根据自己的需求选择1、佳能EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM;这个镜头对于新手来说非常友好,可以用来拍风景、人像、特写。相机的第一个功能就是记录生活、记录旅游中的美好瞬间,佳能EF-S 18-135mm的焦段非常广,很容易上手。2、佳能EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM;如果在自己有限的预算了,是比较推荐这个镜头的,缺点是没什么新的特色,后续还是需要升级其他镜头。3、佳能EF 50mm F1.8 STM;这款是拍人像必备,便宜又实惠,可以用它练习拍人像,也可以当做日常挂机头。4、佳能EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM;如果你已经入了标准变焦和定焦人像,那下一个镜头比较推荐4.5-5.6 IS STM,10-18mm的广角变焦头,能够带来不一样的视角享受。5、适马Art 18-35mm F1.8 DC HSM;这款有恒定大光圈,适合拍风景、星空、人像!