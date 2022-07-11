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新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

2022-07-11 16:30 · 稿源：站长之家

腾讯云新活动来了，腾讯云精选爆款云服务器，限时体验价20元起，之前的购买即赠活动也继续保留。

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具体活动如下:

1、新人专区，产品首购1元起

2核2G轻量应用服务器价格低至1.1折，年费仅为72元，每月约 6 元。 2 核4G轻量应用服务器年费为 192 元，每月约 16 元。 4 核8G轻量应用服务器每年 412 元，每月约34. 33 元。

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2核4G云服务器CVM，每年184元，每月约15.33元。4核8G云服务器CVM每年296元，每月约24.67元。

2、云服务器3个月入门体验低至20元（每日数量有限）

企业专享-轻量2核2G服务器3个月入门体验低至20元，每月约6.67元。轻量2核2G服务器3个月30元，每月约10元。2核4G云服务器CVM3个月559.65元，每月约186.55元。2核2G云服务器CVM3个月263.55元，每月约87.85元。

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3、购买即赠，最长免费续费3个月

买即送，最长免费续费3个月，买2核送4核、买4核送8核。参与购买即赠活动的产品包括云服务器CVM S5、云服务器CVM S5、轻量服务器2核2G4M/5M、轻量服务器2核4G6M、轻量服务器4核8G10M、轻量服务器8核16G14M。

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注意，以上商品均不支持退款。用户购买15天内需至领赠页面领取福利，同一账号，赠送福利限领取1次。

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    ​新东方 ​直播

  • 6元一根“新东方”玉米 农民赚多少？卖贵了吗：董宇辉曾直呼谷贱伤农

    ”最近，新东方农产品直播带货视频冲上网络热搜，直播间销量和公司股价也在短时间内大涨...对此，前新东方老师、主播董宇辉回应说，谷贱伤农”，一个东西如果彻底没有利润，那么农村种地的人就会越来越少，所以价格不能太低...据农民日报一根玉米卖6元钱贵吗？其实如果玉米质量真如直播间所说，这个价格一点不贵...而为了保证品质和口感增加的投入，最后往往会平摊到每一根玉米的价格上...尤其是新东方从教培行业离场后，选择农产品直播带货赛道，又能意识到谷贱伤农”的问题，也有网友表示，愿意为这个有情怀”的故事买单......

    ​玉米 ​农产品 ​农民日报

  • 6元一根“新东方”玉米 农民赚多少 有网友嫌卖贵了

    这段文案在热烈点赞声中，也有网友质疑其直播间“一根玉米 6 元钱”太贵，带货农产品价格普遍较高...新东方直播间卖的是鲜食玉米，目前市场上不少该品类产品都能卖到这个价格...那么你觉得一根6元的玉米贵了吗？...

    ​新东方 ​直播带货

  • 佳能EOS 200D II支持外接麦克风吗？

    支持佳能EOS 200D II可通过相机侧面的3. 5 毫米直径立体声微型插孔与外接麦克风连接。使用佳能指向性立体声麦克风DM-E1（另售），可根据不同场景切换指向性范围（含枪型单一指向、90°和120°），附带的防风罩可大幅降低风声对录音的影响。此外，DM-E1 采用了减振结构，可抑制相机操作及镜头驱动等带来的噪音，提供高质量的录音效果。

    佳能EOS 200D II

  • 努比亚Z40S Pro是什么处理器？

    高通骁龙8Gen 1 Plus努比亚Z40S Pro处理器是高通骁龙8Gen 1 Plus，该处理器也是今年下半年大多数安卓旗舰手机上使用的处理器。骁龙8Gen 1 Plus的主要性能参数是：台积电4nm制程，CPU部分由1*X2 超大核（3.2GHz）+ 3*A78 大核（2.75GHz）+4*A510 小核（1.8GHz）组成，GPU为Adreno730（900MHz）

    努比亚Z40S Pro

  • GTX 1650能玩什么游戏？

    市面上大部分单机都能玩。GTX1650的性能和1060相差不是特别大，是可以玩市面上的大部分单机游戏，能玩是一回事，碰到有些要求比较高的游戏，也可能会有帧数不稳定、卡顿等现象出现，这样的情况开最低效果都是可以运行的，所以问题不大，当然了，如果你是画面党的话，那么GTX1650的性能很可能会让你不满意。所以如果不是对画面有特别高的要求，那么GTX1650基本上主流的单机游戏都是可以玩的。

    GTX 1650

  • 佳能EOS 200D II支持自动对焦吗？

    支持EOS200D II具备双套自动对焦系统。在使用基本无时滞的光学取景器拍摄时，通过专用的自动对焦感应器进行对焦。使用实时显示拍摄时，通过自动对焦覆盖范围广的全像素双核CMOS AF进行对焦。两个系统都采用了能够高速、高精度捕捉被摄体的相差检测自动对焦方式。

