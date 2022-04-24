2022LOL全场半价活动什么时候开 4月全场半价活动上线时间

英雄联盟的全场半价活动马上就要开启了，最近也放出预告了，很多玩家还不清楚什么时候开，下面就来为大家分享一下消息。
亲爱的召唤师:
英雄皮肤全场半价活动将于2022年4月29日10:00-2022年5月6号9:59上线。
商城在售的英雄、非限定皮肤、炫彩、图标、守卫皮肤、表情、加成道具、改名卡、额外符文页限时半价。2021年10月29日以后上架的新道具将不参与此次活动。所有参加全场半价活动的皮肤列表请参见文末附表
召唤师们选购全场半价内容的同时，别忘了关心一下“提前批”的半价道具:在接下来的10天内，以下皮肤会分批进行半价（同时会参加全场半价），有需要的召唤师不用等待全场半价，即刻享受折扣!具体如下:
第一阶段:
活动时间:2022年4月19日10:00至2022年4月24日23:59
参与本阶段限时5折活动的皮肤列表如下:
灵能特工:
● 灵能特工 莎弥拉
● 灵能特工 劫
● 灵能特工 凯尔
● 灵能特工 派克
● 灵能特工 维克托
● 灵能特工 娑娜
● 灵能特工 伊泽瑞尔
● 灵能特工 蔚
● 灵能特工 慎
太空律动
● 太空律动 "狗头" 内瑟斯
● 太空律动 "串烧大师" 兰博
● 太空律动 "舞林双子" 努努和威朗普
● 太空律动 "音浪狂舞" 莎弥拉
● 太空律动 "节奏幻师" 璐璐
● 太空律动 "闪耀灯球" 拉克丝
● 太空律动 "猫猫" 布里和里茨
山海绘卷
● 山海绘卷 烬
● 山海绘卷 妮蔻
● 山海绘卷 诺提勒斯
● 山海绘卷 科加斯
星辰之辉
● 猎户星神 韦鲁斯
● 波江星神 弗拉基米尔
● 人马星神 赫卡里姆
● 狮子星神 奈德丽
● 双鱼星神 娜美
● 暗星女王 丽桑卓
● 天蝎星神 斯卡纳
● 水瓶星神 俄洛伊
● 凤凰星神 艾尼维亚
● 暗星女王 拉克丝
● 耀星女神 拉克丝
● 暗星 墨菲特
● 暗星 莫德凯撒
● 暗星 泽拉斯
奥德赛
● 奥德赛 亚托克斯
● 奥德赛 希维尔
● 奥德赛 卡兹克
● 奥德赛 崔斯特
● 奥德赛 卡尔玛
第二阶段:
活动时间:2022年4月25日10:00至2022年4月28日23:59
参与本阶段限时5折活动的皮肤列表如下:
黎明与黑夜
● 黎明使者 锐雯
● 黑夜使者 亚索
● 黑夜使者 厄斐琉斯
● 黑夜使者 李青
● 黑夜使者 索拉卡
● 黎明使者 索拉卡
● 黎明使者 奈德丽
星之守护者
● 星之守护者 洛
● 星之守护者 霞
● 星之守护者 妮蔻
● 星之守护者 索拉卡
● 星之守护者 厄运小姐
● 星之守护者 阿狸
● 星之守护者 辛德拉
源计划:
● 源计划:毁灭 派克
● 源计划:疯狂 金克丝
● 源计划:正义 艾瑞莉娅
● 源计划:暗影 阿卡丽
● 源计划:末日 沃里克
● 源计划:净化 薇恩
● 源计划:升华 烬
● 源计划:裁决 蔚
奥德赛:
● 奥德赛 墨菲特
● 奥德赛 娑娜
● 奥德赛 金克丝
● 奥德赛 亚索
● 奥德赛 凯隐
腥红之月
● 腥红之月 凯南
● 腥红之月 亚索
● 腥红之月 崔斯特
● 腥红之月 泰隆
● 腥红之月 黛安娜
● 腥红之月 烬
电玩潮流
● 电玩上校 库奇
● 电玩勇者 伊泽瑞尔
● 赛博潮流 佐伊
未来战士
● 未来战士 卢锡安
● 未来战士 菲奥娜
● 未来战士 艾克
● 未来战士 潘森
英雄皮肤全场半价活动皮肤
活动时间:2022年4月29日10:00-2022年5月6日9:59
召唤师可以前往游戏商城、掌盟商城、道聚城、微商店购买。祝各位召唤师在峡谷连战连捷，好运连连!
【温馨提示:处于封号期间的游戏账户将无法接收赠礼，请谨慎操作。】
英雄皮肤全场半价761款皮肤列表详见文末附表。
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