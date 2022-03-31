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抖音发布《【酒类及滋补保健】行业管理规范》

2022-03-31 11:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:今天，抖音发布《【类及滋补保健】行业管理规范》修订）公示通知，该规则将于 2022 年 4 月 7 日生效执行。

本次规范新增酒类特殊品牌单品经营定准，要求取得品牌方对商家在抖音电商平台相关单品官方授权的商家方可正常经营。同时，新增酒类类目清出标准。

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其中，“国产葡萄酒”、“国产白兰地”、“国产威士忌”三个三级类目为品牌定向准入，若需要新增品牌，请通过【国产红洋酒问卷】提交申请。

对于“国产白酒”类目商品：（1）若商品品牌具有一定的品牌知名度和社会影响力（如中国酒都白酒企业 100 强），则其R标注册时长不得低于 3 年；（2）若商家满足平台的经营实力标准（天猫、京东平台连续 3 个月每月GMV> 10 万，天猫DSR各项指标＞4.75；京东风向标＞4.55），则其R标注册时长不得低于 2 年。

“传统滋补营养品”、“保健食品/膳食营养补充食品

”下部分类目为定向准入类目，仅接受卖场型旗舰店、旗舰店、专卖店、专营店铺入驻。

“保健食品”类目为品牌定准类目，目前仅接受平台邀请的特定品牌入驻，其他商家暂不接受入驻。

类目清出标准：

针对一级类目“酒类”，当商家满足以下任一条件时，将会被清出该类目：

（1）严重危害消费者体验，包括但不限于体验分＜3. 8 或品退率、投诉率、差评率、CCR等负向指标异常；

（2）内容宣传中含有现场调配、灌装酒的相关行为。

类目清出即关闭该类目的经营权限，对应类目下的商品将会被下架，其他类目经营不受影响。

被剔除“酒类”类目后，需满 60 天并经线下实地审验及平台评估通过后，方可重新申请入驻。

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