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  • GTX 1650功耗是多少？

    75W。GeForce GTX 1650作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce GTX 1650 不需要任何额外的电源连接器，其额定功率最大为 75 W。显示输出包括：1x DVI、1x HDMI 2.0、1x DisplayPort 1.4a。GeForce GTX 1650 使用 PCI-Express 3.0 x16 接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为 229 毫米 x 111 毫米 x 35 毫米，采用双槽散热解决方案。

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  • 佳能EOS 200D II是单反相机吗？

    是佳能EOS 200D II是佳能单反系列中比较迷你的单反，它是半画幅单反相机， 2410 万像素，采用DIGIC8 处理器，小巧的机身有着强劲的静止图像和拍摄性能，拍摄时下流行的Vlog短片方面也很便捷。

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  • GTX 1650显存多少G？

    4GB。GTX 1650的显存只有4GB，没有6GB版本，不过有GDDR5和GDDR6的区别。GeForce GTX 1650 是 NVIDIA 于 2019 年 4 月 23 日推出的一款中档显卡。该显卡基于 12 nm 工艺，基于 TU117 图形处理器，在其 TU117-300-A1 变体中，支持 DirectX 12 . 这确保了所有现代游戏都可以在 GeForce GTX 1650 上运行。TU117 图形处理器是一个平均尺寸的芯片，芯片面积为 200 平方毫米，有 47 亿个晶体管。它具有 896 个着色单元、56 个纹理映射单元和 32 个 ROP。NVIDIA 已将 4 GB GDDR5 内存与 GeForce GTX 1650 配对，使用 128 位内存接口连接。GPU 运行频率为 1485 MHz，可提升至 1665 MHz，内存运行频率为 2001 MHz（8 Gbps 有效）。

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  • 红魔 7S Pro屏幕分辨率是多少？

    1080*2400红魔 7S Pro屏幕分辨率是FHD+ 1080*2400，这块屏幕的主要参数是UDC无孔全面屏、120Hz屏幕刷新率、屏幕多指触控采样率960Hz、最大亮度600nits、DCI-P3 100%广色域、屏占比：91.28%、FHD+ 1080*2400、6. 8 英寸 AMOLED全面屏、DC调光、10bit色深、鼎形像素排布、第七代屏下光学指纹、屏下摄像、增加优酷帧享

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  • 佳能EOS 200D II有没有防抖功能？

    有佳能EOS200D II机身配备5轴防抖的数码IS功能。可以对多方向的抖动进行补偿。拍摄短片时，5轴防抖能使拍出来的短片有更高质量且轻松。效果可以从关闭、启用和增强共3种中选择。

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  • GTX 1650显卡是什么级别的？

    入门级，性能和1060差不太多。GeForce GTX1650是 NVIDIA 于2019年4月23日推出的一款显卡。该显卡基于12nm 工艺，GTX1650采用TU117核心，12nm制程工艺，显存类型GDDR5~GDDR6，显存位宽128bit，显存频率8000MHz，显存容量4096MB，核心频率1485~1665MHz，流cuda核心896个，最大分辨率7680×4320，TDP功耗75W。

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  • 红魔 7S Pro氘锋透明银翼版有什么不同？

    机身材质不同红魔 7S Pro氘锋透明银翼版相对于普通的红魔7S Pro，它的机身材质设计不同，使用了星际流光·闪砂工艺- 航空铝中框、全息幻影嵌入式纹理 -银色机身内部、全高透玻璃- 玻璃后盖，在内部配置上和红魔7S Pro是一样的，都是骁龙8Gen 1 Plus处理器，屏幕为6. 8 英寸UDC无孔全面屏、120Hz屏幕刷新率，摄像头为后置三摄，主摄是 6400 万像素

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  • 佳能EOS 200D II闪光灯怎么弹起？

    具体操作如下：1、先打开相机全自动模式，然后将相机对着光线弱的地方拍一张照片，这样闪光灯会自动弹出。2.在P、A、S、M模式下开启。当需要使用闪光灯时，按下相机左侧标有闪光记号的按键来内置闪光灯就会弹起，完全按下快门源按钮后闪光灯会发出闪光。3.在CA创意自动模式下开启。通过按Q键后进行设置来开启，具体操作是按Q键后出现速控屏幕，用上下键来选择到闪光标记选项后进行闪光选择，可以选择“自动闪光”或者“打开闪光”或者“关闭闪光

    佳能EOS 200D II

  • GTX 1650能玩艾尔登法环吗？

    能玩。艾尔登法环的最低配置是英伟达GeForce GTX1060 3GB显存版或 AMD Radeon RX580 4GB，而GTX1650的性能是略差于GTX1060 3GB的，虽然如此，但是依然也是可以玩艾尔登法环，不过帧数方面就不尽如人意，估计只能开最低特效，能够保持在50帧左右。艾尔登法环还比较吃CPU，所以你的CPU的性能也不能太低，至少是英特尔Core i5-8400或 AMD Ryzen33300X以上。

