”字样的标语维权...对此，零跑汽车工作人员回应媒体称：经核查，该客户车辆所述问题已解决...
在此背景下，有网友曝光豆瓣更新社区规则，要求年入百万的发帖人，提供银行流水及收入证明”...此事瞬间引起了网友关注热议，纷纷表示支持，并且建议知乎也立即跟进，有网友调侃道挺好，一个减少装X的，一个可以增加有效税收，免得偷税漏税”、以后知乎上谢邀，刚下飞机，后面请附带上飞机票可以吗？”...6月21日，豆瓣方面就此向红星资本局否认称，这是网友的梗图，说自己年入百万，是不会要流水的...
今天，腾讯QQ对此次大规模盗号事件做出回应，明确了大号发生的时间以及原因，并表示受影响范围已经得到控制...官方目前已经组织安全技术力量，积极对抗此次盗号的黑产团伙，在确保受影响范围得到控制的被波及的账号也已经陆续恢复正常使用...QQ官方表示目前正在收集黑产团伙的犯罪证据，后续将根据需要配合有关部门展开工作，确保平台及用户的正当权益...因此，腾讯官方也提醒用户，不要扫描来源不明的二维码...
苹果A14更好。在处理器性能方面，骁龙8Gen1的表现与苹果 A14仿生相当;它安装在 iPhone12中，不如 Apple A15Bionic。与上一代相比，新平台的增幅约为15%;Antutu benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能高通骁龙8第1代A14仿生总得分1014839571583中央处理器268491177628图形处理器334895207069记忆体153388110157用户体验139755101843Geekbench5.2该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能高通骁龙8第1代A14仿生单核14151621多核44624180CPU 和内存高通骁龙8第1代A14仿生频率3000兆赫3000兆赫核心86工艺4纳米5纳米晶体管数量1.18亿核心配置1x3.0GHz Cortex-X23x2.5GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5108x3GHz 冰风暴4x1.8GHz 火风暴功耗（TDP）6瓦6瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR4X最大限度。记忆32Gb6Gb记忆频率32004266内存带宽8842.7神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存1MB二级缓存2MB三级缓存8MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8.4-A
100瓦真我GT2 大师探索版搭配的充电器是100瓦，其电池容量是5000mAh，这一搭配来看是安卓旗舰手机中续航比较好的配置，同时100瓦的快充也是目前安卓里平均水平以上的快充速度，可以在较短的时间内将手机充满电量。
苹果A14更好。安兔兔benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能联发科天玑 8100A14 仿生总得分785369571583中央处理器163368177628图形处理器139627207069记忆体106600110157用户体验93142101843Geekbench5.2该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能联发科天玑 8100A14 仿生单核11571621多核40564180规格比较：联发科天玑 8100A14 仿生频率2850 兆赫3000 兆赫核心86工艺5 纳米5 纳米晶体管数量62 亿1. 18 亿核心配置4x2.85 GHz ARM Cortex-A784x2.0 GHz ARM Cortex-A558x3 GHz 冰风暴4x1.8 GHz 火风暴功耗（TDP）8 瓦6 瓦内存类型LPDDR5LPDDR4X最大限度。记忆32 Gb6 Gb记忆频率64004266内存带宽4842.7神经处理器 (NPU)是的是的一级缓存64 KB二级缓存640 KB三级缓存16 MB8 MB指令集架构 (ISA)ARMv8-AARMv8.4-A
