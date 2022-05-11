首页 > 业界 > 关键词  > 区块链最新资讯  > 正文

数字技能“一试两证”广州率先试点 区块链工程师首批纳入

2022-05-11 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:近日，广州市率先在数字技能领域推行“一试两证”人才评价试点，支持企业认证证书标准与国家职业标准互认。

“一试两证”是广州在人才评价上的一次创新尝试，即支持企业组织一次考试，同时核发技能等级证书和企业认证证书。这意味着企业的权威人才认证得到了官方认可，人们通过参加企业考试也可以获得国家级证书，得到官方认可。

过去，很多持有企业证书的劳动者常会被质疑含金量不足，背后是技能等级证书跨企业、跨地区不互通、不互认的问题。广州“一试两证”新模式不仅打破了长期存在的企业技能等级互认壁垒，也有助于发挥行业龙头企业的引领效应，促进技术人才培养。

首批纳入“一试两证”的职业涉及网络与信息安全管理、信息通信网络运行、互联网直播销售等。作为近年来新兴起的技术领域，区块链也没有缺席。蚂蚁链编制的区块链工程师认证（ACCA）纳入试点，成为区块链领域唯一入选的企业级认证。

据了解，蚂蚁链ACCA（AntChain Certified Associate）认证主要考察参试人员是否具备信息安全、分布式存储、网络通信、智能合约等系统组件的基本研发能力，是区块链开发者的能力标配。

随着区块链技术在多领域的广泛应用，区块链技术人才成为企业数字化的刚需。目前，清华大学、复旦大学在内的国内众多高校已经开设区块链专业课程。以蚂蚁集团为代表的科技企业也充分发挥其实践优势，通过标准、培训和认证推动区块链人才的规模化发展。

image.png

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 报道称苹果在疫情期间更加依赖中国工程师

    据《华尔街日报》报道，在新冠疫情期间，苹果在中国的工程师承担了更大的责任，因为旅行限制和封锁使苹果无法像往常一样向中国派遣尽可能多的美国工程师...例如，中国的工程师不会将与产品和组装相关的信息从中国发送到苹果总部以供决策，而是将他们的分析包括在内...上个月，苹果公司警告称，其6月季度的收入将受到多种因素的影响，包括与新冠疫情相关的中断和全行业的芯片短缺造成的供应限制...

    ​苹果 ​苹果工程师 ​苹果中国工厂

  • 趣丸集团招聘 | 如果给研发工程师做MBTI测试......

    趣丸集团的工程师们非常喜欢学习...3.负责公司数据库、缓存存储的整体架构及架构优化；...趣丸集团：资深/高级GO开发工程师...3.持续地改进团队研发效能的提升工具和流程...趣丸集团：音频算法工程师（语音识别方向）...3.根据最新的开源框架或者论文，配合算法研究员搭建训练和测试环境；...4.跟踪业界最新研究方向，能独立做baseline仿真，尤其是端对端语音识别系统开发...资深音频算法（语音识别方向）...高级iOS/Android/Java开发工程师...快加入趣丸集团，一起发挥你的热爱吧~......

  • 工程师们看过来｜这是我见过的IT圈最“潮”的产品发布会了！

    本场发布会，观测云将携 2022 全新版本正式亮相，从产品架构、核心技术、应用实践到生态愿景等视角作全面介绍，让所有观看发布会的朋友们，都能快速了解观测云近些年的发展历程和目标愿景，喜欢上这款符合工程师偏好的数字化前沿工具，一同开启全新的可观测性未来!...2022 年国内IT圈首个全程数字人形象登场发布会，酷炫视觉燃爆全场......

    ​数字人 ​it工程师 ​云技术

  • 特斯拉起诉前工程师 称其盗取超级计算机技术

    据国外媒体报道，特斯拉起诉一位名叫亚历山大·亚茨科夫（Alexander Yatskov）的前工程师，称其将超级计算机技术的机密信息非法转移到了自己的计算机上，并交出一台假笔记本电脑供检查，掩盖其盗窃行为...特斯拉目前正在开发一台内部超级计算机，该项目被称作“Project Dojo”，用于处理内部大量数据，包括来自特斯拉汽车的视频，还用其来创建自动驾驶软件...特斯拉在起诉书中称，亚历山大一月份被聘为热设计工程师，为该超级计算机设计冷却系统...