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  • 红魔 7S屏幕参数怎么样？

    6.8英寸AMOLED欧盟，165Hz屏幕刷新率红魔 7S屏幕是165Hz屏幕刷新率、屏幕多指触控采样率720Hz、最大亮度700nits、DCI-P3 100%广色域、屏占比：91.28%、FHD+ 1080*2400、6. 8 英寸AMOLED全面屏、1000000: 1 对比度、PPI：387.5、10bit色深、DC调光、SGS护眼认证、优酷帧享

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  • 佳能EOS 200D II与佳能EOS 200D怎么选？

    两款对比如下处理器:佳能EOS200d二代处理器使用的是目前佳能最新技术含量最高的处理器DIGIC8;佳能EOS200D采用的是DIGIC7图像处理器。视频功能:佳能EOS200D II比佳能EOS200D新增了4k视频录制。视频防抖:佳能EOS200D II比佳能EOS200D新增5轴视频防抖，有利于录像电池:佳能EOS200D II相比较佳能EOS200D续航提升了30%，所以实际的拍照数量会有所增加。外观:佳能EOS200D II和佳能EOS200D整体外观上没有多大的改变，依旧是软萌可爱，但是二代相比较一代去掉了一两个不常用的物理按键，所以整体机身会更加的简洁大方;重量:佳能EOS200D II的整体重量比佳能EOS200D轻了一些，但是总体上的差距不大。总的来说佳能EOS200D II相比较佳能EOS200D，在对焦性能、成像画质上都有所提升，此外还新增4k视频录制、五轴防抖和眼控对焦功能。

    佳能EOS 200D II

  • 红魔 7S机身尺寸多大？

    高度170.57mm、宽度78.33mm、厚度9.5mm、重量215g红魔 7S尺寸是高度170.57mm、宽度78.33mm、厚度9.5mm、重量215g，电池大小是电池4500mAh，屏幕是6. 8 英寸 AMOLED全面屏，屏占比：91.28%，机身上有呼吸灯带和logo灯，还有3.5mm耳机。红魔7S的重量不算轻，但考虑到它的散热比较强，因此这个重量也是在可接受范围内

    红魔 7S

  • GTX 1650性能怎么样？

    GTX1650比1050高大约50%。GTX1650使用新的 TU117GPU，它是为 GTX1660和1660Ti 卡提供动力的 TU116的更小、因此更便宜的变体。与1660系列的主要区别在于内存配置和 SM（流式多处理器）的数量，这反过来又决定了 CUDA 核心、纹理单元和 ROP 的数量。它仍然使用台积电的12nm 光刻技术制造。GTX1650具有4GB 的 GDDR5，核心频率为8GT/s——与 GTX1660以及上一代 GTX1060卡的速度相同。128位总线上的四个有源内存控制器为其提供128GB/s 的带宽，略高于 GTX1050Ti。它还有32个 ROP（渲染输出）。

    GTX 1650

  • 佳能EOS 200D II配备了什么取景器？

    高性能光学取景器佳能EOS 200D II作为单反相机配备了高性能光学取景器。具有无显示时滞的光学取景器，易于把握运动被摄体的状态。配合广泛分布于取景器内的 9 个自动对焦点，在构图时可以轻松完成自动对焦，即使被摄体不在画面正中也能高精度捕捉。在 9 个自动对焦点中，频繁使用的中央自动对焦点采用了自动对焦性能更好的十字型感应器，不易受到被摄体形状和图案的影响，可进行快速对焦。同时，在使用最大光圈为F2. 8 或以上的镜头※时，中央对焦点能够提供高精度的自动对焦。

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  • Apple Watch Pro多少钱？

    爆料者预测900美元起步。彭博社科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）表示新款Apple Watch被命名为Apple Watch Pro，马克·古尔曼预测可能的 Apple Watch Pro 的价格将接近与当前 iPhone13Pro 相同的水平，新的顶级 Apple Watch 配备了更大的屏幕、新的传感器和更高质量的材料，并预测起步价900到999美元。

    Apple Watch Pro

  • 红魔 7S有3.5mm耳机孔吗？

    有红魔 7S和红魔7S Pro均有3.5mm耳机孔，可以接入3.5mm耳机线的耳机，该系列手机还支持Snapdragon Sound™骁龙畅听技术，这款手机还支持双X轴线性马达，炫彩RGB，游戏3mic，WIFI6 增强版，在娱乐影音方面的表现十分不错。目前智能手机、尤其是旗舰级智能手机中基本取消了3.5mm耳机孔，因此红魔 7S系列继续保留这一设计，也是让不少有这一需求的用户比较方便使用自己的耳机。

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