蚂蚁集团实现2021年运营排放碳中和，绿色计算减碳成亮点

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:蚂蚁集团今天对外公布，经中环联合（北京）认证中心有限公司(CEC)评价，蚂蚁集团已实现2021年度运营排放的碳中和(范围一、二)。这意味着，在去年公布自己的碳中和目标后，蚂蚁集团已如期实现第一个承诺。

CEC盘查数据显示，2021年蚂蚁集团积极推进范围一、二自身运营减排和范围三供应链减排，在范围一、二、三的总碳减排量达37909.87tCO2e 。在落实各项节能减排举措、广泛使用可再生能源后，蚂蚁全年自身运营（范围一、二）碳排放量为23159.54tCO2e，通过购买足量国家核证自愿减排量(CCER)抵销，实现碳中和。

其中，范围一、二通过节能减排、优化效率等绿色运营实践，减少碳排放1668.60tCO 2 e;通过使用可再生能源（自建光伏与采购绿电），避免碳排放21883.63tCO 2 e。在范围一、二、三的总碳减排量相当于约15000辆汽油小轿车行驶一年产生的碳排放（假设一辆汽油小轿车一年约行驶12000公里、行驶一公里排放0.203千克二氧化碳）。

去年3月，蚂蚁集团公布自己的碳中和路线图，并承诺自2021年起，实现运营排放的碳中和（范围一、二）、2030年实现净零排放(范围一、二、三)。信息显示，蚂蚁集团碳排放范围一包括化石燃料燃烧和逸散所导致的直接排放，范围二包括电力和热力等外购能源所导致的间接排放，范围三包括价值链上产生的所有其他碳排放，包括租用数据中心服务、员工商务旅行、 员工集中通勤租用车辆等所导致的排放。

范围三的部分，蚂蚁集团充分发挥技术优势，通过自研发的自适应弹性容量技术、潮汐调度技术、在离线混部技术、数据中心OceanBase数据库技术等“绿色计算”技术，2021年帮助供应链上游数据中心实现碳减排量达29591.48tCO 2 e，代表了ICT行业的一大减排趋势。

数据中心碳排放往往是互联网科技公司碳排放的“大头”。通过技术创新进行资源优化，在保证服务稳定的前提下，合理分配计算资源，提高资源的利用效率，能减少服务器的用量，从而减少碳排放。上海社会科学院互联网研究中心主任惠志斌认为，算力需求越大的地方，越需要“绿色计算”，从数据中心模块化、虚拟化发展的趋势来看，分配计算资源会是云计算、边缘计算快速发展下的重要算力效率提升手段。

近两年来，互联网科技企业纷纷积极投入碳中和行动，围绕绿色发展，探索减碳新模式。腾讯、阿里巴巴、百度、蚂蚁集团等都在去年相继发布了碳中和相关行动报告，并明确了自身实现碳中和的时间表。腾讯承诺不晚于2030年，实现自身运营及供应链的全部碳中和，同时，不晚于2030年实现100%绿色电力。阿里巴巴和百度也均承诺在2030年前实现运营排放碳中和。

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