    ​特斯拉 ​媒体报道 ​工作经验

  • 软件工程师时间调查:每周深度工作时间仅为10小时

    Retool and Wakefield 公司发布了一份新报告，揭示了工程师如何节省时间、提高生产力、他们在哪里失去时间以及他们对如何花费时间的偏好...工程师们需要在核心编码责任、沟通过程、复杂的测试、甚至协助招聘之间分配时间，使他们每周只剩下大约 10 小时的“深度工作”时间...协作工程的人力因素是另一个问题...接受调查的工程师普遍认为在家工作的生产力没有提高，而在完全采用办公室政策的公司工作的68%的软件工程师认为在现场工作的生产力更高...

    ​开放源代码 ​测试过程 ​软件

  • 获五一劳动奖章，海信刘广齐把“工程师文化“薪火相传

    刘广齐获五一劳动奖章了！ 2022 全国五一劳动奖状（奖章）候选先进个人名单出炉，来自海信冰箱公司的刘广齐榜上有名...”在取得了骄人的成绩之余，刘广齐也希望通过自己的带动，把海信的工程师文化薪火相传，让更多一线工人有提升、有业绩，尤其是让车间里的更多农民工兄弟找到拼搏的价值...刘广齐在 16 年的时间里，通过不定期组织技能培训，每年培训达 1000 人次，带徒 30 余名，其中海信集团高级技师 1 名、技师 3 名、高级技工 7 名......

    ​冰箱 ​海信 ​设备维修

  • 超级计算机技术被盗 特斯拉将前工程师告上法庭

    特斯拉公司对前工程师亚历山大亚茨科夫提起诉讼，称他非法将有关该公司超级计算机技术的机密信息转移到自己的电脑上，并提交了一台“假”笔记本电脑进行检查，以掩盖盗窃行为...特斯拉在起诉书中说，亚茨科夫今年1月被聘为热设计工程师，帮助为该超级计算机设计冷却系统...

    ​自动驾驶 ​自主汽车 ​商业机密

  • 新冠疫情迫使苹果工程师通过摄像头远程检查每个M1芯片

    在家工作的文化开始生效，迫使该公司芯片团队采取新的措施，在每个M1芯片正式上市前进行检查...因此，乔尼-斯鲁吉努力设计一个新的临时测试流程...乔尼-斯鲁吉团队分布在全球各地，他们已经习惯于通过视频电话开展业务，并在圣地亚哥和德国慕尼黑等遥远的地方协调工作，苹果在这两个地方的正在投资数十亿美元，以便提升通过无线技术设计芯片的能力...迄今为止，苹果已经推出了其最强大的定制芯片组M1 Ultra，有传言称，苹果正在为即将推出的Mac Pro准备更强大的芯片...

    ​电脑 ​苹果 ​苹果公司

  • 索尼工程师发布exFAT Linux驱动 提供的性能提升多达73%以上

    Linux内核的exFAT文件系统驱动继续以新的功能、修复和性能改进而很好地成熟起来。值得一提的是，最新的Linux exFAT驱动改进是一个来自索尼工程师的重大性能改进。当exFAT文件系统以"dirsync"模式挂载时，这一改进减少了集群归零时的块请求。这种改进的块请求带来了极大的性能提升。 索尼工程师Yuezhang Mo在一个带有SD卡存储的Arm测试平台上进行了一轮测试，结果表明新的驱动带来了73%甚至更高的性能，exFAT文件是微软操作系统的用户中非常常用的一种。简单的测试案例是创建许多目录，在256KB集群大小的极端情况下，时间改进从11分22秒下?

    ​索尼 ​文件目录 ​kernel

  • 索尼工程师神优化 Linux文件系统性能提升73%

    据报道，索尼工程师Yuezhang Mo提交的代码解决了eXFAT文件系统的一个问题，在目录同步模式下挂载时，这些代码改进了在清零集簇时的block区块请求，在ARM平台上的SD卡存储测试中，文件系统性能大涨73%，甚至更多...目前索尼工程师提交的代码将在本周排队等待Linux exFAT系统驱动程序代码合并，预计会在今年夏天发布的Linux 5.19内核中实装......

    ​索尼 ​文件目录 ​科技新闻

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM