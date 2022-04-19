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苹果 CEO 库克以 9870 万美元薪酬排名全美第二

2022-04-19 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日消息:据研究公司Equilar在当地时间周一发布的报告显示，科技巨头苹果公司和半导体制造商博通公司的CEO薪酬均出现了大幅上涨。

库克，苹果CEO

报告显示，英特尔CEO帕特·基辛格2021年的薪酬总额高达1.78亿美元，排名第一。之后依次为:苹果CEO蒂姆·库克为9870万美元排名第2位，第3位博通（Broadcom）首席执行官Hock Tan(6070万美元)，第4位微软CEO Satya Nadella(4990万美元)，第5位Charter Communications首席执行官Tom Rutledge(4180万美元)，第6位高盛集团首席执行官David Solomon(3950万美元)。

这份报告涵盖了截至3月31日的12个月前100家营收最大的美国公司。而一年前Equilar发布的类似调查发现，这些CEO薪酬中位值为1550万美元，如今却飙升到了2000万美元。

Equilar的研究显示，这一趋势还将CEO的薪酬与公司普通员工薪酬的比例从一年前的238:1推高至254:1。以苹果CEO蒂姆·库克为例，他去年获得了9870万美元的薪酬，远远高于2020年的1480万美元。

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