161.3×74.3×8.2mm真我GT2大师探索版机身尺寸是宽厚 161.3×74.3×8.2mm，机身边框是直角金属中框，并且通过微缝链接工艺，去掉了手机屏幕与机身之间的塑料支架，屏幕支持 10.7 亿色原彩显示，通过了 HDR10 + 认证，屏幕是一块6.7 英寸 2412×1080 分辨率，120Hz高刷 AMOLED 柔性直屏
相差不大。两者对比联发科天玑9000的优点：1.支持41% 更高的内存带宽（60对42.7GB/s）2.更好的安兔兔跑分（高达41%） –1022K 与723K3.多2个核心4.具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）5.更好的指令集架构AnTuTu Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能：天玑9000的跑分为1022321，苹果A14的跑分为723491。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：苹果A14的单核跑分为1608，多核跑分为4149。天玑9000的单核跑分为1271，多核跑分为4310。
公交卡、realme Pay、门禁卡等真我GT2 大师探索版的NFC功能支持门禁卡、银行卡、公交卡、车钥匙、身份证、还可以搭配智能自适应技术，提升刷卡成功率。目前公交卡已可以支持全国超过300个城市，几乎能满足大多数消费者出行乘坐公交的需求。NFC相对扫码的好处是，不需要打开手机即可使用，且安全性也极高，在手机没电的情况下，部分场景也可以继续支持NFC功能，而扫码必须打开手机才可以扫码。
骁龙8+跑分更高。两者对比骁龙8+的优点1.更好的安兔兔跑分分数 –1125K 与723K2.比苹果A14多2个核心3.具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）4.支持20% 更高的内存带宽（51.2对42.7GB/s）5.更好的指令集架构骁龙8+的安兔兔跑分比苹果A14高出56%骁龙8Plus Gen1的分数为1125223，苹果A14的分数为723491。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：骁龙8+的单核跑分为1319，多核跑分为4210。苹果A14的跑分为1608，多核跑分为4149。
续航时间不错真我GT2 大师探索版使用的是骁龙8Gen 1 Plus处理器，电池容量约5000mAh，它的能耗要比骁龙8Gen 1更好，而真我GT2 Pro使用的是骁龙8Gen 1，观看在线视频时长为19小时，因此可以估算出真我GT2 大师探索版观看在线视频的时间大约20小时左右。另外搭配100瓦的快充，真我GT2 大师探索版可以在1小时左右的时间将手机充满电量。
ARM架构苹果A14是苹果公司设计，基于64位元ARM架构的系统芯片。相对上一代的改进是神经网路引擎:全新的16核架构，相比A13的8核心数直接翻倍，能够提供高达11Tops的算力。另外，这次苹果也为A14Bionic 引入了和A12Z 类似的机器学习加速器结构， 获得了更快的矩阵运算速度。
不可以真我GT2 大师探索版没有无线充电，它支持有线充电的功率是100瓦，电池容量约5000mAh，是目前安卓旗舰手机中电池容量比较大的类型。无线充电在最近几年的智能手机中比较火，也有很多旗舰手机支持了该功能，但无法支持一边充电一边使用，且充电功率不如有线充电，也成为很多人不喜欢无线充电的原因之一。
看个人使用情况。根据用户的反馈，如果使用频繁，2天能耗30%到40%电量，使用不频繁能够坚持10多天。以下是官方测试数据：小米手环7 Pro版典型模式测试条件:充满电后，使用出厂默认设置、使用静态表盘，开启 30 分钟/次全天心率检测、关闭高精度睡眠监测、异常心搏、全天压力检测、睡眠呼吸质量监测，开启抬腕亮屏，开启消息通知，其他为出厂默认设置。每天接收并显示 100 条通知，10 次来电提醒， 振动 10 秒钟。每天抬腕亮屏触发 200次;每天启动 App 同步一次数据;每天手动测量血氧 2 次;每周开启运动记录 60 分钟;每天刷卡 4 次、门禁卡 6 次;小米手环7 Pro版重度模式测试条件:充满电后，使用出厂默认设置、使用静态表盘，开启 1 分钟/次全天心率检测、开启高精度睡眠监测、全天压力检测、开启抬腕亮屏（其他为出厂默认设置）。每天接收并显示 200 条通知，15 次来电提醒， 振动 10 秒钟。每天抬腕亮屏触发 500次;每天启动 App 同步一次数据;每天手动测量血氧 2 次;每周开启运动记录 90 分钟;每天刷卡 4 次、门禁卡 6 次;
