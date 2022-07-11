新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

腾讯云新活动来了，腾讯云精选爆款云服务器，限时体验价20元起，之前的购买即赠活动也继续保留。
具体活动如下:
1、新人专区，产品首购1元起。
2核2G轻量应用服务器价格低至1.1折，年费仅为72元，每月约 6 元。 2 核4G轻量应用服务器年费为 192 元，每月约 16 元。 4 核8G轻量应用服务器每年 412 元，每月约34. 33 元。
2核4G云服务器CVM，每年184元，每月约15.33元。4核8G云服务器CVM每年296元，每月约24.67元。
2、云服务器3个月入门体验低至20元（每日数量有限）
企业专享-轻量2核2G服务器3个月入门体验低至20元，每月约6.67元。轻量2核2G服务器3个月30元，每月约10元。2核4G云服务器CVM3个月559.65元，每月约186.55元。2核2G云服务器CVM3个月263.55元，每月约87.85元。
3、购买即赠，最长免费续费3个月
买即送，最长免费续费3个月，买2核送4核、买4核送8核。参与购买即赠活动的产品包括云服务器CVM S5、云服务器CVM S5、轻量服务器2核2G4M/5M、轻量服务器2核4G6M、轻量服务器4核8G10M、轻量服务器8核16G14M。
注意，以上商品均不支持退款。用户购买15天内需至领赠页面领取福利，同一账号，赠送福利限领取1次。
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