马斯克：特斯拉拟裁员10% 并暂停全球招聘

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:据外媒报道，近日，特斯拉CEO马斯克发布邮件表示，拟暂停特斯拉全球招聘，并裁员10%。
在此之前，马斯克曾发文，要求员工每周在公司40小时。
当时，马斯克表示，如果特斯拉员工不到办公司上班，就认为已经辞职了。职位越高，存在就应该越明显。
马斯克称：“这就是为什么我经常住在工厂里的原因，如果我没有这么做，特斯拉早就破产了。当然，有些公司并不要求这样做，但他们上次发布一款伟大的新产品是什么时候？”
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据特斯拉CEO埃隆·马斯克周四在发给公司高管的题为“暂停全球招聘”的电子邮件中表示，该公司需要“裁减大约10%的员工”，并暂停特斯拉全球所有招聘...另据新浪科技的报道，有两位特斯拉中国知情人士表示，5月最后一周是特斯拉最后的入职日，此后未开启入职窗口，这也意味着特斯拉在中国的招聘已经进入停滞阶段...受裁员消息影响，特斯拉股价昨日收跌9.22%，报703.55美元/股，市值7289亿美元...
马斯克表示，特斯拉需要削减大约10%的工作岗位”...这封邮件的标题为暂停全球所有招聘”，足以见得马斯克并非只是在口嗨...根据邮件内容，马斯克声称我对经济有一种超级糟糕的感觉”，可能这就是他计划裁员的原因...特斯拉今年2月提交给美国证券交易委员会（SEC）的年度财务报表显示，截至2021年底，其全球员工人数为99290人，这意味着此次裁员人数将接近1万人...
凤凰网科技讯 北京时间6月5日消息，特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周六表示，特斯拉员工总量将在未来12个月增长，但受薪员工的数量应该变化不大。而就在两天前，他在一封电子邮件中表示，特斯拉需要裁员10%。一个未经验证的推特账户发文称，特斯拉的员工人数将在未来12个月增加。马斯克随后在下面回复称：“员工总量将增加，但受薪员工人数应该相当平稳。”马斯克称员工总量将增加马斯克在周四发给特斯拉高管的电邮中称，他对美国经济有种“超级糟糕的感觉”，公司需要裁员大约10%。随后，他又在周五写给员工的邮件中称，特斯拉只对?
特斯拉公司首席执行官埃隆马斯克在当地时间5月10日（周二）表示，只要他有用，他就会留在特斯拉，投资者不必担心收购推特（Twitter）会分散他在特斯拉的工作重心...当地时间5月10日（周二），在英国《金融时报》2022年汽车未来大会上，马斯克被问及他预计会在特斯拉呆多久时，他说:“只要我有用...
特斯拉计划冻结招聘和裁员10%的消息曝光后，股价一度下跌近10%...Cowen还预计特斯拉将把今年交付量预期由135万辆下调至128万辆...
据美国电动汽车网站Electrek报道，特斯拉近日向洛杉矶市提交了一份关于特斯拉餐厅的文件，该餐厅将设在好莱坞圣莫尼卡大街7001号，全天24小时营业...马斯克开餐厅的想法早在四年前就有了，他曾在社交媒体上表示，特斯拉计划在洛杉矶的特斯拉超级充电站开设一家老式免下车、旱冰鞋和摇滚餐厅”...如今马斯克又要进军餐饮行业，餐饮+充电站”的布局模式将是特斯拉的再次跨界尝试...
5月22日消息，特斯拉CEO马斯克在推特发文称，“特斯拉正在组建一个核心诉讼部门，以直接发起和执行诉讼。该团队将直接向我本人汇报。”马斯克还补充说，“我们承诺：我们永远不会在针对我们的正义案件中寻求胜利，即使我们可能会赢。我们绝不会对那些针对我们的不公正案件投降，即使我们可能会输。”
马斯克强调，特斯拉的需求依然强劲，该公司正专注于生产以满足需求...马斯克澄清说，特斯拉的需求早在当前的供应链挑战之前就已经超过了产量...目前特斯拉有多款车型预定等待的时间都比较久，比如Model Y的订单就排到了2022年11月至2023年2月，Model3长续航版也要至少排到2022年7月至10月...
特斯拉首席执行官埃隆马斯克要求特斯拉员工每周必须返回办公室至少40小时进行面对面的工作，否则他们将被解雇...马斯克补充说，员工的办公室必须是特斯拉的主要办公室，而不是与工作职责无关的远程分支机构...马斯克在接受英国《金融时报》采访时表示，美国人正试图根本不去上班，中国工人努力工作、甚至不会离开工厂...
