抖音电商更新抖店优惠券规则 共有平台券、主播券、商家券3种类型

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:今天，抖音电商更新抖店优惠券规则。据了解，抖店优惠券共分为平台券、主播券、商家券 3 种类型。

其中，平台券是由平台设置的优惠券，可适用于平台指定店铺或商品，优惠券金额由平台、商家或平台和商家共同承担。

而主播券是由达人设置的优惠券，可适用于主播直播间指定商品，优惠金额由主播自行承担。

商家券是由商家设置的优惠券，可适用于发放优惠券的店铺内指定商品（部分或全部），优惠券金额由商家承担。

优惠券使用规则：

抖音用户可进入「我」-「更多」-「我的订单」-「优惠券」查看已经领取的优惠券。

优惠券仅限在线支付时使用，登录即可使用，使用优惠券的账号需为领取时使用的账号。

优惠券必须在使用期限内使用，过期失效，有效期以券面显示时间为准。

优惠券如果有使用门槛，则每次订单消费金额需满足金额门槛时才能使用。

优惠券不找零，如优惠券可抵扣金额大于需支付金额，则订单需支付0. 01 元。

每张优惠券只能使用一次，不能拆分使用，优惠券优惠部分不能抵减运费。

同一笔订单中，不同类型的券可以叠加，同一类型的券，仅可选择一张使用。如一个用户可在一个订单中可同时使用一张平台券、一张商家券和一张主播券，但不可使用两张及以上的平台券、商家券或主播券。

平台新人券为平台券的一种，仅能用于您第一次在小店平台购买的订单，若用户已在小店平台下单过，不论用户第一个订单是否使用了平台新人券，新人优惠券（如有）均自动失效。

各类活动发放的优惠券，如有特殊使用规则的，届时以活动规则为准。