苹果可能由于供应问题为iPad Air5搭载M1而不是A16芯片

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日消息:据wccftech报道，苹果从在iPad Air上使用其A系列芯片组，到在最新款iPad Air5中使用M1，这是一个巨大的跳跃，同样的芯片也为iPad Pro和众多Mac产品提供动力。

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考虑到最新的平板电脑的发布日期和它所采用的硬件，人们会思考为什么该公司会做出这样的决定。彭博Mark Gurman称这可能是由于供应紧张。如果供应不是问题，M1 iPad Air可能会在今年晚些时候推出，并采用A16仿生芯片。

假设苹果没有面临所谓的A16仿生的供应问题，M1 iPad Air可能在9月推出，这与其前身iPad Air4的发布时间相同，并采用完全不同的芯片组。彭博社的马克-古尔曼回应了分析师郭明錤关于苹果iPhone14Pro和iPhone14Pro Max独家抵达A16仿生的推文。相比之下，低端机型将获得当前一代的A15仿生芯片。

泄露的基准测试显示，M1 iPad Air没有采用降频的芯片，提供与iPad Pro相同的性能。即便如此，苹果也没有提高起价，基本型号保持在599美元，与前代产品价格相同，同时给它升级了5G。