凤凰网科技讯 北京时间5月20日消息，特斯拉首席执行官埃隆马斯克（Elon Musk）周四（5月19日）表示自己会在特斯拉投入全部的时间，“特斯拉24/7都在我的脑海中”，试图缓解投资者的担忧，表示自己不会被推特分心。据了解，这笔收购推特的交易打压了特斯拉的股票。5月20日，他在推特发布了一张照片，显示一名女性 (特斯拉) 因男友 (埃隆) 查看另一名女性 (推特) 而感到不安，他附文表示“看起来像下面这样，但不是真的。”马斯克补充道，“需要明确的是，我在推特（Twitter）收购上花费了不到5%（但实际上）的时间。这不是火箭科学！”“昨
在官网上就可以进行更新。1.首先打开富士的官网的下载中心，在官方最上方可以查看到一个SUPPORT，选择第一项下载就可以进入到下载中心了。2.在下载中心的默认界面，最前面你可以看到各个相机的型号，选择GFX，在下方找到【GFX 50S II】型号，点击进入。3.在这里面可以看到相机固件的更新内容以及版本信息，拉到最下面，点击【I agree – Begin download】，再点击下方的DOWNLOAD，就可以进行下载了。4.如果看不懂最好用浏览器自带的翻译软件进行查看，很容易就可以找到了。
不错戴尔XPS13Plus电池容量为55瓦时，搭配的适配器为60W AC 适配器Type-C接口，支持快充，可以快速给笔记本充电。官方没有说明日常状态使用的续航时间，但一般处理文字和办公软件的话，一天的使用应该没问题。
约455幅，视频拍摄约80分钟。1.拍摄静止图像时的电池续航约455幅*自动省电开启*设置GF63mmF2.8R WR时。2.视频拍摄的实际电池续航全高清:约80分钟（59.94p）*人脸识别关闭3.持续拍摄视频时的电池续航全高清:约140分钟（29.97p）*人脸识别关闭
是戴尔XPS13Plus的扬声器为双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2W x2= 总计4W
请按照以下步骤进行清理。请注意，如果图像传感器在清洁过程中损坏，维修或更换图像传感器将收取费用。1.使用气吹（不是刷子）清除传感器上的灰尘。请勿使用刷子或吹风刷。不遵守此注意事项可能会损坏传感器。2.相机外面的大部分地方可以用镜头布进行擦拭，切记不要大面积的胡擦，小范围的沿着一个顺序进行擦拭，检查灰尘是否已成功清除。根据需要重复步骤1和2。3.更换机身盖或镜头。
请按照以下步骤进行保养操作。每次使用后请使用柔软的干布清洁相机机身。请勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质，它们可能会使相机机身上的皮革变色或变形。相机上的任何液体都应立即用柔软的干布擦去。使用吹风机清除显示器上的灰尘，注意避免划伤，然后用柔软的干布轻轻擦拭。任何残留的污渍都可以用一张涂有少量镜头清洁液的 Fujifilm 镜头清洁纸轻轻擦拭来去除。为防止灰尘进入相机，请在未安装镜头时更换机身盖。
不能戴尔XPS 13 Plus的内存条是集成的，无法后续自行更换，如果需要更换，可能需要专业人员进行处理。在售的有两种内存可选，分别是16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道和32 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道
防水甚至防寒。由于富士GFX 50S II机身在 60 个不同的位置密封，GFX 50SII可以不受最恶劣的天气和环境的影响。 它可以在低至-10℃的温度下工作，也能防尘防潮。GFX 50SII由镁合金制成，重量极轻，但非常耐用性，可以满足日常使用的需求。 镜头卡口周围的机身加厚1mm，可提供额外的强度和支撑力；它是使用较大的G卡口定焦镜头和变焦镜头时的保障选择。
2 年Premium Support Plus 和上门服务戴尔XPS 13 Plus提供2年Premium Support Plus 和上门服务包括24x7 全面保障，意外保护免费上门：发生碎屏，进液等意外损坏或性能故障时，整机免费保修；全国2100+城区下一工作日免费上门更换原厂部件；支持全球160+国家或地区联保全天候专线电话/微信响应，在线解决蓝屏，办公程序闪退或游戏卡顿等系统/软件故障，支持远程调试路由器及打印机等外设连接问题；远程免费新机开荒，个性化设置及软件APP激活等“一键”搞定。
富士GFX 50SII提供了6种包围式曝光模式。在您按下快门时，将采用不同设置拍摄多幅画面。 此功能对JPEG和RAW格式都适用，包括自动包围式曝光、胶片模拟包围式曝光等。1.AE 包围曝光 (2/3/5/7/ 9 张) 1/3EV 档 可至 ±3EV 档2.胶片模拟包围曝光 可选择任意 3 种类型的胶片模拟模式3.动态范围包围曝光 100%/200%/400%4.ISO 感光度包围曝光 ±1/3EV/±2/3EV/±1EV5.白平衡包围曝光 ±1/±2/±36.对焦包围 自动/手动
13.4英寸3.5K级别的触控屏戴尔XPS13Plus延续了该系列的高素质水平，采用了13.4英寸3.5K级别3456x2160像素，60Hz，OLED屏幕， 支持触控和防反光，400nit，InfinityEdge
