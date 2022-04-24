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抖音直播健康分是什么 健康分详细规则汇总

2022-04-24 15:36 · 稿源：站长之家

抖音官方在最近发布了《2022年抖音直播机构管理条例》，其中新增了一个健康分，很多朋友还不清楚到底是什么东西，下面就来为大家详细的介绍一下。

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公会「健康分」管理规则说明:

1.公会「健康分」满分上限100分。

2.凡涉及侵害未成年人权益、色情低俗、诈骗、诱导过度消费、涉黑产、数据造假、涉赌博、行贿相关的违规行为，经核实属于公会主体责任，平台将予以每次扣除10分处罚。

3.如公会存在多种严重违反本规则的违规行为，或旗下批量主播出现违规行为，或经多人/多次投诉举报且经核实属实，或引发负面舆论影响，或造成用户/平台较高经济损失，或造成恶劣社会影响等情况，平台将予以扣除10-50分不等处罚。

针对公会「健康分」分值区间，平台的处罚措施如下:

公会健康分≤80分，平台将予以公会警告，并加以约谈整改;

公会健康分≤70分，平台将暂停公会结算权限一个月，并公示通报;

公会健康分≤60分，平台将扣除当月公会收益100%金额，并公示通报;

公会健康分≤50分，平台将对公会进行清退处理，并公示通报;

2.针对公会自身违规行为，经平台核实公会负有主体责任的，给予以下处罚:

扣除相应的公会「健康分根据公会「健康分」累计的扣分情况实施相应的处罚。

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