张朝阳回应搜狐全体员工遭遇工资补助诈骗：资金损失总额少于5万元

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:今日，关于“搜狐全体员工遭遇工资补助诈骗”一事件引发众多网友关注，张朝阳对此回应表示，资金损失总额少于5万元。

据媒体报道，搜狐全体员工在5月18日收到一封来自“搜狐财务部”名为《5月份员工工资补助通知》的邮件。这封邮件的发件地址为sohutv-legal@sohu-inc.com，确实属于搜狐内部域名，且公司日常报销也确实需要提供账号，所以很多搜狐员工并没有多想就点击了进去，并按要求填写了银行账号等信息。

结果没过多久，搜狐员工不但没有等到所谓的补助，工资卡内的余额也被划走。

对此，张朝阳正式对外回应称，事情不像大家想象那么严重。该诈骗是搜狐一个员工的内部邮箱密码被盗，盗贼冒充财务部发信给员工，资金损失总额少于5万元。

搜狐公司也发布声明表示:“5月18日凌晨，搜狐部分员工邮箱收到诈骗邮件。经调查，实为某员工使用邮件时被意外钓鱼导致密码泄露，进而被冒充财务部盗发邮件。事发后，公司IT及安全部门第一时间做了紧急处理。并向公安机关报案。据统计，共有24名员工被骗取四万余元人民币。目前正在等待警方的调查进展和处理结果。”

搜狐官方回应如下：

张朝阳原文回应如下:

事情不像大家想象那么严重: 1） 。搜狐一个员工的内部邮箱密码被盗，盗贼冒充财务部发信给员工。。。。 2）。发现后技术部门紧急处理，资金损失总额少于5万元。 3）。不涉及对公共服务的个人邮箱 xyz@sohu. com.

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