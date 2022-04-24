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2022LOL全场半价活动什么时候开 4月全场半价活动上线时间

2022-04-24 11:29 · 稿源：站长之家

英雄联盟的全场半价活动马上就要开启了，最近也放出预告了，很多玩家还不清楚什么时候开，下面就来为大家分享一下消息。

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亲爱的召唤师:

英雄皮肤全场半价活动将于2022年4月29日10:00-2022年5月6号9:59上线。

商城在售的英雄、非限定皮肤、炫彩、图标、守卫皮肤、表情、加成道具、改名卡、额外符文页限时半价。2021年10月29日以后上架的新道具将不参与此次活动。所有参加全场半价活动的皮肤列表请参见文末附表

召唤师们选购全场半价内容的同时，别忘了关心一下“提前批”的半价道具:在接下来的10天内，以下皮肤会分批进行半价（同时会参加全场半价），有需要的召唤师不用等待全场半价，即刻享受折扣!具体如下:

第一阶段:

活动时间:2022年4月19日10:00至2022年4月24日23:59

参与本阶段限时5折活动的皮肤列表如下:

灵能特工:

● 灵能特工 莎弥拉

● 灵能特工 劫

● 灵能特工 凯尔

● 灵能特工 派克

● 灵能特工 维克托

● 灵能特工 娑娜

● 灵能特工 伊泽瑞尔

● 灵能特工 蔚

● 灵能特工 慎

太空律动

● 太空律动 "狗头" 内瑟斯

● 太空律动 "串烧大师" 兰博

● 太空律动 "舞林双子" 努努和威朗普

● 太空律动 "音浪狂舞" 莎弥拉

● 太空律动 "节奏幻师" 璐璐

● 太空律动 "闪耀灯球" 拉克丝

● 太空律动 "猫猫" 布里和里茨

山海绘卷

● 山海绘卷 烬

● 山海绘卷 妮蔻

● 山海绘卷 诺提勒斯

● 山海绘卷 科加斯

星辰之辉

● 猎户星神 韦鲁斯

● 波江星神 弗拉基米尔

● 人马星神 赫卡里姆

● 狮子星神 奈德丽

● 双鱼星神 娜美

● 暗星女王 丽桑卓

● 天蝎星神 斯卡纳

● 水瓶星神 俄洛伊

● 凤凰星神 艾尼维亚

● 暗星女王 拉克丝

● 耀星女神 拉克丝

● 暗星 墨菲特

● 暗星 莫德凯撒

● 暗星 泽拉斯

奥德赛

● 奥德赛 亚托克斯

● 奥德赛 希维尔

● 奥德赛 卡兹克

● 奥德赛 崔斯特

● 奥德赛 卡尔玛

第二阶段:

活动时间:2022年4月25日10:00至2022年4月28日23:59

参与本阶段限时5折活动的皮肤列表如下:

黎明与黑夜

● 黎明使者 锐雯

● 黑夜使者 亚索

● 黑夜使者 厄斐琉斯

● 黑夜使者 李青

● 黑夜使者 索拉卡

● 黎明使者 索拉卡

● 黎明使者 奈德丽

星之守护者

● 星之守护者 洛

● 星之守护者 霞

● 星之守护者 妮蔻

● 星之守护者 索拉卡

● 星之守护者 厄运小姐

● 星之守护者 阿狸

● 星之守护者 辛德拉

源计划:

● 源计划:毁灭 派克

● 源计划:疯狂 金克丝

● 源计划:正义 艾瑞莉娅

● 源计划:暗影 阿卡丽

● 源计划:末日 沃里克

● 源计划:净化 薇恩

● 源计划:升华 烬

● 源计划:裁决 蔚

奥德赛:

● 奥德赛 墨菲特

● 奥德赛 娑娜

● 奥德赛 金克丝

● 奥德赛 亚索

● 奥德赛 凯隐

腥红之月

● 腥红之月 凯南

● 腥红之月 亚索

● 腥红之月 崔斯特

● 腥红之月 泰隆

● 腥红之月 黛安娜

● 腥红之月 烬

电玩潮流

● 电玩上校 库奇

● 电玩勇者 伊泽瑞尔

● 赛博潮流 佐伊

未来战士

● 未来战士 卢锡安

● 未来战士 菲奥娜

● 未来战士 艾克

● 未来战士 潘森

英雄皮肤全场半价活动皮肤

活动时间:2022年4月29日10:00-2022年5月6日9:59

召唤师可以前往游戏商城、掌盟商城、道聚城、微商店购买。祝各位召唤师在峡谷连战连捷，好运连连!

【温馨提示:处于封号期间的游戏账户将无法接收赠礼，请谨慎操作。】

英雄皮肤全场半价761款皮肤列表详见文末附表。

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