数字技能“一试两证”广州率先试点 区块链工程师首批纳入

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:近日，广州市率先在数字技能领域推行“一试两证”人才评价试点，支持企业认证证书标准与国家职业标准互认。

“一试两证”是广州在人才评价上的一次创新尝试，即支持企业组织一次考试，同时核发技能等级证书和企业认证证书。这意味着企业的权威人才认证得到了官方认可，人们通过参加企业考试也可以获得国家级证书，得到官方认可。

过去，很多持有企业证书的劳动者常会被质疑含金量不足，背后是技能等级证书跨企业、跨地区不互通、不互认的问题。广州“一试两证”新模式不仅打破了长期存在的企业技能等级互认壁垒，也有助于发挥行业龙头企业的引领效应，促进技术人才培养。

首批纳入“一试两证”的职业涉及网络与信息安全管理、信息通信网络运行、互联网直播销售等。作为近年来新兴起的技术领域，区块链也没有缺席。蚂蚁链编制的区块链工程师认证（ACCA）纳入试点，成为区块链领域唯一入选的企业级认证。

据了解，蚂蚁链ACCA（AntChain Certified Associate）认证主要考察参试人员是否具备信息安全、分布式存储、网络通信、智能合约等系统组件的基本研发能力，是区块链开发者的能力标配。

随着区块链技术在多领域的广泛应用，区块链技术人才成为企业数字化的刚需。目前，清华大学、复旦大学在内的国内众多高校已经开设区块链专业课程。以蚂蚁集团为代表的科技企业也充分发挥其实践优势，通过标准、培训和认证推动区块链人才的规模化发展。

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