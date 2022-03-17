Redmi Book Pro 15 2022笔记本发布 售价5299元起

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:在今晚的Redmi K50发布会上，除了Redmi K50系列手机之外，红米发布了新一代的Redmi Book Pro152022笔记本，售价5299元起。

设计上，Redmi Book Pro152022为15.6寸大屏笔记本，但是升级之后厚度只有14.9mm，重量1.8千克，比上代轻薄了15.6%。笔记本相比上代全面升级了模具，采用6系航空铝合金及170号精密陶瓷喷砂工艺。

注:图片来自Redmi红米手机官微

硬件方面，Redmi Book Pro152022处理器是12代酷睿H45标压处理器，Intel7工艺，最多10核16线程，可选酷睿i5-12450H或者酷睿i7-12650H，CPU性能释放可达55W。

注:图片来自Redmi红米手机官微

显卡方面，除了标配的Xe核显之外，Redmi Book Pro152022还可以搭配RTX2050显卡，安培架构，支持RTX光追及DLSS，搭配4GB显存，单卡功耗释放可达60W，性能接近RTX3050显卡的80%。

屏幕方面，Redmi Book Pro152022搭配了15.6寸3.2K90Hz原色屏，3200x2000高分辨率及90Hz高刷兼得，画质细腻清晰，并且可以切换60Hz、90Hz刷新率。

注:图片来自Redmi红米手机官微

电池方面，Redmi Book Pro152022配备了72Wh大电池，续航时间长达12小时，搭配130W电源适配器，支持PD3.0快充，35分钟即可充入50%电量。

售价方面，Redmi Book Pro152022的酷睿i5-12450H+16GB+512GB+核显版售价5299元，酷睿i5-12450H+16GB+512GB+RTX2050独显版售价6499元，酷睿i7-12650H+16GB+512GB+RTX2050独显版售价7199元，今晚预定，3月24日开售。

注:图片来自Redmi红米手机官微