Capture One for FUJIFILM、FUJIFILM X Acquire、Tether Shooting Plug-in Pro等。此外富士GFX50S II还支持FUJIFILM X RAW STUDIO、Capture One Express for FUJIFILM、Pixel Shift Combiner。1.Capture One for FUJIFILM专为搭配GFX50SII和其他GFX系统及X系列相机而设计*。 它可用于对图像分类，创建更快、更高效的工作流程，并且您也可以使用精确的控件，从令人惊艳的中画幅传感器中获得出众效果。2.利用GFX50SII中X-Processor4的强大性能，消除计算机的压力，优化图像输出。 通过USB数据线连接相机，然后使用X RAW STUDIO在应用胶片模拟以及颜色和色调增强的同时批量处理RAW文件。3.Capture One Express for FUJIFILM免费提供针对GFX50SII和其他GFX系统和X系列相机的RAW文件支持*。 对图像进行分类、应用胶片模拟，并做好共享图像的准备 – 这要归功于一系列可让您的摄影呈现出众效果的控件。4.为了获得惊天细节的图像质量，像素位移合成软件会使用通过GFX50SII的像素位移多重拍摄功能拍摄的16张RAW图像，创建一个2亿像素的DNG RAW文件。 该软件还提供联机图像拍摄和自动合并图像，以便在Capture One或其他兼容软件中编辑。
2个Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）戴尔XPS13Plus的接口包含2个 Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）USB-C 转 USB-A3.0适配器（随整机出货） USB-C 转3.5毫米耳机适配器（随整机出货）考虑到戴尔XPS13Plus定位轻薄便携笔记本，因此用户需要额外添加转接线或者是无线外设
SD存储卡（-2G）/ SDHC存储卡(-32G) / SDXC 存储卡 (-2TB) /UHS-I / UHS-II/视频速度等级V90*1。相机可与两张卡一起使用，两个卡槽各一张。在默认设置下，仅当第一个插槽中的卡已满时，照片才会保存到第二个插槽中的卡中。如果存储卡的容量超过32GB，则无论大小如何，短片都将记录在单个文件中。如果存储卡的容量为32GB 或更小，则大小超过4GB 的动画将被不间断地记录在多个文件中。
15.28毫米x295.30毫米x199.04毫米戴尔XPS13Plus尺寸为高:15.28毫米（0.60英寸）长:295.30毫米(11.63英寸)宽:199.04毫米(7.84英寸)，起始重量:FHD+ 或4K+ 型号为1.23千克(2.71磅)，OLED 型号为1.26千克(2.77磅)，搭配的电源为60W AC 适配器Type-C接口
搭载英特尔第十二代i7-1260P处理器，13.4英寸3.5K触摸屏，性能十分强劲戴尔XPS 13 Plus主要参数1、处理器：第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i7-1260P (18MB 缓存， 最高睿频 4.7 GHz， 12 核)2、显卡：英特尔® Iris® Xe 显卡3、显示屏选项：13.4"， 3.5K 3456x2160， 60Hz， OLED， 触控， 防反光， 400 nit， InfinityEdge4、内存 ：16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道5、硬盘选项：512G M.2 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘6、端口包含项：2 个 Thunderbolt™ 4 端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）7、USB-C 转 USB-A 3.0 适配器（随整机出货）8、USB-C 转 3.5 毫米耳机适配器（随整机出货）9、摄像头选项：720p，30 fps，HD RGB 摄像头；400p，30 fps，红外摄像头；双阵列麦克风10、音频和扬声器选项：双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2 W x 2 = 总计 4 W
是富士G卡口。再出色的传感器也需要搭配好镜头才能发挥其威力，但有了富士GFX 50SII兼容的G卡口镜头，您再也不用担心这一点。 从超广角到远摄定焦，这一不断发展的出色光学元件可以解析 1 亿像素或更高像素的传感器，因此它可以满足追求极致图像质量的苛刻创作者的需求。为搭配 1 亿以上像素的成像传感器，G卡口镜头经过了优化，可提供终身服务。 G卡口镜头的法兰焦距较短，有助于保持GFX系统相机的紧凑性，还可防止周边光量减少。 搭配大型CMOS成像传感器可提供令人惊叹的边到边锐度。
不是，富士GFX50S II是中画幅。富士GFX50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。借助GFX50SII，富士胶片使中画幅体验比以往任何时候都更容易和更直观。 PSAM拨盘可以访问其主要的曝光功能，顶板液晶显示屏会显示关键设置，即使在相机关闭时也是如此。 此外，重新设计的对焦摇杆和轻触式快门为完美的拍摄体验锦上添花。 无论您是GFX系统的新用户还是现有用户，都让你快速上手，轻松拍摄。
是Surface Laptop Go 2使用12. 4英寸 PixelSense触控屏，3:2 屏幕比例，分辨率：1536 x 1024（148 PPI ），触控：10 点触控，显示屏亮度： 330 尼特
2017 年 2 月底。富士GFX 50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。高达6. 5 档*的五轴内置图像防抖(IBIS)封装在GFX 50SII的紧凑机身中，为希望以较慢快门速度更自由地工作的摄影师解锁了新的创作水平。 即使光线很弱，没有三脚架，也会获得稳定的图像。