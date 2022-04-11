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Vivo S15和S15 Pro关键参数公布 Pro版将使用天玑8100芯片

2022-04-11 16:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:Vivo S12 系列智能手机于2021 年12 月在中国正式上市。据报道，该公司正在开发其后续型号，可能会以Vivo S15的名称推出。根据最近的爆料，可以这次推出的S系列至少会包括vivo S15、vivo S15 Pro、vivo S15E等三款机型。

vivoS12.jpg

（图为：vivo S12）

今天，博主数码闲聊站分享了vivo S15 Pro的主要规格。他透露，Vivo S15 Pro将配备 OLED面板，支持高刷新率。与其前身型号Vivo S12 Pro一样，它的屏幕将具有弯曲的边缘。该设备将使用天玑8100 芯片，并支持 80W 快速充电。

S15 Pro将配备一个5000万像素的主自拍相机。它将提供其他功能，例如NFC、IR发射器和线性马达。除了声称Vivo S15将配备骁龙870 SoC外，他没有分享有关标准型号的任何其他信息。

入门型号Vivo S15E，预计它将配备6.44英寸AMOLED FHD+ 屏幕、1600万像素自拍相机、5000万像素主镜头的后置三摄、2.8GHz八核处理器、最高12GB RAM和512GB存储空间、4605mAh电池、66W快速充电和显示屏指纹解锁。

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