是真我GT2大师探索版采用6.7英寸中置挖孔柔性直屏，分辨率为2412×1080，刷新率为120Hz，支持DC调光，窄边框和下巴，机身厚8.2mm，重199g，其他配置还包括搭载高通骁龙8 Gen1 Plus旗舰处理器，后置50Mp+50Mp+2Mp，前置16Mp镜头5000mAh电池，100W充电
不能。小米手环7 Pro是不能独立上网的，本身也没有WIFI配置功能和esim卡，是属于蓝牙的终端设备（ 蓝牙终端可用作连接客户端设备并从客户端设备接收数据的服务器，以及用作连接其他设备的客户端），所以无法实现独立上网。加上手环的定位就是运动时尚电子消费品，通信一般也是以低功耗的蓝牙为主，目前还支撑不了WIFI或者是4G、5G，所以手环类的电子产品都是不能独立上网的。
没有真我GT2 大师探索版没有3.5mm耳机孔，如果需要使用3.5mm耳机，那么可以使用type-C转接线，也可以考虑使用带有type-c的耳机和无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了3.5mm耳机孔，主要是为手机留出更多的内部空间，同时也可以提高手机的气密性，防水防尘性能也可以获得提升。
不能。小米手环7Pro目前只支持绑定小米运动健康APP，还不能支持Zepp Life。小米运动（原名小米手环），是小米手环的官方应用(APP)，是是全球最大的运动健康数据库之一。伴随着小米手环系列产品出货量的快速增长，其注册用户量也呈指数式蹿升。2022年3月16日，小米运动更名为Zepp Life，并上线全新应用小米运动健康APP。小米运动健康APP新应用将逐步支持用户原有数据迁移，用户可以登录小米应用商店、苹果AppStore下载全新应用。未来小米将不断优化“小米运动健康”应用。
三明治立体双VC结构真我GT2 大师探索版采用的是三明治立体双VC结构，VC面积达4811m㎡，官方称散热与专业的游戏手机相比，也毫不逊色。真我GT2 大师探索版还使用了骁龙8Gen 1 Plus处理器，该处理器比骁龙8Gen 1能耗更低，对于手机的发热问题预计也更少。尤其是骁龙8Gen 1 Plus使用的是台积电的4nm工艺，骁龙8Gen 1则是三星的4nm，制程虽然都一样，但台积电4nm的口碑要比三星更好。
不可以。小米手环7Pro不支持连接，因为耳机和蓝牙手环同属于接收终端设备，所以不能相互连接，虽然小米手环7Pro是支持蓝牙的，但是耳机和蓝牙手环都是接收蓝牙的中设备，本身是不能一起连接的，所以不能听歌。蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般10m内）的无线电技术，能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用蓝牙技术，能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信，也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信，从而数据传输变得更加迅速高效，为无线通信拓宽道路。
可以。小米手环7Pro是支持腕带拆换的，如果你的腕带损坏或者是想换个新的颜色都是可以拆下来然后换掉。小米手环7Pro 版6款单色抗菌腕带（夜跃黑、冥思绿、静息白、舒展蓝、悦活粉、活力橙）亲肤，防水，质轻。腕带是快拆式设计，可以便捷更换腕带。采用热塑性弹性体材质。如有任何需要和疑问您可以联系小米旗舰店客服详细咨询，将竭诚为您服务。
直角边框真我GT2 大师探索版机身的边框是直角边框，采用了航空级铝合金材质，经过了 20 道工序的精工打磨，去掉了手机屏幕与机身之间的塑料支架，屏幕边框极窄。这款手机的“下巴”采用了COP封装工艺，宽度仅为2.37mm，屏占比达94.2%。此外该手机屏幕还拥有10. 7 亿色原彩显示、HDR10+认证以及全维护眼调光系统
可以。小米手环7 Pro可以刷小米智能门锁但是需要注意以下几点：1.目前门卡模拟支持模拟市面上未经加密过的、频率为 13.56MHz 的门卡，若门卡存在加密区就无法模拟。2. 因门禁卡或 NFC 芯片卡标准不同，部分门禁卡虽然能成功模拟，但可能无法开门。3. 出于安全原因，带有门卡功能的银行卡和储值消费、公交消费功能的门卡暂时无法模拟；即使模拟成功，此功能也无法具备银行、消费、公交等附加功能。具体以实际使用情况为准哦~如有任何需要和疑问您可以联系小米旗舰店客服详细咨询，将竭诚为您服务。